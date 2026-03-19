19 มีนาคม 2026

BoE ตัดสินใจตามคาด คงอัตราดอกเบี้ยสหราชอาณาจักรไม่เปลี่ยนแปลง 🚨

หลังการประชุมเดือนมีนาคม ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75% ตามคาด ขณะที่ตลาดการเงินเริ่มสะท้อนมุมมองเชิง hawkish มากขึ้น โดยขณะนี้มีการคาดการณ์การปรับขึ้นดอกเบี้ยรวม 50 basis points ภายในสิ้นปีนี้

ผลโหวตของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC):

  • คงอัตราดอกเบี้ย: 9 (ก่อนหน้า: 5)

  • ลดดอกเบี้ย 25 bps: 0 (ก่อนหน้า: 4)

  • ลดดอกเบี้ย 50 bps: 0 (ก่อนหน้า: 0)

  • ขึ้นดอกเบี้ย: 0 (ก่อนหน้า: 0)

มุมมองต่อการตัดสินใจ:
ความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ผลักดันราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะส่งผลต่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าสาธารณูปโภคของครัวเรือน รวมถึงส่งผลทางอ้อมผ่านต้นทุนของภาคธุรกิจ ก่อนหน้านี้ ราคาภายในประเทศและค่าแรงมีแนวโน้มชะลอลงต่อเนื่อง แต่ในระยะสั้น เงินเฟ้อ (CPI) มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากช็อกเศรษฐกิจครั้งใหม่นี้

นโยบายการเงินไม่สามารถควบคุมราคาพลังงานโลกได้โดยตรง แต่มีเป้าหมายเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถปรับตัวได้ในลักษณะที่ยังคงบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% อย่างยั่งยืน โดย MPC ระบุว่าความเสี่ยงของแรงกดดันเงินเฟ้อในประเทศเพิ่มสูงขึ้นจากผลกระทบลำดับที่สอง (second-round effects) ผ่านค่าแรงและการตั้งราคา ซึ่งความเสี่ยงนี้จะยิ่งเพิ่มขึ้นหากราคาพลังงานยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน

ขณะเดียวกัน MPC ยังประเมินผลกระทบของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีแนวโน้มเกิดขึ้นจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นต่อแนวโน้มเงินเฟ้อ

คณะกรรมการจะติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด รวมถึงผลกระทบต่ออุปทานพลังงานและราคาพลังงานโลก และพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้เงินเฟ้อ CPI กลับสู่เป้าหมาย 2% ในระยะกลาง

การปรับประมาณการล่าสุด:
ผลสำรวจชี้ว่าในปี 2026 เงินเดือนพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.6% (ก่อนหน้า: 3.4%) ขณะที่ธนาคารคาดว่าเงินเฟ้อ CPI จะอยู่ “ราว 3%” ในไตรมาส 2 และ “สูงถึง 3.5%” ในไตรมาส 3 จากช็อกราคาพลังงานโลก (ก่อนหน้า: 2.1% ในไตรมาส 2)

 

The GBP/USD pair is rising in its initial reaction to the decision and accompanying comments. Source: xStation

