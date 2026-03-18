ตลาดเด่นวันนี้: EURUSD อ่อนค่าลงเล็กน้อยก่อนการตัดสินใจของ Fed 🔍

EURUSD วันนี้ปรับตัวลงเล็กน้อย หลังจากพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากบริเวณประมาณ 1.135 ไปสู่ระดับ 1.152 การซื้อขายในวันนี้อาจมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคู่เงินนี้ เนื่องจากตลาดกำลังรอการตัดสินใจของ Fed และการอัปเดตประมาณการต่าง ๆ ในเวลา 17:00 GMT ภาพรวมพื้นฐานสำหรับการประชุม FOMC เดือนมีนาคมคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และ Fed จะยังคงใช้ท่าทีระมัดระวังแบบ “รอดูสถานการณ์” ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
- ปัจจัยสำคัญที่สุดของการประชุมครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่การตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ย แต่อยู่ที่ประมาณการใหม่ แผนภาพ “dot plot” อาจขยับไปในทิศทางเข้มงวดมากขึ้น (hawkish) ซึ่งจะเป็นแรงหนุนต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ และกดดัน EURUSD สมาชิกบางส่วนของ FOMC อาจลดจำนวนครั้งของการปรับลดดอกเบี้ยที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
- ดังนั้น มุมมองค่ากลางของคณะกรรมการจึงค่อนข้างสมดุล โดยอาจมีการแบ่งความเห็นใกล้เคียงกัน หากครึ่งหนึ่งของสมาชิกไม่เห็นช่องว่างในการลดดอกเบี้ยอีกต่อไป ขณะที่บางส่วนเริ่มพิจารณาความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ย ข้อได้เปรียบด้านอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จะยิ่งชัดเจนขึ้น และสนับสนุนความแข็งแกร่งของ USD เทียบกับยูโร
- ในกรณีที่ออกมาเข้มงวดมากขึ้น หากมีสมาชิกเพิ่มขึ้นที่คาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ย ตลาดอาจตอบสนองด้วยแรงกดดันขาลงเพิ่มเติมต่อ EURUSD ในทางกลับกัน แม้ในกรณีที่ค่อนข้างผ่อนคลาย (dovish) หากเส้นทางดอกเบี้ยขยับขึ้นเพียงเล็กน้อย ศักยภาพการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ก็จะถูกจำกัด
- การเปลี่ยนแปลงสำคัญอยู่ที่การเลื่อนเวลาและลดขนาดการปรับลดดอกเบี้ย ซึ่งบ่งชี้ว่าความแตกต่างเชิงนโยบายระหว่าง Fed และ ECB อาจยังคงสนับสนุนเงินดอลลาร์ต่อไปอีกระยะหนึ่ง
- เงินเฟ้อพื้นฐานในสหรัฐฯ ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งสนับสนุนการคงนโยบายการเงินแบบตึงตัว และจำกัดโอกาสที่ดอลลาร์จะอ่อนค่าลงอย่างยั่งยืน
- แม้ว่าข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงอาจช่วยสนับสนุนความคาดหวังเชิงผ่อนคลายชั่วคราว และช่วยพยุง EURUSD ได้บ้าง แต่ผลกระทบดังกล่าวมีแนวโน้มจำกัด หากไม่มีการปรับปรุงที่ชัดเจนของแนวโน้มเงินเฟ้อ
- ตลาดกำลังจับตาเป็นพิเศษว่า Fed จะเริ่มพูดถึงความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยอย่างเปิดเผยหรือไม่ แม้การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของจำนวนสมาชิกที่สนับสนุนแนวคิดนี้ ก็อาจกระตุ้นความแข็งแกร่งของ USD ได้
- ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา การประเมินราคาของตลาดเอนเอียงไปทางมุมมองที่ผ่อนคลายน้อยลง โดยขณะนี้คาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ยเพียงหนึ่งครั้งในปีนี้ และอีกหนึ่งครั้งในปีหน้า ซึ่งน่าจะอยู่ในช่วงครึ่งหลังของปี สิ่งนี้ได้ช่วยหนุนดอลลาร์บางส่วนแล้ว แต่หากมีการปรับคาดการณ์เพิ่มเติม อาจเร่งทิศทางดังกล่าวให้ชัดเจนขึ้น
- ฉากทัศน์พื้นฐานสมมติว่า Fed มีความเห็นที่แตกต่างกัน: บางส่วนไม่สนับสนุนการลดดอกเบี้ย กลุ่มกลางมุ่งเน้นการหยุดพักที่ยืดเยื้อ และกลุ่มผ่อนคลายคาดการณ์เพียงการลดดอกเบี้ยหนึ่งครั้งในช่วงปลายปี ขณะที่สมาชิกสายเข้มงวดยังคงคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งทำให้ความเสี่ยงขาลงของ EURUSD ยังคงอยู่
ดังนั้น แม้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย การประชุมเดือนมีนาคมก็สามารถส่งผลกระทบต่อ EURUSD ได้อย่างมีนัยสำคัญผ่านการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังด้านนโยบาย หากตลาดเชื่อมั่นมากขึ้นในทิศทางที่เข้มงวด คู่เงินนี้มีแนวโน้มปรับตัวลงต่อ แต่หากมีสัญญาณผ่อนคลายออกมา โดยเฉพาะจาก Powell การกลับขึ้นเหนือระดับ 1.16 ก็ไม่สามารถตัดออกได้
Source: xStation5
