🔎 3 ตลาดน่าจับตาสัปดาห์นี้

1️⃣ EURUSD
-
ทำหน้าที่เป็นบารอมิเตอร์ของข้อมูลเศรษฐกิจและนโยบายธนาคารกลาง
-
ยูโรโซน: CPI (อังคาร), Services PMI & อัตราว่างงาน (พุธ), GDP (ศุกร์)
-
สหรัฐฯ: ISM Manufacturing (จันทร์), ADP & ISM Services (พุธ), NFP + อัตราว่างงาน (ศุกร์)
-
ความเสี่ยง: หากตลาดแรงงานสหรัฐยังแข็งแรง ค่าเงินดอลลาร์อาจแข็ง แต่สัญญาณ US labor market เย็นตัว + เงินเฟ้อยูโรโซนคงที่ = EURUSD อาจรีบาวด์
2️⃣ US500 (ตลาดหุ้นสหรัฐฯ)
-
ผสมผสานความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการสนับสนุนจากผลประกอบการบริษัท
-
ติดตามข้อมูลเศรษฐกิจ (PMI, ISM) และ Beige Book ของ Fed รวมถึง NFP
-
รายงานผลประกอบการสำคัญ: Broadcom, Costco, Target, Kroger, Marvell, MongoDB, CrowdStrike → อาจเกิดการสลับหมุนหุ้นระหว่าง growth, cyclical, และ defensive
3️⃣ น้ำมัน (Brent / WTI)
-
เริ่มสัปดาห์โดยแรงกดดันจากความเสี่ยงทางการเมืองและการผลิต
-
ตัวเร่งสำคัญ: OPEC+ (อาทิตย์ 08.03.2026) → กำหนดความคาดหวังการผลิต
-
กลางสัปดาห์: จีน “Two Sessions” + PMI → อาจเปลี่ยนแนวโน้มความต้องการ
-
สัญญาณ Hawkish จาก OPEC+ หรือข้อมูลเชิงบวกจากจีน → พุ่งขึ้นต่อ
-
ข้อมูลน่าผิดหวังจากจีนหรือการผลิตเพิ่ม → จำกัด upside, ตลาดย่อมมีกรอบ sideway
💡 Tip: สัปดาห์นี้ตลาดอยู่ในช่วงความเข้มข้นสูง การเคลื่อนไหวของ EURUSD, US500 และน้ำมัน จะสะท้อนทั้งข้อมูลเศรษฐกิจจริง, นโยบายธนาคารกลาง และปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์
Market Wrap: ดัชนีหุ้นพยายามยืนรีบาวด์ แม้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น 🗽 หุ้น Broadcom พุ่งแรง หลังผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจ AI เกินคาด
ตลาดเด่นวันนี้: EURUSD
US500 ปรับขึ้น หลังเจ้าหน้าที่ทหารส่งสัญญาณบวกต่อสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซ
สรุปข่าวเช้า 5 มี.ค.