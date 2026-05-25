📆 3 ตลาดน่าจับตาสัปดาห์ (22.05.2026)

สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม ตลาดการเงินโลกจะได้พักหายใจชั่วคราว หลังตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการในวัน Memorial Day รวมถึงตลาดในอังกฤษ ฮ่องกง และเกาหลีใต้ที่หยุดเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ความสงบนี้อาจเป็นเพียงภาพลวงตา เพราะความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงร้อนแรง ขณะที่สัปดาห์หน้าจะเต็มไปด้วยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่อาจกำหนดทิศทางตลาดในระยะสั้น
หนึ่งในตัวเลขที่ตลาดจับตามากที่สุดคือดัชนี PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญมากที่สุด รวมถึงชุดข้อมูล CPI จากยุโรป และถ้อยแถลงจากธนาคารกลางต่าง ๆ โดยก่อนเข้าสู่สัปดาห์แห่งปัจจัยสำคัญนี้ มี 3 สินทรัพย์ที่ควรจับตาเป็นพิเศษ ได้แก่ US500, EUR/USD และ USD/JPY
S&P 500 (US500 Futures)
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ กำลังเผชิญบททดสอบสำคัญ หลังจากฟื้นตัวกลับเข้าใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลอีกครั้ง โดยตลาดจะโฟกัสไปที่ชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีหน้า
ไฮไลต์สำคัญคือรายงานรายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนเมษายน ซึ่งรวมถึง Core PCE ตัวชี้วัดเงินเฟ้อหลักของ Fed (แม้แนวทางนี้อาจเปลี่ยนได้ หาก Kevin Warsh เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอนาคต)
ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยประเมินว่า Fed มีพื้นที่มากน้อยเพียงใดในการปรับลดดอกเบี้ยในช่วงต่อไป นอกจากนี้ ตลาดยังจะได้รับ:
- GDP สหรัฐฯ
- Durable Goods Orders
- ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
แม้ Nvidia จะปิดฉากฤดูกาลงบการเงินด้วยผลประกอบการที่แข็งแกร่ง แต่สัปดาห์หน้ายังมีบริษัทใหญ่เตรียมรายงานผลประกอบการอีกหลายแห่ง เช่น Salesforce, Dell Technologies, Costco และ Snowflake
EUR/USD
คู่เงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกกำลังเข้าสู่ช่วงชี้ชะตาระหว่างเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรป โดยวันพฤหัสบดี ตลาดจะจับตาตัวเลข PCE ของสหรัฐฯ ขณะที่วันศุกร์จะเป็นคิวของข้อมูลเศรษฐกิจจากยุโรปจำนวนมาก
ข้อมูลสำคัญที่จะประกาศ ได้แก่:
- CPI เบื้องต้นเดือนพฤษภาคมจากเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน
- GDP ของฝรั่งเศสและอิตาลี
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและเศรษฐกิจยูโรโซน
ขณะเดียวกัน รายงานการประชุมล่าสุดของ ECB จะถูกเผยแพร่ในวันพฤหัสบดี ซึ่งตลาดจะวิเคราะห์อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางการคาดการณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการตัดสินใจดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน
USD/JPY
ค่าเงินเยนกำลังเข้าสู่ช่วงผันผวนสูง จากทั้งปัจจัยด้านนโยบายการเงินและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์
แม้ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดของญี่ปุ่นจะออกมาอ่อนแอ แต่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ย เพื่อควบคุมความเสี่ยงเงินเฟ้อ ขณะที่ตลาดให้น้ำหนักเกือบ 100% ว่า BoJ อาจขึ้นดอกเบี้ยภายในเดือนกรกฎาคม
วันพุธหน้า Kazuo Ueda ผู้ว่าการ BoJ มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งอาจเป็นตัวเร่งสำคัญต่อทิศทางเยน
ส่วนวันศุกร์ ตลาดจะรอติดตาม:
- เงินเฟ้อโตเกียว
- อัตราว่างงาน
- ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
- ยอดค้าปลีก
ด้านภูมิรัฐศาสตร์ นักลงทุนยังจับตาการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ Quad ที่กรุงนิวเดลีในวันอังคาร และการเริ่มต้นประชุมด้านความมั่นคงระดับโลกที่สิงคโปร์ในวันศุกร์ ซึ่งมี Pete Hegseth เข้าร่วมด้วย
