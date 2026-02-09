3 ตลาดสำคัญที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้

- สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์มีความผันผวนมากกว่าที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมเสียอีก
ตลาดการเงินเผชิญแรงเทขายอย่างหนักในทองคำแท่ง การปรับฐานครั้งใหญ่ของ Bitcoin การร่วงลงแรงของหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ และการกลับมาแข็งค่าชัดเจนของดอลลาร์สหรัฐ จากแรงแย่งชิงสภาพคล่องทั่วโลก
แม้ว่าบริษัทขนาดใหญ่ส่วนมากจะรายงานงบไตรมาสออกมาแล้ว แต่นักลงทุนกำลังหันความสนใจไปยัง “เศรษฐกิจจริง” มากขึ้น ข้างหน้ามีข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ สำคัญรออยู่หลายรายการ ทั้งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) และเงินเฟ้อ
ท่ามกลางความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้น สินทรัพย์ 3 รายการที่ควรจับตาในช่วงวันข้างหน้า ได้แก่ EURUSD, SILVER และ US500
EURUSD
ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง หลังเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเงินสดอย่างรวดเร็ว ดูเหมือนว่ากระแสคาดการณ์เกี่ยวกับการอ่อนค่าของดอลลาร์อาจเร็วเกินไป
ทิศทางต่อจากนี้จะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการ ซึ่งจะช่วยให้ตลาดประเมินสุขภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ และแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)
วันอังคาร: ยอดค้าปลีกเดือนธันวาคม
วันพุธ: รายงานการจ้างงานเดือนมกราคม (NFP) ซึ่งถูกเลื่อนจากการปิดหน่วยงานรัฐบาล
วันศุกร์: ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เดือนมกราคม
หากตลาดแรงงานยังแข็งแกร่งและเงินเฟ้อยังคงสูง อาจตอกย้ำแนวคิด “ดอกเบี้ยสูงนานกว่าที่คาด” (higher-for-longer) ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกระยะหนึ่ง
SILVER
หลังจากร่วงหนักในช่วงปลายเดือนมกราคม ต้นเดือนกุมภาพันธ์ยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัวชัดเจน
จากจุดสูงสุดตลอดกาลจนถึงจุดต่ำสุดล่าสุด ราคาเงินร่วงลงเกือบ 50%
ความกังวลเรื่องการขาดแคลนอุปทานจริงเริ่มลดลงอย่างมาก เห็นได้ทั้งในตลาด COMEX และจีน ซึ่งส่วนต่างราคาพรีเมียมลดลงเหลือเพียงไม่กี่ดอลลาร์
แม้จะมีแรงรีบาวด์เล็กน้อยช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่เงินยังคงเผชิญแรงกดดันสูง หาก Bitcoin หรือหุ้นสหรัฐฯ เกิดแรงเทขายระลอกใหม่ โลหะเงินอาจเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่เปราะบางที่สุดและเสี่ยงต่อการปรับฐานลึกกว่าเดิม
US500
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญแรงขายหนักในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ แม้วิกฤตการปิดหน่วยงานรัฐบาลบางส่วนจะคลี่คลายแล้วก็ตาม
บรรยากาศการลงทุนถูกกดดันจากการร่วงของคริปโตและโลหะมีค่า รวมถึงความเหนื่อยล้าต่อหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ นักลงทุนเริ่มตั้งคำถามกับงบลงทุน (CAPEX) มหาศาลของบริษัทเทคฯ ที่ยังไม่สามารถแปลงเป็นการเติบโตของรายได้อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมว่า S&P 500 ครอบคลุมหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจ และภาคเศรษฐกิจจริงยังคงแสดงความแข็งแกร่ง
ในบริบทนี้ ข้อมูลยอดค้าปลีกและตัวเลขการจ้างงานจะเป็นตัวชี้ขาดสำคัญ ขณะเดียวกัน ผลประกอบการบริษัทยังคงอยู่ในความสนใจ โดยมี Coca-Cola และ Ford รายงานวันอังคาร ตามด้วย McDonald’s และ Cisco ในวันพุธ
ข่าวเด่นวันนี้
