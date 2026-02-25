ข่าวเด่นวันนี้ 25 ก.พ.

- กลุ่มเทคโนโลยีหนุน Wall Street ขณะที่ Tehran มองหาข้อตกลงสันติภาพ
- กลุ่มเทคโนโลยีหนุน Wall Street ขณะที่ Tehran มองหาข้อตกลงสันติภาพ
ตลาดหุ้น (Equities)
-
Wall Street (สหรัฐฯ) ฟื้นตัวแรงหลังจากปรับตัวลดลงเมื่อวาน:
-
Nasdaq +1%
-
S&P 500 +0.8%
-
Dow Jones +0.9%
-
-
ปัจจัยหลัก: ข้อตกลงหลายปีกว่า Advanced Micro Devices กับ Meta Platforms สำหรับ AI infrastructure และหุ้นซอฟต์แวร์ฟื้นตัวจากความร่วมมือกับ Anthropic
-
ยุโรป ตลาดส่วนใหญ่ปิดบวก:
-
CAC 40 +0.3%
-
DAX +0.1%
-
FTSE 100 ทรงตัว
-
IBEX 35 -0.35%
-
ตลาดฟอเร็กซ์ (Forex)
-
USD/JPY +0.7% เยนอ่อนค่า นักลงทุนกังวลเรื่องเสถียรภาพการคลังและแผนขยายการใช้จ่ายของรัฐบาลญี่ปุ่น
-
เงินดอลลาร์แข็งค่าต่อสกุลเงินหลักอื่น ๆ โดยเฉพาะเยน
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)
-
โลหะมีค่า:
-
ทองคำ -1.3% อยู่ราว $5,160/ออนซ์
-
เงิน -0.7% ต่ำกว่า $87.5/ออนซ์
-
-
โลหะอุตสาหกรรม:
-
ทองแดง +2.5%
-
นิกเกิล +4%
-
-
น้ำมัน: ราคาลดลงหลัง Majid Takht-Ravanchi รองรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ประกาศว่า Tehran พร้อมดำเนินทุกมาตรการเพื่อบรรลุข้อตกลงกับ United States
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)
-
Bitcoin -0.6% ต่ำกว่า $64,300
-
Ethereum -0.2% ราว $1,850
Block Inc. ปรับลดพนักงาน 40% แต่หุ้นปรับตัวขึ้น 16% – นี่คือพาราไดม์ใหม่ของตลาด?
GDP แคนาดาพัง; ดัชนีเงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐฯ เร่งตัว 🚨
GDP แคนาดาพัง; ดัชนีเงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐฯ เร่งตัว 🚨
เหลือไม่มาก! หุ้น GRAB ฟรี ⏰