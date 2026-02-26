ข่าวเด่นวันนี้ 26 ก.พ.

- วอลล์สตรีทจับตา Nvidia
ดัชนีวอลล์สตรีทปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งในช่วงการซื้อขายวันพุธ ขณะที่นักลงทุนรอติดตามผลประกอบการจาก Nvidia ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทสาธารณะที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดในโลก
-
Nasdaq 100 ขึ้นสูงสุด 1%
-
S&P 500 บวกประมาณ 0.7%
Nvidia จะรายงานผลหลังปิดตลาด โดยตลาดคาดรายได้จะพุ่งเกือบ 70% แตะราว 66 พันล้านดอลลาร์ นักลงทุนหวังว่าผลประกอบการจะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ โดยตลาดออปชันสะท้อนความผันผวนราว ±5%
หุ้น Nvidia ขึ้นกว่า 2% ก่อนรายงาน ทำราคาซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่คู่แข่งเช่น TSMC และ ASML อยู่ระดับสูงสุดทุกเวลา และลูกค้าของ Nvidia รายงานการลงทุนด้านทุน (CapEx) สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเอกสารล่าสุด
-
ดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อย EUR/USD กลับขึ้นเหนือ 1.18
-
ราคาทองคำปรับขึ้นกว่า 1% ทะลุ 5,200 ดอลลาร์/ออนซ์
-
เงินปรับขึ้นเหนือ 90 ดอลลาร์ (+4%)
ประธานาธิบดี Donald Trump ไม่มีเซอร์ไพรส์มากนักในสุนทรพจน์ State of the Union ย้ำการคงนโยบายภาษีและต้องการแก้ไขปัญหาอิหร่านผ่านข้อตกลงใหม่
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีวันนี้มีโมเมนตัมแรง:
-
Bitcoin ขึ้น 7% สู่ราว 69,000 ดอลลาร์
-
Ethereum บวก 11% กลับขึ้นเหนือ 2,000 ดอลลาร์
Warner Bros เปิดเผยว่า Paramount เสนอราคาซื้อหุ้นใหม่ 31 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งอาจสูงกว่าข้อเสนอของ Netflix
ข้อมูลเงินเฟ้อรายเดือนของออสเตรเลียสูงกว่าคาด เพิ่มความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ยครั้งต่อไปโดย Reserve Bank of Australia ทำให้ AUD/USD ปรับขึ้นเกือบ 1%
เยนยังอ่อนค่าท่ามกลางการคาดการณ์ว่ารัฐบาลต้องการค่าเงินถูกลงและไม่สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย ดัน USD/JPY ขึ้นเหนือ 156
ราคาน้ำมันดิบยังคงสูง เนื่องจากความเสี่ยงจากการโจมตีอิหร่านโดยสหรัฐ แม้ Trump ต้องการทางออกสันติ แต่คำกล่าวเกี่ยวกับอิหร่านสร้างโรงงานนิวเคลียร์ใหม่ระหว่างเจรจา ทำให้ความน่าจะเป็นของการโจมตีทางอากาศเพิ่มขึ้น
สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มเกือบ 16 ล้านบาร์เรล สูงกว่าที่คาด 2 ล้านบาร์เรล แม้ว่าสต็อกสูงกว่าปีที่แล้ว แต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี
ท่ามกลางราคาสูงและน้ำมันล้นตลาด ประเทศอย่างรัสเซียและอิหร่านปรับลดราคาน้ำมันดิบส่งออกอย่างเป็นทางการ
CME Group รายงานปัญหาทางเทคนิค ทำให้ระงับการซื้อขายก๊าซธรรมชาติและโลหะ ก่อนวัน First Position Day และ First Notice Day ของสัญญาฟิวเจอร์สในวันพรุ่งนี้และวันศุกร์
Block Inc. ปรับลดพนักงาน 40% แต่หุ้นปรับตัวขึ้น 16% – นี่คือพาราไดม์ใหม่ของตลาด?
GDP แคนาดาพัง; ดัชนีเงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐฯ เร่งตัว 🚨
