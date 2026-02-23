สามตลาดที่ต้องจับตามองในสัปดาห์หน้า

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นกลับกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดมูลค่าตลาดโลกอีกครั้ง การเจรจาล่าสุดที่ Geneva เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านทำความคืบหน้าเพียงเล็กน้อย ขณะที่สหรัฐฯ — ตามรายงาน — ตั้งกรอบเวลา 10–15 วันสำหรับความก้าวหน้า ขณะที่ตลาดเริ่มสะท้อนความเป็นไปได้ของการใช้กำลังทหาร
สหรัฐฯ รวมกำลังอากาศยานมากที่สุดในภูมิภาคตั้งแต่ปี 2003 ในขณะที่เตหะรานเสริมความมั่นคงของสถานที่สำคัญและเข้มข้นถ้อยคำทางการเมือง แต่สงครามในยูเครนและความสัมพันธ์การค้าสหรัฐ-จีนยังคงอยู่เบื้องหลัง
ในสภาพแวดล้อมนี้ — ร่วมกับตารางการปราศรัยของสมาชิก Federal Open Market Committee และข้อมูลเงินเฟ้อ PCE สำคัญในวันพฤหัสบดี — ควรจับตาเป็นพิเศษที่ OIL WTI, US100, และ GOLD
OIL WTI
WTI กำลังสะท้อนค่าพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น นักลงทุนประเมินความเสี่ยงด้านอุปทานที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่สมมาตร อิหร่านผลิตน้ำมันประมาณ 3–4 ล้านบาร์เรลต่อวัน และ 20–25% ของการค้าพลังงานโลกไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุซ — จุดสำคัญเชิงกลยุทธ์
แม้เพียงการโจมตีเป้าหมายทางทหารจำกัด อาจก่อให้เกิดการตอบโต้ต่อเส้นทางขนส่งและสถานีพลังงานในภูมิภาค เพิ่มความผันผวนให้ตลาดพลังงานโดยรวม สถานการณ์ฐานของตลาดสมมติว่าการปฏิบัติการจำกัดจะบังคับให้เตหะรานกลับมาที่โต๊ะเจรจา ราคาน้ำมันอาจยังคงมีพรีเมียมความเสี่ยงปานกลาง แต่หากความตึงเครียดบานปลาย โดยเฉพาะการรบกวนช่องแคบฮอร์มุซหรือคลองสุเอซ ราคาน้ำมันอาจพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
US100
Nasdaq-100 อยู่ระหว่างความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนของนโยบายการเงิน ความตึงเครียดในตะวันออกกลางสร้างแรงกดดันแบบ risk-off โดยเฉพาะต่อสินทรัพย์เติบโตและสินทรัพย์ที่ไวต่ออัตราดอกเบี้ย
ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซับซ้อนต่อแนวโน้มเงินเฟ้อ อาจสนับสนุนแนวคิด “อัตราดอกเบี้ยสูงนาน” ของ Federal Reserve ในช่วงที่ตลาดคาดว่าจะเห็นแนวโน้มเงินเฟ้อลดลงจากข้อมูล CPI ล่าสุด การปราศรัยของสมาชิก FOMC และการเผยแพร่ข้อมูล PCE วันพฤหัสบดี รวมถึง PPI วันศุกร์ อาจเพิ่มความผันผวนในฟิวเจอร์สดัชนี หากผู้กำหนดนโยบายเน้นท่าทีระมัดระวัง US100 อาจเผชิญแรงกดดัน โดยเฉพาะในช่วงการรวมตัวล่าสุดที่ตัวเร่งขาขึ้นอาจหมดไปแล้ว
GOLD
ทองคำกลับมามีบทบาทเป็น hedge หลักต่อความเสี่ยงอีกครั้ง และเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 5,000 ดอลลาร์ ราคาตอนนี้ดูเหมือนอยู่ในช่วงรอปัจจัยกระตุ้นใหม่หลังการขายทำกำไรอย่างรุนแรง
หากความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาเป็นข่าว ทุนทั่วโลกอาจไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้ง แต่หากมีความคืบหน้าทางการทูตหรือปฏิบัติการทหารจำกัดโดยไม่เกิดผลกระทบกว้าง ราคาทองคำอาจปรับตัวไม่แรงนัก
