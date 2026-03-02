อ่านเพิ่มเติม
20:00 · 2 มีนาคม 2026

🔎 3 ตลาดน่าจับตาสัปดาห์นี้

1️⃣ EURUSD

  • ทำหน้าที่เป็นบารอมิเตอร์ของข้อมูลเศรษฐกิจและนโยบายธนาคารกลาง

  • ยูโรโซน: CPI (อังคาร), Services PMI & อัตราว่างงาน (พุธ), GDP (ศุกร์)

  • สหรัฐฯ: ISM Manufacturing (จันทร์), ADP & ISM Services (พุธ), NFP + อัตราว่างงาน (ศุกร์)

  • ความเสี่ยง: หากตลาดแรงงานสหรัฐยังแข็งแรง ค่าเงินดอลลาร์อาจแข็ง แต่สัญญาณ US labor market เย็นตัว + เงินเฟ้อยูโรโซนคงที่ = EURUSD อาจรีบาวด์

2️⃣ US500 (ตลาดหุ้นสหรัฐฯ)

  • ผสมผสานความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการสนับสนุนจากผลประกอบการบริษัท

  • ติดตามข้อมูลเศรษฐกิจ (PMI, ISM) และ Beige Book ของ Fed รวมถึง NFP

  • รายงานผลประกอบการสำคัญ: Broadcom, Costco, Target, Kroger, Marvell, MongoDB, CrowdStrike → อาจเกิดการสลับหมุนหุ้นระหว่าง growth, cyclical, และ defensive

3️⃣ น้ำมัน (Brent / WTI)

  • เริ่มสัปดาห์โดยแรงกดดันจากความเสี่ยงทางการเมืองและการผลิต

  • ตัวเร่งสำคัญ: OPEC+ (อาทิตย์ 08.03.2026) → กำหนดความคาดหวังการผลิต

  • กลางสัปดาห์: จีน “Two Sessions” + PMI → อาจเปลี่ยนแนวโน้มความต้องการ

  • สัญญาณ Hawkish จาก OPEC+ หรือข้อมูลเชิงบวกจากจีน → พุ่งขึ้นต่อ

  • ข้อมูลน่าผิดหวังจากจีนหรือการผลิตเพิ่ม → จำกัด upside, ตลาดย่อมมีกรอบ sideway

💡 Tip: สัปดาห์นี้ตลาดอยู่ในช่วงความเข้มข้นสูง การเคลื่อนไหวของ EURUSD, US500 และน้ำมัน จะสะท้อนทั้งข้อมูลเศรษฐกิจจริง, นโยบายธนาคารกลาง และปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์

5 มีนาคม 2026, 19:45

Market Wrap: ดัชนีหุ้นพยายามยืนรีบาวด์ แม้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น 🗽 หุ้น Broadcom พุ่งแรง หลังผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจ AI เกินคาด
5 มีนาคม 2026, 19:43

ตลาดเด่นวันนี้: EURUSD
5 มีนาคม 2026, 14:14

US500 ปรับขึ้น หลังเจ้าหน้าที่ทหารส่งสัญญาณบวกต่อสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซ
5 มีนาคม 2026, 14:14

สรุปข่าวเช้า 5 มี.ค.
