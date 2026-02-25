อ่านเพิ่มเติม
09:02 · 25 กุมภาพันธ์ 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 25 ก.พ.

ประเด็นหลัก
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  • กลุ่มเทคโนโลยีหนุน Wall Street ขณะที่ Tehran มองหาข้อตกลงสันติภาพ

ตลาดหุ้น (Equities)

  • Wall Street (สหรัฐฯ) ฟื้นตัวแรงหลังจากปรับตัวลดลงเมื่อวาน:

    • Nasdaq +1%

    • S&P 500 +0.8%

    • Dow Jones +0.9%

  • ปัจจัยหลัก: ข้อตกลงหลายปีกว่า Advanced Micro Devices กับ Meta Platforms สำหรับ AI infrastructure และหุ้นซอฟต์แวร์ฟื้นตัวจากความร่วมมือกับ Anthropic

  • ยุโรป ตลาดส่วนใหญ่ปิดบวก:

    • CAC 40 +0.3%

    • DAX +0.1%

    • FTSE 100 ทรงตัว

    • IBEX 35 -0.35%

ตลาดฟอเร็กซ์ (Forex)

  • USD/JPY +0.7% เยนอ่อนค่า นักลงทุนกังวลเรื่องเสถียรภาพการคลังและแผนขยายการใช้จ่ายของรัฐบาลญี่ปุ่น

  • เงินดอลลาร์แข็งค่าต่อสกุลเงินหลักอื่น ๆ โดยเฉพาะเยน

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)

  • โลหะมีค่า:

    • ทองคำ -1.3% อยู่ราว $5,160/ออนซ์

    • เงิน -0.7% ต่ำกว่า $87.5/ออนซ์

  • โลหะอุตสาหกรรม:

    • ทองแดง +2.5%

    • นิกเกิล +4%

  • น้ำมัน: ราคาลดลงหลัง Majid Takht-Ravanchi รองรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ประกาศว่า Tehran พร้อมดำเนินทุกมาตรการเพื่อบรรลุข้อตกลงกับ United States

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)

  • Bitcoin -0.6% ต่ำกว่า $64,300

  • Ethereum -0.2% ราว $1,850

27 กุมภาพันธ์ 2026, 23:28

Block Inc. ปรับลดพนักงาน 40% แต่หุ้นปรับตัวขึ้น 16% – นี่คือพาราไดม์ใหม่ของตลาด?
27 กุมภาพันธ์ 2026, 23:22

GDP แคนาดาพัง; ดัชนีเงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐฯ เร่งตัว 🚨
27 กุมภาพันธ์ 2026, 23:20

GDP แคนาดาพัง; ดัชนีเงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐฯ เร่งตัว 🚨
27 กุมภาพันธ์ 2026, 20:00

เหลือไม่มาก! หุ้น GRAB ฟรี ⏰
