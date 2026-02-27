อ่านเพิ่มเติม
14:05 · 27 กุมภาพันธ์ 2026

สรุปข่าวเข้า 27 ก.พ.

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดการซื้อขายด้วยแรงเทขายอย่างชัดเจน โดยแรงขายกระจายเกือบทั่วทั้งตลาด
ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลง 0.5%
Nasdaq Composite ร่วงแรง 1.2%
ขณะที่ Dow Jones Industrial Average เป็นดัชนีเดียวที่ทรงตัว และปิดบวกเพียงเล็กน้อย

กลุ่มเทคโนโลยียังคงเผชิญแรงกดดันหนัก โดยเฉพาะ Nvidia ที่ปรับตัวลงแรง
สาเหตุหลักมาจากความกังวลของตลาดเกี่ยวกับ “ฟองสบู่ AI” ที่อาจกำลังจะแตก

แม้ก่อนหน้านี้ Nvidia จะรายงานรายได้และกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากการลงทุนมหาศาลของบริษัท Big Tech แต่นักลงทุนเริ่มกังวลว่าระดับรายได้และงบลงทุนที่สูงมากเช่นนี้อาจไม่สามารถรักษาไว้ได้ในระยะยาว

ด้านภูมิรัฐศาสตร์ แม้การเจรจาในตะวันออกกลางจะมีสัญญาณความคืบหน้าบ้าง แต่ยังไม่มีข้อตกลงหรือความคืบหน้าที่ชัดเจนพอจะเปลี่ยนภาพรวมตลาด นักลงทุนจึงยังคงระมัดระวัง และรอ “การตัดสินใจจริง” มากกว่าสัญญาณทางการทูต

เงินเฟ้อโตเกียวชะลอลงเหลือ 1.8% YoY ในเดือนกุมภาพันธ์ ต่ำกว่าเป้าหมาย 2% ของ Bank of Japan เป็นครั้งแรกในรอบ 16 เดือน
อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวมอาหารสดและพลังงาน) ยังสะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่ต่อเนื่อง

ญี่ปุ่น:
ยอดค้าปลีกเดือนมกราคมสูงกว่าคาด แสดงถึงการบริโภคที่แข็งแกร่ง
แต่การผลิตภาคอุตสาหกรรมต่ำกว่าคาด สะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ผสมผสานช่วงต้นปี

ธนาคารกลางจีน People's Bank of China กำหนดค่าอ้างอิง USD/CNY ที่ 6.9228 สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ และยังเพิ่มเงินสำรองความเสี่ยงค่าเงินเพื่อชะลอการอ่อนค่าของหยวน

ตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ปรับลงเล็กน้อย ตามแรงขายหุ้นเทคจากวอลล์สตรีท
อย่างไรก็ตาม เดือนกุมภาพันธ์ยังปิดในแดนบวก โดยเฉพาะเกาหลีใต้และญี่ปุ่น

  • ออสเตรเลีย S&P/ASX 200 ทรงตัว

  • จีนปรับตัวลง

  • ฮ่องกง Hang Seng Index บวกเล็กน้อย

ข่าวบริษัท:
Block, Inc. ประกาศปลดพนักงานมากกว่า 4,000 ตำแหน่ง (ประมาณ 40% ของพนักงานทั้งหมด) และปรับโครงสร้างเป็นทีมขนาดเล็กที่ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
นักลงทุนตอบรับเชิงบวก ส่งผลให้หุ้นพุ่งขึ้นราว 25% หลังปิดตลาด

ตลาดโลหะมีค่า:
ทองคำขยับขึ้นเล็กน้อย ทดสอบระดับ $5,200
เงินพุ่งมากกว่า 2% กลับมายืนใกล้ $90

ตลาดคริปโตมีบรรยากาศเชิงบวกเล็กน้อย
Bitcoin บวกกว่า 0.2% ทดสอบระดับ $67,800
Ethereum เพิ่มขึ้นราว 0.2% แตะ $2,040

27 กุมภาพันธ์ 2026, 23:28

