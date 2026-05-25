🔴 ยุคใหม่ของ Fed เริ่มต้นขึ้น: Kevin Warsh เข้ารับตำแหน่งผู้นำ Fed - US30 ทะลุ 50,000 จุด

พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของ Kevin Warsh ในฐานะประธาน Fed โดย Donald Trump วันนี้ ถูกมองว่าเป็น “จุดเริ่มต้นของการปฏิรูปครั้งใหญ่” ของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระหว่างพิธี สะท้อนอย่างชัดเจนว่า ทำเนียบขาวคาดหวังอะไรจากผู้นำ Fed คนใหม่ และกำหนดทิศทางนโยบายที่ Warsh กำลังจะนำเข้าสู่ Fed ในยุคถัดไป

Source: Associated Press
 

เสาหลักสำคัญของ “Trump–Warsh Doctrine”

การยุติ Forward Guidance

  • การที่ Donald Trump ประกาศให้ Kevin Warsh จำกัดการใช้ forward guidance ถูกมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรูปแบบการสื่อสารของ Fed เดิมที Fed จะส่งสัญญาณนโยบายล่วงหน้าเป็นเดือน ๆ แต่ฝ่ายวิจารณ์มองว่าทำให้ Fed ผูกติดกับตลาดการเงินมากเกินไป
  • ภายใต้แนวทางใหม่ Fed จะลดการ “บอกใบ้อนาคต” และหันไปตัดสินใจจากข้อมูลที่เข้ามาจริงมากขึ้น โดย Warsh เคยตั้งคำถามว่า หากมีความมั่นใจในคาดการณ์ของตัวเอง เหตุใดจึงต้องรอข้อมูลจริงเสมอ

การเติบโตทางเศรษฐกิจไม่จำเป็นต้องสร้างเงินเฟ้อ

  • นี่คือแกนหลักของแนวคิดเศรษฐกิจของ Trump โดยเขาเชื่อว่าเศรษฐกิจที่แข็งแรงสามารถเติบโตได้รวดเร็วโดยไม่ก่อแรงกดดันด้านราคาโดยอัตโนมัติ
  • Warsh ถูกมอบหมายให้พิสูจน์ว่า การเพิ่มศักยภาพการผลิตและนวัตกรรม เป็นวิธีควบคุมเงินเฟ้อที่ดีกว่าการกดอุปสงค์ผ่านดอกเบี้ยสูง

การเติบโตเพื่อแก้ปัญหาหนี้

  • Trump ระบุว่าสหรัฐฯ จะ “เติบโตเพื่อจัดการหนี้” แทนการใช้นโยบายรัดเข็มขัด แนวทางนี้ต้องการ Fed ที่ไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยทันทีเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว

การกลับสู่ภารกิจหลักของ Fed

  • แนวคิดนี้มุ่งให้ Fed โฟกัสที่เสถียรภาพของค่าเงิน การดูแลระบบการเงิน และการลดขนาดงบดุลที่ขยายตัวอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา

ความขัดแย้งของ “ความเป็นอิสระเต็มรูปแบบ”

  • Trump กล่าวว่าต้องการให้ Warsh เป็นอิสระในการตัดสินใจ แต่ในขณะเดียวกันก็เชื่อว่า Fed ควรสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแรง ทำให้เกิดคำถามว่า “อิสระ” ในเชิงนโยบายจะถูกตีความอย่างไรในทางปฏิบัติ
  • Trump ยังชี้ถึงความเชื่อมั่นของตลาด โดยอ้างว่าดัชนี Dow Jones ทำระดับสูงสุดเหนือ 50,000 จุด สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่ออนาคตเศรษฐกิจภายใต้ผู้นำ Fed คนใหม่
 

 

