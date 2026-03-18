21:08 · 18 มีนาคม 2026

📉 ราคาทองคำร่วง 2%

ประเด็นหลัก
  • เฟดเตรียมตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยเวลา 18:00 GMT; โลหะมีค่าปรับตัวลง ขณะที่ดอลลาร์แข็งค่า

ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม พร้อมส่งสัญญาณ “พักยาว” ในวัฏจักรนโยบายการเงิน อย่างไรก็ตาม ภาพรวมเศรษฐกิจเริ่มซับซ้อนมากขึ้น เมื่อช็อกจากราคาน้ำมันดันเงินเฟ้อสูงขึ้น ขณะที่สัญญาณเศรษฐกิจและตลาดแรงงานเริ่มอ่อนตัว

ตลาดจะจับตาการแถลงของ Jerome Powell เวลา 19:30 GMT รวมถึงประมาณการเศรษฐกิจใหม่ ก่อนการตัดสินใจ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเริ่มลดลง ขณะที่ราคาทองคำร่วงเกือบ 2% ลงมาแถว 4,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์

เหตุการณ์สำคัญ

18:00 GMT – ผลการประชุม Fed
คาดการณ์: 3.75% | ก่อนหน้า: 3.75%

Dot plot (ค่ากลาง):

  • ปัจจุบัน: 3.375%

  • ปีหน้า: 3.125%

  • 2 ปี: 3.125%

  • ระยะยาว: 3.125%

18:30 GMT – Powell แถลง

ฉากทัศน์หลัก

Bloomberg คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในกรอบ 3.50%–3.75% แต่การตัดสินใจอาจไม่เป็นเอกฉันท์ โดยบางสมาชิก เช่น Stephen Miran และ Christopher Waller อาจสนับสนุนการลดดอกเบี้ย

ปัจจัยใหม่: น้ำมัน & สงคราม

ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านดันราคาน้ำมันขึ้นสู่ 80–100 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่งผลต่อเงินเฟ้อโดยตรง

Fed อาจเน้น “ความเสี่ยงสองด้าน”:

  • เงินเฟ้อสูงขึ้น

  • เศรษฐกิจชะลอ

คาดการณ์เศรษฐกิจ

  • PCE ~3.0%

  • Core PCE ~2.7%

  • GDP ลดลงเหลือ ~2.0%

  • อัตราว่างงานเพิ่มเป็น 4.5%

➡️ ความเสี่ยง stagflation เพิ่มขึ้น

Dot plot

แนวโน้มดอกเบี้ยอาจสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคง:
👉 ลดดอกเบี้ย 1 ครั้ง (25 bps)
👉 ไม่มีการขึ้นดอกเบี้ย

ท่าที Fed

เปลี่ยนคำจาก “additional adjustments” → “future adjustments”
➡️ ส่งสัญญาณเป็นกลางมากขึ้น

ตลาดแรงงานเริ่มอ่อนแอ

  • Nonfarm Payrolls ลดลง

  • การจ้างงานชะลอตัวทั่วประเทศ

ความเห็นแตกต่างใน Fed

  • ฝั่งหนึ่ง: เงินเฟ้อเป็นชั่วคราว

  • อีกฝั่ง: กังวลเงินเฟ้อระยะสั้น → ชะลอการลดดอกเบี้ย

GOLD (D1 chart)


Source: xStation5

20 มีนาคม 2026, 20:00

