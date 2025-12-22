3 ตลาดเด่นรายสัปดาห์

สัปดาห์คริสต์มาสมักมี ความผันผวนต่ำและการซื้อขายบางตา เนื่องจากจำนวนวันทำการในตลาดหลักทรัพย์ลดลงและช่วงเทศกาล อย่างไรก็ตาม ปีนี้สภาพตลาดอาจสร้างความประหลาดใจ เพราะมี ชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก่อนวันหยุด รวมถึง ตัวเลข GDP ล่าสุดของสหราชอาณาจักร นักลงทุนจึงควรติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ คู่เงิน GBPUSD, ดัชนี US100 และตลาดน้ำมัน (OIL)
1️⃣ GBPUSD
-
วันจันทร์มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับ GDP และการลงทุนภาคธุรกิจ
-
การประชุมล่าสุดของ Bank of England ปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามคาด แต่ถ้อยแถลงมีโทนค่อนข้างเข้มงวด สนับสนุนปอนด์ชั่วคราว
-
ตลาดคาดว่า GDP ไตรมาสนี้เติบโต 0.1% และ เติบโตปีละ 1.3%
-
หากตัวเลขต่ำกว่าคาด โดยเฉพาะ GDP ไตรมาสลดลง จะเพิ่มแรงกดดันให้ BoE ปรับลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น ส่งผลลบต่อปอนด์
-
อย่างไรก็ตาม คาดว่าตัวเลข GDP สุดท้ายไม่น่าจะแตกต่างจากประมาณการก่อนหน้า
2️⃣ US100
-
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม มีชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จำนวนมาก ได้แก่
-
GDP ไตรมาส 3 (second estimate)
-
PCE inflation ไตรมาส
-
Industrial production
-
Housing market reports
-
Durable goods orders
-
Consumer confidence index
-
-
ข้อมูลจำนวนมากในวันเดียวอาจทำให้ ความผันผวนเพิ่มสูง และปรับคาดการณ์แนวทางดอกเบี้ย Fed
-
ตลาด Nasdaq 100 (US100) และ Russell 2000 จะได้รับผลกระทบมาก เนื่องจากไวต่อ ต้นทุนเงินทุนภายนอก
-
คาดว่าจะเห็น กิจกรรมเพิ่มขึ้นในดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วย
3️⃣ OIL
-
ราคาน้ำมันดิบยังอยู่ใกล้ ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี สะท้อนการคาดการณ์ อุปทานล้นตลาดในปี 2026
-
นักลงทุนจ่ายเพียง 55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลของ WTI
-
การเปิดเผย GDP และ PCE ของสหรัฐฯ จะช่วยให้ตลาดประเมิน ความต้องการในอนาคต
-
ความเสี่ยงสำคัญแต่ยากประเมินคือ สถานการณ์ในเวเนซุเอลา
-
มีเรือรบสหรัฐฯ จำนวนมากประจำการใกล้ชายฝั่ง
-
มีภัยคุกคามการปิดล้อมทางทะเล และโบนัสพิเศษสำหรับทหาร
-
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางทหารและกระตุ้น ราคาน้ำมันพุ่งอย่างกะทันหัน
-
-
เนื่องจากปฏิทินวันหยุด ข้อมูล สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์สหรัฐฯ จะเผยแพร่วันที่ 29 ธันวาคม
