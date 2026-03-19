ธนาคารกลางเผชิญช็อกน้ำมัน: BoJ เชิง Hawkish และการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยแบบป้องกันในยุโรป

1. ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ): สัญญาณ Hawkish ของ Ueda หนุนเยนแม้เผชิญช็อกพลังงาน
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) Kazuo Ueda ทำให้ตลาดประหลาดใจกับท่าทีเชิง Hawkish โดยเปิดโอกาสให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ตั้งแต่เดือนเมษายน แม้ว่า BoJ จะคงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้ที่ 0.75% ในวันนี้ แต่คำกล่าวของ Ueda — ที่ชี้ว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสงครามอาจเป็นเพียงชั่วคราวและไม่น่าจะทำให้แนวโน้มเงินเฟ้อเปลี่ยนแปลง — ได้ผลักดันความคาดหวังของตลาดต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปอยู่ที่ประมาณ 60%
คำพูดเชิง Hawkish นี้ทำให้ค่าเยนแข็งค่าทันที อย่างไรก็ตามคำถามสำคัญยังคงอยู่: ค่าเงินญี่ปุ่นจะรักษาการแข็งค่าต่อไปได้หรือไม่ท่ามกลางราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงอย่างมาก? ในฐานะที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศนำเข้าพลังงานสุทธิ จึงมีความเปราะบางสูงต่อราคาน้ำมันเบนซินที่พุ่งทำสถิติสูงสุดจากความขัดแย้งในอิหร่าน แม้ BoJ เชิง Hawkish จะสนับสนุนค่าเยน แต่ดุลการค้าที่แย่ลง (จากราคาน้ำมันที่แพงขึ้น) และความเสี่ยงเศรษฐกิจชะลอตัว อาจจำกัดการแข็งค่าของเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ธนาคารกลางอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง
USDJPY ปรับตัวลดลงในวันนี้ แต่ยังคงอยู่ภายในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว
แหล่งที่มา: USDJPY
2. ธนาคารชาติสวิส (SNB): ฟรังก์ในฐานะที่หลบภัยท่ามกลางการต่อสู้กับเงินฝืด
ธนาคารชาติสวิส (SNB) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0% ตามความคาดหมายของตลาด อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้ส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะเข้ามาแทรกแซงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อจำกัดการแข็งค่าที่มากเกินไปของฟรังก์สวิส ค่าเงินนี้แข็งค่ากว่า 11% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา กลายเป็นเป้าหมายหลักของเงินทุนที่แสวงหาความปลอดภัยท่ามกลางสงครามในอิหร่านและความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มสูง
แม้ว่า SNB จะกังวลว่าฟรังก์แข็งแรงอาจกดดันเงินเฟ้อให้ต่ำกว่าตัวเลขเป้าหมาย (ความเสี่ยงเงินฝืด) ตลาดเริ่มสะท้อนการปรับเปลี่ยนท่าทีของธนาคารกลาง เนื่องจากแรงกดดันเงินเฟ้อจากตลาดภายนอก นักลงทุนเริ่มประเมินความน่าจะเป็นสูงต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในสวิตเซอร์แลนด์ก่อนสิ้นปี Goldman Sachs คาดว่าแม้ในสถานการณ์สงครามร้ายแรง เงินเฟ้อในสวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่น่าจะเกิน 1.9% ซึ่งช่วยให้ SNB มีพื้นที่จัดการนโยบายบ้าง แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่จำเป็นต้องปรับนโยบายให้สอดคล้องกับแนวโน้มโลก
Despite its safe-haven status, the CHF is beginning to lose ground against the USD. However, the pair faces significant resistance at 0.80. Source: xStation5
3. Riksbank: A Cautious Hold with a Hawkish Bias
Sweden’s Riksbank also opted to leave interest rates unchanged at 1.75%. While the decision matched the consensus, the accompanying communication was pivotal: the war in Iran has significantly clouded the economic outlook. The bank acknowledged that inflation risks are currently asymmetric and tilted to the upside, primarily due to rising oil prices and a weak Swedish Krona.
Expectations for rate hikes in Sweden are rising (with the market pricing in a move by Q3 2026), yet they remain less aggressive than those for the ECB. The Riksbank must strike a balance between combating energy-driven inflation and avoiding the stifling of an economic recovery that has already been revised downward (GDP growth forecasts dropped from 2.9% to 2.5%). However, if Brent crude prices remain elevated, the Riksbank may be forced to accelerate the policy tightening originally slated for late 2027.
EURSEK ยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ แต่ปี 2022 เป็นจุดเริ่มต้นของคลื่นอ่อนค่าของโครนสวีเดน (SEK) เมื่อเทียบกับยูโรในช่วงช็อกราคาน้ำมันและก๊าซที่สูง นอกจากนี้ ECB อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วกว่าธนาคารกลางสวีเดน (Riksbank) ซึ่งอาจทำให้แนวโน้มขาขึ้น
แหล่งที่มา: xStation5
FOMC: สมาชิกน้อยคนอยากลดดอกเบี้ย: EUR/USD ดิ่งต่ำกว่า 1.15
🔴ข่าวเด่น: Fed คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม พร้อมคงประมาณการปรับลดอัตราในอนาคต
ยุโรปพยายามฟื้นตัว ท่ามกลางความหวังในการฟื้นฟูการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ 🚢 📈
ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันอังคารเงียบเน้นประเด็นภูมิรัฐศาสตร์และปริมาณน้ำมันรายสัปดาห์