21:13 · 18 มีนาคม 2026

🚨 ดัชนี PPI สหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาด – US100 ปรับตัวลง

-
-
ตัวเลข PPI สหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาด กดดันตลาดหุ้น

ข้อมูลเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิต (PPI) ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้:

  • PPI YoY: 3.4% (คาด 3.0%, ครั้งก่อน 2.9%)

  • PPI MoM: 0.7% (คาด 0.3%, ครั้งก่อน 0.5%)

  • Core PPI YoY: 3.9% (คาด 3.7%, ครั้งก่อน 3.6%)

  • Core PPI MoM: 0.5% (คาด 0.3%, ครั้งก่อน 0.8%)

ข้อมูลสะท้อนแรงกดดันด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดแรงงานเริ่มอ่อนตัว และราคาน้ำมันพุ่งสูงเกิน 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 (US100) ปรับตัวลงหลังการประกาศตัวเลข เนื่องจากความกังวลว่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอาจทำให้ Fed ชะลอการลดดอกเบี้ยออกไป

 

20 มีนาคม 2026, 17:42

หุ้นยุโรปฟื้นตัว หลังราคาน้ำมันใกล้ระดับ 110 ดอลลาร์สหรัฐ
20 มีนาคม 2026, 17:41

EURUSD อยู่ภายใต้แรงกดดันจากธนาคารกลางสหรัฐ อ่าวเปอร์เซีย และเงินเฟ้อ
20 มีนาคม 2026, 14:42

ปฏิทินเศรษฐกิจ: อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีและแคนาดาเป็นจุดสนใจ
20 มีนาคม 2026, 14:35

สรุปข่าวเช้า 20 มี.ค.
