สรุปข่าวเข้า 27 ก.พ.

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดการซื้อขายด้วยแรงเทขายอย่างชัดเจน โดยแรงขายกระจายเกือบทั่วทั้งตลาด
ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลง 0.5%
Nasdaq Composite ร่วงแรง 1.2%
ขณะที่ Dow Jones Industrial Average เป็นดัชนีเดียวที่ทรงตัว และปิดบวกเพียงเล็กน้อย
กลุ่มเทคโนโลยียังคงเผชิญแรงกดดันหนัก โดยเฉพาะ Nvidia ที่ปรับตัวลงแรง
สาเหตุหลักมาจากความกังวลของตลาดเกี่ยวกับ “ฟองสบู่ AI” ที่อาจกำลังจะแตก
แม้ก่อนหน้านี้ Nvidia จะรายงานรายได้และกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากการลงทุนมหาศาลของบริษัท Big Tech แต่นักลงทุนเริ่มกังวลว่าระดับรายได้และงบลงทุนที่สูงมากเช่นนี้อาจไม่สามารถรักษาไว้ได้ในระยะยาว
ด้านภูมิรัฐศาสตร์ แม้การเจรจาในตะวันออกกลางจะมีสัญญาณความคืบหน้าบ้าง แต่ยังไม่มีข้อตกลงหรือความคืบหน้าที่ชัดเจนพอจะเปลี่ยนภาพรวมตลาด นักลงทุนจึงยังคงระมัดระวัง และรอ “การตัดสินใจจริง” มากกว่าสัญญาณทางการทูต
เงินเฟ้อโตเกียวชะลอลงเหลือ 1.8% YoY ในเดือนกุมภาพันธ์ ต่ำกว่าเป้าหมาย 2% ของ Bank of Japan เป็นครั้งแรกในรอบ 16 เดือน
อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวมอาหารสดและพลังงาน) ยังสะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่ต่อเนื่อง
ญี่ปุ่น:
ยอดค้าปลีกเดือนมกราคมสูงกว่าคาด แสดงถึงการบริโภคที่แข็งแกร่ง
แต่การผลิตภาคอุตสาหกรรมต่ำกว่าคาด สะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ผสมผสานช่วงต้นปี
ธนาคารกลางจีน People's Bank of China กำหนดค่าอ้างอิง USD/CNY ที่ 6.9228 สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ และยังเพิ่มเงินสำรองความเสี่ยงค่าเงินเพื่อชะลอการอ่อนค่าของหยวน
ตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ปรับลงเล็กน้อย ตามแรงขายหุ้นเทคจากวอลล์สตรีท
อย่างไรก็ตาม เดือนกุมภาพันธ์ยังปิดในแดนบวก โดยเฉพาะเกาหลีใต้และญี่ปุ่น
-
ออสเตรเลีย S&P/ASX 200 ทรงตัว
-
จีนปรับตัวลง
-
ฮ่องกง Hang Seng Index บวกเล็กน้อย
ข่าวบริษัท:
Block, Inc. ประกาศปลดพนักงานมากกว่า 4,000 ตำแหน่ง (ประมาณ 40% ของพนักงานทั้งหมด) และปรับโครงสร้างเป็นทีมขนาดเล็กที่ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
นักลงทุนตอบรับเชิงบวก ส่งผลให้หุ้นพุ่งขึ้นราว 25% หลังปิดตลาด
ตลาดโลหะมีค่า:
ทองคำขยับขึ้นเล็กน้อย ทดสอบระดับ $5,200
เงินพุ่งมากกว่า 2% กลับมายืนใกล้ $90
ตลาดคริปโตมีบรรยากาศเชิงบวกเล็กน้อย
Bitcoin บวกกว่า 0.2% ทดสอบระดับ $67,800
Ethereum เพิ่มขึ้นราว 0.2% แตะ $2,040
