ทองคำกำลังพลิกเทรนด์ขาขึ้นเพราะราคาน้ำมันหรือไม่ ❓ ปรับตัวลดแรงที่สุดตั้งแต่ปี 2024 🚨📉

ราคาทองคำยังคงร่วงหนักในวันนี้ ลดลงมากกว่า 2.5% โดยราคาปรับลงมาอยู่ราว 4,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์—ระดับต่ำที่สุดตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2026 การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปรับฐานเล็กน้อย แต่เป็นการเบรกดาวน์อย่างชัดเจนหลังจากที่ตลาดทองคำพุ่งขึ้นหลายเดือน และยังถูกเร่งแรงจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐอย่างมาก หลังจากการตัดสินใจและถ้อยแถลงล่าสุดของ Fed ซึ่งทำให้คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยสูงจะถูกคงไว้นานขึ้น นอกจากนี้ ปัจจัยสำคัญอีกอย่างที่เพิ่มแรงกดดันลงต่อราคาทองคือสถานการณ์ในอิหร่าน ซึ่งทำให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น และยิ่งเพิ่มความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะใช้นโยบายที่ระมัดระวังมากขึ้น
The chart above shows a breakdown by state of current retail fuel prices. Prices are highest in the western United States, primarily due to relatively high local tax rates. Source: gasprices.aaa
ที่น่าสนใจคือ ราคาน้ำมันเบนซินปกติในเดือนมกราคมยังอยู่ราว 2.90 ดอลลาร์ต่อแกลลอน ตามข้อมูลเมื่อวันที่ 12 มีนาคม อัตราการปรับขึ้นตอนนี้สูงขึ้นอีกด้วย แหล่งข้อมูล: gasprices.aaa
การปรับตัวลดลงของราคาทองคำในปัจจุบันสามารถตีความได้ว่าเป็นการปรับพอร์ตอย่างรุนแรงหลังจากตลาดขาขึ้นยาวนานกว่า 1 ปี ซึ่งผลักดันราคาทองคำไปทำจุดสูงสุดใหม่และดึงดูดเงินทุนเก็งกำไรมหาศาล หลังจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเช่นนี้ เป็นเรื่องปกติที่บางส่วนของตลาดจะทำกำไรออกมา โดยเฉพาะเมื่อความเสี่ยงเรื่อง “ดอกเบี้ยสูงนานขึ้น” เพิ่มขึ้นและสภาพคล่องเปลี่ยนไป ซึ่งเห็นได้ชัดจากการปรับตัวลงแรงของทองคำในเดือนมีนาคม 2026 การเบรกจากแนวโน้มขาขึ้นเกือบทางเดียวก่อนหน้านี้ หมายความว่าในระยะสั้น จิตวิทยา “หาที่ปลอดภัย” มีอิทธิพล และแรงขายถูกกระตุ้นทั้งจากคำสั่ง stop-loss และการปิดสถานะ leverage
อีกปัจจัยสำคัญแต่แยกออกมาได้คือ การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ - ทองคำถูกกำหนดราคาเป็น USD ทั่วโลก ดังนั้นเมื่อดอลลาร์แข็งค่าขึ้น จะสร้างแรงกดดันต่อราคาทองอัตโนมัติ ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทอง–ดอลลาร์เป็นลบอย่างชัดเจน: เมื่อดัชนีดอลลาร์ (DXY) ขึ้น ความต้องการทองคำจากนอกโซนดอลลาร์อ่อนลง และราคาทองมีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็นรูปแบบที่เห็นได้บ่อยในช่วงแนวโน้มขาขึ้นของ DXY งานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระยะยาวชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มค่าของดอลลาร์มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการลดลงของราคาทองคำ ยืนยันว่าการร่วงลงครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปรับฐาน “ภายในตลาดทองคำ” แต่ยังเป็นปฏิกิริยาต่อสภาพแวดล้อมในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนด้วย
ความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงที่ผ่านมา สิ่งนี้สะท้อนอย่างชัดเจนในตลาดออปชัน โดยพรีเมียมที่จ่ายสำหรับ call option เมื่อเทียบกับ put option ปรับตัวขึ้นไปอยู่ในระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 แหล่งข้อมูล: Bloomberg Financial Lp
การปรับตัวลดลงของทองคำอาจดำเนินต่อไปได้นานแค่ไหน?
ในทางทฤษฎี ราคาทองคำอาจยังลดลงต่อเนื่องตราบใดที่ดอลลาร์ยังคงแข็งค่าต่อสกุลเงินหลักอื่น ๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบี้ยแท้จริงสูงขึ้นและนโยบายเข้มงวดของ Fed ดอลลาร์ที่แข็งค่าทำให้ทองคำลดความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับนักลงทุนต่างชาติ เพิ่มราคาทองคำในสกุลเงินท้องถิ่น และกระตุ้นให้บางส่วนของตลาดย้ายเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ ซึ่งจำกัดศักยภาพความต้องการทองคำเพิ่มเติม
มีเพียงการอ่อนค่าของดอลลาร์ที่ชัดเจนมากขึ้น-ไม่ว่าจะเกิดจากการเปลี่ยนท่าทีของ Fed หรือปัจจัยความเสี่ยงใหม่ระดับโลก—เท่านั้นที่จะสร้างเงื่อนไขให้การขายออกนี้หยุดลงและฟื้นบทบาททองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยชั้นนำ
ราคาทองคำร่วงต่ำกว่า EMA 50 วันครั้งแรกตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2026 และกำลังเข้าใกล้โซน EMA 100 วัน ซึ่งในทางกลับกันยังไม่เคยถูกทดสอบจากด้านล่างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024 แนวโน้มขาขึ้นกำลังเผชิญการทดสอบอันเนื่องจากขนาดของการปรับตัวลดลง แต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ หากสถานการณ์ในตะวันออกกลางคลี่คลายอย่างกะทันหัน ผู้ซื้ออาจสามารถปกป้องแนวโน้มขาขึ้นที่เห็นมาจนถึงตอนนี้ได้
แหล่งข้อมูล: xStation
