🔴 ยุคใหม่ของ Fed เริ่มต้นขึ้น: Kevin Warsh เข้ารับตำแหน่งผู้นำ Fed - US30 ทะลุ 50,000 จุด

พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของ Kevin Warsh ในฐานะประธาน Fed โดย Donald Trump วันนี้ ถูกมองว่าเป็น “จุดเริ่มต้นของการปฏิรูปครั้งใหญ่” ของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระหว่างพิธี สะท้อนอย่างชัดเจนว่า ทำเนียบขาวคาดหวังอะไรจากผู้นำ Fed คนใหม่ และกำหนดทิศทางนโยบายที่ Warsh กำลังจะนำเข้าสู่ Fed ในยุคถัดไป
เสาหลักสำคัญของ “Trump–Warsh Doctrine”
การยุติ Forward Guidance
- การที่ Donald Trump ประกาศให้ Kevin Warsh จำกัดการใช้ forward guidance ถูกมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรูปแบบการสื่อสารของ Fed เดิมที Fed จะส่งสัญญาณนโยบายล่วงหน้าเป็นเดือน ๆ แต่ฝ่ายวิจารณ์มองว่าทำให้ Fed ผูกติดกับตลาดการเงินมากเกินไป
- ภายใต้แนวทางใหม่ Fed จะลดการ “บอกใบ้อนาคต” และหันไปตัดสินใจจากข้อมูลที่เข้ามาจริงมากขึ้น โดย Warsh เคยตั้งคำถามว่า หากมีความมั่นใจในคาดการณ์ของตัวเอง เหตุใดจึงต้องรอข้อมูลจริงเสมอ
การเติบโตทางเศรษฐกิจไม่จำเป็นต้องสร้างเงินเฟ้อ
- นี่คือแกนหลักของแนวคิดเศรษฐกิจของ Trump โดยเขาเชื่อว่าเศรษฐกิจที่แข็งแรงสามารถเติบโตได้รวดเร็วโดยไม่ก่อแรงกดดันด้านราคาโดยอัตโนมัติ
- Warsh ถูกมอบหมายให้พิสูจน์ว่า การเพิ่มศักยภาพการผลิตและนวัตกรรม เป็นวิธีควบคุมเงินเฟ้อที่ดีกว่าการกดอุปสงค์ผ่านดอกเบี้ยสูง
การเติบโตเพื่อแก้ปัญหาหนี้
- Trump ระบุว่าสหรัฐฯ จะ “เติบโตเพื่อจัดการหนี้” แทนการใช้นโยบายรัดเข็มขัด แนวทางนี้ต้องการ Fed ที่ไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยทันทีเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว
การกลับสู่ภารกิจหลักของ Fed
- แนวคิดนี้มุ่งให้ Fed โฟกัสที่เสถียรภาพของค่าเงิน การดูแลระบบการเงิน และการลดขนาดงบดุลที่ขยายตัวอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา
ความขัดแย้งของ “ความเป็นอิสระเต็มรูปแบบ”
- Trump กล่าวว่าต้องการให้ Warsh เป็นอิสระในการตัดสินใจ แต่ในขณะเดียวกันก็เชื่อว่า Fed ควรสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแรง ทำให้เกิดคำถามว่า “อิสระ” ในเชิงนโยบายจะถูกตีความอย่างไรในทางปฏิบัติ
- Trump ยังชี้ถึงความเชื่อมั่นของตลาด โดยอ้างว่าดัชนี Dow Jones ทำระดับสูงสุดเหนือ 50,000 จุด สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่ออนาคตเศรษฐกิจภายใต้ผู้นำ Fed คนใหม่
ข่าวเด่นวันนี้ 25 พ.ค.
