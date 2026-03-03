อ่านเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 3 มี.ค.

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • ตลาดไม่ได้หวาดกลัวความขัดแย้ง มูลค่าหุ้นกำลังปรับตัวเข้าสู่ระดับปกติ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

  • เซสชันแรกของสัปดาห์มีความผันผวนสูง จากความตึงเครียดใน อิหร่าน

  • ความตื่นตระหนกในช่วงแรกคลายตัวเป็นความระมัดระวังแบบมองโลกในแง่ดี

  • Russell 2000 นำการปรับตัวขึ้น ฟิวเจอร์สดัชนีหลักเพิ่มขึ้น ~0.7%

  • ดัชนีอื่น ๆ ของ Wall Street เคลื่อนไหวใกล้ราคาปิดก่อนหน้า

  • หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ การเดินทาง (สายการบิน, เรือสำราญ, บริษัทท่องเที่ยว) อยู่ภายใต้แรงกดดัน

  • หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ น้ำมันและอาวุธ ปรับตัวขึ้น

ตลาดเศรษฐกิจและดัชนี PMI/ISM สหรัฐฯ

  • PMI ภาคการผลิต: 51.6 (คาด 51.2)

  • ISM Manufacturing: 52.4 (คาด 51.7)

  • ราคาสินค้าอุตสาหกรรมพุ่งขึ้น 70.5 → เป็นสัญญาณเงินเฟ้อสูง

  • การแถลงของ โดนัลด์ ทรัมป์ เพิ่มการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านและไม่ตัดโอกาสบุกทางบก

ตลาดหุ้นยุโรป

  • เซสชันแย่ที่สุดในรอบหลายเดือน ดัชนีหลักลดลง >1%

  • การปรับตัวลงหนักที่สุดในเยอรมนี DAX -2.4%

  • ผลกระทบจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางรุนแรงกว่าในสหรัฐฯ เนื่องจาก:

    • ราคาน้ำมันและก๊าซสูงขึ้น

    • ช่องแคบเปอร์เซียเป็นศูนย์กลางสำคัญของการแปรรูปอลูมิเนียม → จำเป็นต่ออุตสาหกรรมยุโรป

ดัชนี PMI ยุโรป

  • สูงกว่าคาด:

    • สวีเดน 56.1

    • เยอรมนี 50.9

    • ฝรั่งเศส 50.1

    • อิตาลี 50.6

  • ต่ำกว่าคาด:

    • โปแลนด์ 47.1

    • สหราชอาณาจักร 51.7

    • สวิตเซอร์แลนด์ ต่ำกว่าคาด

  • สเปน ใกล้คาด 50.0

ตลาดน้ำมันและพลังงาน

  • ราคาน้ำมันพุ่งจากปฏิบัติการทหารรอบ ๆ ช่องแคบฮอร์มุซ → เพิ่มขึ้น >10% ก่อนลดกลับเหลือ 5–6%

  • ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ ลดการปรับขึ้นจาก 7% เหลือ 3%

  • น้ำมันและก๊าซมีแรงกดดันสูงสำหรับยุโรป แต่ยังไม่ถึงขั้นขาดแคลน

ตลาดค่าเงิน

  • ดอลลาร์แข็งค่า:

    • +0.7% vs ยูโร

    • +0.8% vs เยน

    • +1.5% vs ฟรังค์

  • ยูโรอ่อนค่ากว่า 0.5% vs ปอนด์

สินค้าเกษตร

  • ข้าวสาลีลด 3%

  • โกโก้เพิ่ม 3%

โลหะมีค่า

  • เงิน (Silver) ลด >5% → เก็งกำไร

  • ทองคำขึ้น 1%

ตลาดคริปโต

  • ความตึงเครียดในตะวันออกกลางหนุนคริปโต:

    • Bitcoin +5% > $68k

    • Ethereum +5% > $2,000

    • Solana +5% ~ $87

