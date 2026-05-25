ข่าวเด่นวันนี้ 25 พ.ค.

ตลาดโลก & ตลาดหลักทรัพย์
- ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งก่อนเข้าสู่วันหยุดยาว โดยดัชนี Dow Jones ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง: สัญญา US30 เคลื่อนไหวเหนือระดับ 50,800 จุด หลังจากทะลุแนวจิตวิทยาที่ 50,000 จุดในวันก่อนหน้า
- ดัชนี US500 ก็เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยยืนเหนือระดับ 7,500 จุด และทำสถิติปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ติดต่อกัน ซึ่งเป็นสถิติที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 2023
- บรรยากาศเชิงบวกของ Wall Street มาพร้อมกับดัชนีความผันผวน VIX ที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยแรงหนุนดังกล่าวเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง หลังถ้อยแถลงของ Donald Trump และสัญญาณจากอิหร่านที่บ่งชี้ว่าการเจรจาสันติภาพอยู่ในขั้นก้าวหน้า
- ตลาดกำลังอยู่ในภาวะ “rally แบบแคบ” ที่ขับเคลื่อนโดยหุ้นกลุ่ม AI โดย UBS เตือนถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวสูงเกินไป—นับตั้งแต่ความขัดแย้งในอิหร่านเริ่มต้นในเดือนมีนาคม หุ้นในกลุ่ม AI (เช่นระบบนิเวศ Anthropic) ปรับตัวขึ้นถึง 56% ในขณะที่ตลาดโดยรวม (S&P 500 Equal Weighted) เคลื่อนไหวในลักษณะทรงตัว
- กระแสเงินทุนยังคงหนุนสภาพคล่องของบริษัท—มูลค่าการซื้อหุ้นคืน (buybacks) และการควบรวมกิจการ (M&A) ในสหรัฐฯ ทะลุระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2026 ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดใหม่
บริษัท
- หุ้น IBM (+2.2%) และ GlobalFoundries (+5.5%) ปรับตัวขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศสนับสนุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควอนตัมภายในประเทศมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์
- หุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงจากผลประกอบการหรือการปรับประมาณการ ได้แก่ IMAX (+15% จากกระแสข่าวการขายกิจการ), Workday (+8.1%), Zoom (+8%), Ross Stores (+5.2%) และ Take-Two (+4.6%) หลังประกาศวันวางจำหน่าย Grand Theft Auto VI อย่างเป็นทางการในวันที่ 19 พฤศจิกายน
- หุ้นเทคโนโลยีจีนเผชิญแรงขายหนัก ได้แก่ BABA (-3.9%) และ TCOM (-6.1%) จากข่าวมาตรการกำกับดูแลใหม่ รวมถึง Denali Therapeutics (-3.1%) หลังการทดลองยารักษาโรคพาร์กินสันล้มเหลว
เศรษฐกิจมหภาค
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกนร่วงลงอย่างรุนแรงสู่ระดับ 44.8 (ต่ำกว่าคาดที่ 48.2) ขณะที่คาดการณ์เงินเฟ้อปรับขึ้นเป็น 4.8% (1 ปี) และ 3.9% (5 ปี)
- ดัชนี Ifo ของเยอรมนีออกมาดีกว่าคาด โดยเพิ่มขึ้นสู่ 84.9 (คาดว่าจะลดลงเหลือ 84.2 จาก 84.4) สวนทางกับข้อมูล PMI ที่อ่อนแอ โดยองค์ประกอบความคาดหวังเพิ่มขึ้นสู่ 83.8 และการประเมินภาวะปัจจุบันอยู่ที่ 86.1
- ยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก: การเติบโตรายปีอยู่ที่ 0% (คาด 1.3% จากเดิม 1.7%) และรายเดือนลดลง -1.3% (คาด -0.6% จากเดิม +1.7%)
- กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าประเด็นนิวเคลียร์ยังไม่ได้ถูกหารือในขั้นตอนปัจจุบันของการเจรจา แม้มีรายงานอื่นระบุว่าการส่งออกยูเรเนียมเสริมสมรรถนะไปยังประเทศที่สามอาจเป็นเงื่อนไขสำคัญในการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร
นโยบายการเงิน & ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
- ประธานาธิบดี Donald Trump เข้าพิธีสาบานตนให้ Kevin Warsh ดำรงตำแหน่งประธาน Fed อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการกำหนดกรอบ “Trump–Warsh Doctrine” ใหม่: Fed จะยุติการสื่อสารล่วงหน้า (forward guidance) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความไม่แน่นอนมากขึ้น แนวคิดที่ว่า “เศรษฐกิจแข็งแกร่งทำให้เงินเฟ้อสูงโดยอัตโนมัติ” ถูกปฏิเสธ (หันไปเน้นการกระตุ้นด้านอุปทานและนวัตกรรม) และเปลี่ยนกลยุทธ์ไปสู่การเติบโต GDP อย่างแข็งแกร่งเพื่อ “เติบโตใช้หนี้” โดยไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยแรง
- Trump ระบุว่า Warsh มีความเป็นอิสระเต็มที่ แต่ขณะเดียวกันก็เชื่อว่าเขาเข้าใจความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
- คณะกรรมการ Fed เริ่มแสดงท่าที hawkish มากขึ้น นำโดย Christopher Waller ซึ่งกล่าวว่าการพูดถึงการลดดอกเบี้ยเป็นเรื่อง “ไร้สาระ” และผลัก Fed ไปสู่ท่าที neutral-to-hawkish โดยเงินเฟ้อที่เหนียวและความคาดหวังผู้บริโภคที่สูงขึ้นเป็นตัวกำหนดนโยบายหลัก
- เขายังเสนอให้ลดงบดุลต่อ (QT เพิ่มอีก 300–500 พันล้านดอลลาร์) และยอมรับว่าไม่สามารถกลับไปสู่ระดับงบดุลก่อนปี 2008 ได้ พร้อมเตือนว่าหากลดต่ำกว่า 6 ล้านล้านดอลลาร์อาจกระทบระบบตลาดระหว่างธนาคาร
สินค้าโภคภัณฑ์
- ราคาน้ำมัน WTI ลดลงมากกว่า 2% อยู่บริเวณ 95 ดอลลาร์ ขณะที่ Brent ลดลงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์
- ราคาทองคำลดลง 0.5% อยู่เหนือระดับ 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยถูกกดดันจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น
ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าชัดเจน กดดันคู่เงิน EUR/USD ลงมาบริเวณ 1.16 และสร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงและสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวม
