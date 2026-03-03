ข่าวเด่นวันนี้ 3 มี.ค.

- ตลาดไม่ได้หวาดกลัวความขัดแย้ง มูลค่าหุ้นกำลังปรับตัวเข้าสู่ระดับปกติ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
เซสชันแรกของสัปดาห์มีความผันผวนสูง จากความตึงเครียดใน อิหร่าน
ความตื่นตระหนกในช่วงแรกคลายตัวเป็นความระมัดระวังแบบมองโลกในแง่ดี
Russell 2000 นำการปรับตัวขึ้น ฟิวเจอร์สดัชนีหลักเพิ่มขึ้น ~0.7%
ดัชนีอื่น ๆ ของ Wall Street เคลื่อนไหวใกล้ราคาปิดก่อนหน้า
หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ การเดินทาง (สายการบิน, เรือสำราญ, บริษัทท่องเที่ยว) อยู่ภายใต้แรงกดดัน
หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ น้ำมันและอาวุธ ปรับตัวขึ้น
ตลาดเศรษฐกิจและดัชนี PMI/ISM สหรัฐฯ
PMI ภาคการผลิต: 51.6 (คาด 51.2)
ISM Manufacturing: 52.4 (คาด 51.7)
ราคาสินค้าอุตสาหกรรมพุ่งขึ้น 70.5 → เป็นสัญญาณเงินเฟ้อสูง
การแถลงของ โดนัลด์ ทรัมป์ เพิ่มการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านและไม่ตัดโอกาสบุกทางบก
ตลาดหุ้นยุโรป
เซสชันแย่ที่สุดในรอบหลายเดือน ดัชนีหลักลดลง >1%
การปรับตัวลงหนักที่สุดในเยอรมนี DAX -2.4%
ผลกระทบจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางรุนแรงกว่าในสหรัฐฯ เนื่องจาก:
ราคาน้ำมันและก๊าซสูงขึ้น
ช่องแคบเปอร์เซียเป็นศูนย์กลางสำคัญของการแปรรูปอลูมิเนียม → จำเป็นต่ออุตสาหกรรมยุโรป
ดัชนี PMI ยุโรป
สูงกว่าคาด:
สวีเดน 56.1
เยอรมนี 50.9
ฝรั่งเศส 50.1
อิตาลี 50.6
ต่ำกว่าคาด:
โปแลนด์ 47.1
สหราชอาณาจักร 51.7
สวิตเซอร์แลนด์ ต่ำกว่าคาด
สเปน ใกล้คาด 50.0
ตลาดน้ำมันและพลังงาน
ราคาน้ำมันพุ่งจากปฏิบัติการทหารรอบ ๆ ช่องแคบฮอร์มุซ → เพิ่มขึ้น >10% ก่อนลดกลับเหลือ 5–6%
ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ ลดการปรับขึ้นจาก 7% เหลือ 3%
น้ำมันและก๊าซมีแรงกดดันสูงสำหรับยุโรป แต่ยังไม่ถึงขั้นขาดแคลน
ตลาดค่าเงิน
ดอลลาร์แข็งค่า:
+0.7% vs ยูโร
+0.8% vs เยน
+1.5% vs ฟรังค์
ยูโรอ่อนค่ากว่า 0.5% vs ปอนด์
สินค้าเกษตร
ข้าวสาลีลด 3%
โกโก้เพิ่ม 3%
โลหะมีค่า
เงิน (Silver) ลด >5% → เก็งกำไร
ทองคำขึ้น 1%
ตลาดคริปโต
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางหนุนคริปโต:
Bitcoin +5% > $68k
Ethereum +5% > $2,000
Solana +5% ~ $87
