📉 ราคาทองคำร่วง 2%

- เฟดเตรียมตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยเวลา 18:00 GMT; โลหะมีค่าปรับตัวลง ขณะที่ดอลลาร์แข็งค่า
- เฟดเตรียมตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยเวลา 18:00 GMT; โลหะมีค่าปรับตัวลง ขณะที่ดอลลาร์แข็งค่า
ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม พร้อมส่งสัญญาณ “พักยาว” ในวัฏจักรนโยบายการเงิน อย่างไรก็ตาม ภาพรวมเศรษฐกิจเริ่มซับซ้อนมากขึ้น เมื่อช็อกจากราคาน้ำมันดันเงินเฟ้อสูงขึ้น ขณะที่สัญญาณเศรษฐกิจและตลาดแรงงานเริ่มอ่อนตัว
ตลาดจะจับตาการแถลงของ Jerome Powell เวลา 19:30 GMT รวมถึงประมาณการเศรษฐกิจใหม่ ก่อนการตัดสินใจ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเริ่มลดลง ขณะที่ราคาทองคำร่วงเกือบ 2% ลงมาแถว 4,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์
เหตุการณ์สำคัญ
18:00 GMT – ผลการประชุม Fed
คาดการณ์: 3.75% | ก่อนหน้า: 3.75%
Dot plot (ค่ากลาง):
-
ปัจจุบัน: 3.375%
-
ปีหน้า: 3.125%
-
2 ปี: 3.125%
-
ระยะยาว: 3.125%
18:30 GMT – Powell แถลง
ฉากทัศน์หลัก
Bloomberg คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในกรอบ 3.50%–3.75% แต่การตัดสินใจอาจไม่เป็นเอกฉันท์ โดยบางสมาชิก เช่น Stephen Miran และ Christopher Waller อาจสนับสนุนการลดดอกเบี้ย
ปัจจัยใหม่: น้ำมัน & สงคราม
ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านดันราคาน้ำมันขึ้นสู่ 80–100 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่งผลต่อเงินเฟ้อโดยตรง
Fed อาจเน้น “ความเสี่ยงสองด้าน”:
-
เงินเฟ้อสูงขึ้น
-
เศรษฐกิจชะลอ
คาดการณ์เศรษฐกิจ
-
PCE ~3.0%
-
Core PCE ~2.7%
-
GDP ลดลงเหลือ ~2.0%
-
อัตราว่างงานเพิ่มเป็น 4.5%
➡️ ความเสี่ยง stagflation เพิ่มขึ้น
Dot plot
แนวโน้มดอกเบี้ยอาจสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคง:
👉 ลดดอกเบี้ย 1 ครั้ง (25 bps)
👉 ไม่มีการขึ้นดอกเบี้ย
ท่าที Fed
เปลี่ยนคำจาก “additional adjustments” → “future adjustments”
➡️ ส่งสัญญาณเป็นกลางมากขึ้น
ตลาดแรงงานเริ่มอ่อนแอ
-
Nonfarm Payrolls ลดลง
-
การจ้างงานชะลอตัวทั่วประเทศ
ความเห็นแตกต่างใน Fed
-
ฝั่งหนึ่ง: เงินเฟ้อเป็นชั่วคราว
-
อีกฝั่ง: กังวลเงินเฟ้อระยะสั้น → ชะลอการลดดอกเบี้ย
GOLD (D1 chart)
Source: xStation5
