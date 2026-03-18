🚨 ดัชนี PPI สหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาด – US100 ปรับตัวลง

ตัวเลข PPI สหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาด กดดันตลาดหุ้น
ข้อมูลเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิต (PPI) ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้:
-
PPI YoY: 3.4% (คาด 3.0%, ครั้งก่อน 2.9%)
-
PPI MoM: 0.7% (คาด 0.3%, ครั้งก่อน 0.5%)
-
Core PPI YoY: 3.9% (คาด 3.7%, ครั้งก่อน 3.6%)
-
Core PPI MoM: 0.5% (คาด 0.3%, ครั้งก่อน 0.8%)
ข้อมูลสะท้อนแรงกดดันด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดแรงงานเริ่มอ่อนตัว และราคาน้ำมันพุ่งสูงเกิน 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 (US100) ปรับตัวลงหลังการประกาศตัวเลข เนื่องจากความกังวลว่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอาจทำให้ Fed ชะลอการลดดอกเบี้ยออกไป
Source: xStation5
