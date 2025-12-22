3 ตลาดเด่นรายสัปดาห์

อ่านเพิ่มเติม
สัปดาห์คริสต์มาสมักมี ความผันผวนต่ำและการซื้อขายบางตา เนื่องจากจำนวนวันทำการในตลาดหลักทรัพย์ลดลงและช่วงเทศกาล อย่างไรก็ตาม ปีนี้สภาพตลาดอาจสร้างความประหลาดใจ เพราะมี ชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก่อนวันหยุด รวมถึง ตัวเลข GDP ล่าสุดของสหราชอาณาจักร นักลงทุนจึงควรติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ คู่เงิน GBPUSD, ดัชนี US100 และตลาดน้ำมัน (OIL)

1️⃣ GBPUSD

  • วันจันทร์มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับ GDP และการลงทุนภาคธุรกิจ

  • การประชุมล่าสุดของ Bank of England ปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามคาด แต่ถ้อยแถลงมีโทนค่อนข้างเข้มงวด สนับสนุนปอนด์ชั่วคราว

  • ตลาดคาดว่า GDP ไตรมาสนี้เติบโต 0.1% และ เติบโตปีละ 1.3%

  • หากตัวเลขต่ำกว่าคาด โดยเฉพาะ GDP ไตรมาสลดลง จะเพิ่มแรงกดดันให้ BoE ปรับลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น ส่งผลลบต่อปอนด์

  • อย่างไรก็ตาม คาดว่าตัวเลข GDP สุดท้ายไม่น่าจะแตกต่างจากประมาณการก่อนหน้า

2️⃣ US100

  • วันอังคารที่ 22 ธันวาคม มีชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จำนวนมาก ได้แก่

    • GDP ไตรมาส 3 (second estimate)

    • PCE inflation ไตรมาส

    • Industrial production

    • Housing market reports

    • Durable goods orders

    • Consumer confidence index

  • ข้อมูลจำนวนมากในวันเดียวอาจทำให้ ความผันผวนเพิ่มสูง และปรับคาดการณ์แนวทางดอกเบี้ย Fed

  • ตลาด Nasdaq 100 (US100) และ Russell 2000 จะได้รับผลกระทบมาก เนื่องจากไวต่อ ต้นทุนเงินทุนภายนอก

  • คาดว่าจะเห็น กิจกรรมเพิ่มขึ้นในดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วย

3️⃣ OIL

  • ราคาน้ำมันดิบยังอยู่ใกล้ ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี สะท้อนการคาดการณ์ อุปทานล้นตลาดในปี 2026

  • นักลงทุนจ่ายเพียง 55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลของ WTI

  • การเปิดเผย GDP และ PCE ของสหรัฐฯ จะช่วยให้ตลาดประเมิน ความต้องการในอนาคต

  • ความเสี่ยงสำคัญแต่ยากประเมินคือ สถานการณ์ในเวเนซุเอลา

    • มีเรือรบสหรัฐฯ จำนวนมากประจำการใกล้ชายฝั่ง

    • มีภัยคุกคามการปิดล้อมทางทะเล และโบนัสพิเศษสำหรับทหาร

    • อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางทหารและกระตุ้น ราคาน้ำมันพุ่งอย่างกะทันหัน

  • เนื่องจากปฏิทินวันหยุด ข้อมูล สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์สหรัฐฯ จะเผยแพร่วันที่ 29 ธันวาคม

