  
16:57 · 22 พฤษภาคม 2026

ตลาดเด่นวันนี้🚨 ข้าวสาลีปรับตัวลดลง หลังพุ่งขึ้นแรง จากคาดการณ์ฝนในสหรัฐฯ ที่ช่วยปรับแนวโน้มให้ดีขึ้น

ตลาดข้าวสาลีเพิ่งเข้าสู่ช่วงการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรง หลังจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ออกคาดการณ์ที่ “แย่กว่าคาดมาก” สำหรับผลผลิตข้าวสาลีฤดูหนาวปี 2026/27 การปรับลดตัวเลขครั้งนี้ทำให้แม้แต่นักลงทุนสาย bearish ยังประหลาดใจ และเป็นตัวกระตุ้นให้ราคาฟิวเจอร์สพุ่งขึ้นแรง

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดสัญญาข้าวสาลี CBOT ได้ปรับตัวลงกลับมาต่ำกว่าระดับ 650 อีกครั้ง

ฝนในสหรัฐฯ กดดันราคาลง

ตามรายงานของ ADM Investor Services การกลับมาของฝนในพื้นที่เพาะปลูกหลักของสหรัฐฯ ได้ช่วยลดความกังวลเรื่องอุปทานตึงตัวลงอย่างมาก

แม้จะมีความต้องการซื้อจากจีนเข้ามาช่วยหนุน แต่ถูกชดเชยด้วยสภาพอากาศที่ดีขึ้นในสหรัฐฯ

ศูนย์พยากรณ์สภาพอากาศ NOAA คาดว่าในช่วง 8–14 วันข้างหน้า จะมีฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยในพื้นที่ Great Plains ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อผลผลิต

ขณะเดียวกัน AgResource ระบุว่า กองทุนเก็งกำไรกำลังลดสถานะ Long ก่อนเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมือง

🌾 วิกฤตผลผลิตยังคงรุนแรง

ปัญหาหลักยังคงเป็นภาวะแห้งแล้งรุนแรงในพื้นที่ Southern Plains ของสหรัฐฯ
โดยเฉพาะ:

  • Kansas (รัฐหลักของการผลิตข้าวสาลี)
  • Eastern Colorado
  • Panhandle

USDA คาดว่าผลผลิตข้าวสาลีฤดูหนาวรวมของสหรัฐฯ จะอยู่ที่เพียง 1.048 พันล้านบุชเชล ลดลง 25% YoY และต่ำสุดตั้งแต่ปี 1965

โดย Hard Red Winter Wheat ได้รับผลกระทบหนักที่สุด:

  • ผลผลิตลดลงเหลือ 514.8 ล้านบุชเชล
  • ลดลงถึง 36% YoY
  • ผลผลิตเฉลี่ยใน Kansas เหลือเพียง 37 bushels/acre (จาก 51 ปีก่อนหน้า)

ปัจจัยโลก & อุปทานตึงตัว

USDA ยังปรับลดคาดการณ์ผลผลิตในประเทศผู้ส่งออกหลัก เช่น
อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย และแคนาดา

  • สต็อกข้าวสาลีโลกคาดลดลง ~1.5%
  • สต็อกปลายงวดสหรัฐฯ ลดลง 17% เหลือ 775 ล้านบุชเชล (ต่ำสุดใน 3 ปี)

แต่ราคาก็เริ่มเจอแรงกดดัน

แม้พื้นฐานยังตึงตัว แต่ราคาที่สูงขึ้นทำให้ความสามารถในการแข่งขันของข้าวสาลีสหรัฐฯ ลดลง

  • ราคาสูงกว่ารัสเซียในตลาดส่งออก
  • USDA คาดการส่งออกปี 2026/27 จะลดลง 15% เหลือ 762 ล้านบุชเชล

ในขณะเดียวกัน ราคาข้าวสาลีเฉลี่ยที่เกษตรกรได้รับจะเพิ่มขึ้นเป็น 6.50 ดอลลาร์/บุชเชล (+1.50 YoY) ซึ่งเป็นจุดขายที่ดีสำหรับผู้ผลิต

 บทสรุป

การเคลื่อนไหวของราคาช่วงนี้ถูกขับเคลื่อนหลักจาก “กองทุนเก็งกำไร”

  • มีการถือ short จำนวนมากก่อนหน้านี้
  • การปิด short (short covering) ทำให้ราคาผันผวนแรง
  • แต่ในอดีต การ rally ของข้าวสาลีมักไม่ยั่งยืน หากไม่มีปัจจัยพื้นฐานหนุนต่อเนื่อง

 ภาพรวม: ตลาดยังอยู่ในโหมด “สู้กันระหว่างความเสี่ยงผลผลิต vs สภาพอากาศที่ดีขึ้น”

WHEAT (D1 interval)

Source: xStation5

Source: NOAA

22 พฤษภาคม 2026, 14:20

ทรัมป์ส่งทหารเพิ่มไปโปแลนด์ หนุนหุ้นโปแลนด์ได้ไหม?
22 พฤษภาคม 2026, 14:19

ยอดค้าปลีกอังกฤษอ่อนแอ 📉 🔎 GBPUSD จะไปทางไหนต่อ?
22 พฤษภาคม 2026, 13:34

Morning Wrap (22.05.2026) Nasdaq ปรับตัวขึ้น หนุนตลาดหุ้นยุโรปและเอเชียฟื้นตัวตาม
22 พฤษภาคม 2026, 08:52

ข่าวเด่นวันนี้ 22 พ.ค.
ดัชนี
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก