ตลาดเด่นวันนี้🚨 ข้าวสาลีปรับตัวลดลง หลังพุ่งขึ้นแรง จากคาดการณ์ฝนในสหรัฐฯ ที่ช่วยปรับแนวโน้มให้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดสัญญาข้าวสาลี CBOT ได้ปรับตัวลงกลับมาต่ำกว่าระดับ 650 อีกครั้ง
ฝนในสหรัฐฯ กดดันราคาลง
ตามรายงานของ ADM Investor Services การกลับมาของฝนในพื้นที่เพาะปลูกหลักของสหรัฐฯ ได้ช่วยลดความกังวลเรื่องอุปทานตึงตัวลงอย่างมาก
แม้จะมีความต้องการซื้อจากจีนเข้ามาช่วยหนุน แต่ถูกชดเชยด้วยสภาพอากาศที่ดีขึ้นในสหรัฐฯ
ศูนย์พยากรณ์สภาพอากาศ NOAA คาดว่าในช่วง 8–14 วันข้างหน้า จะมีฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยในพื้นที่ Great Plains ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อผลผลิต
ขณะเดียวกัน AgResource ระบุว่า กองทุนเก็งกำไรกำลังลดสถานะ Long ก่อนเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมือง
🌾 วิกฤตผลผลิตยังคงรุนแรง
ปัญหาหลักยังคงเป็นภาวะแห้งแล้งรุนแรงในพื้นที่ Southern Plains ของสหรัฐฯ
โดยเฉพาะ:
- Kansas (รัฐหลักของการผลิตข้าวสาลี)
- Eastern Colorado
- Panhandle
USDA คาดว่าผลผลิตข้าวสาลีฤดูหนาวรวมของสหรัฐฯ จะอยู่ที่เพียง 1.048 พันล้านบุชเชล ลดลง 25% YoY และต่ำสุดตั้งแต่ปี 1965
โดย Hard Red Winter Wheat ได้รับผลกระทบหนักที่สุด:
- ผลผลิตลดลงเหลือ 514.8 ล้านบุชเชล
- ลดลงถึง 36% YoY
- ผลผลิตเฉลี่ยใน Kansas เหลือเพียง 37 bushels/acre (จาก 51 ปีก่อนหน้า)
ปัจจัยโลก & อุปทานตึงตัว
USDA ยังปรับลดคาดการณ์ผลผลิตในประเทศผู้ส่งออกหลัก เช่น
อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย และแคนาดา
- สต็อกข้าวสาลีโลกคาดลดลง ~1.5%
- สต็อกปลายงวดสหรัฐฯ ลดลง 17% เหลือ 775 ล้านบุชเชล (ต่ำสุดใน 3 ปี)
แต่ราคาก็เริ่มเจอแรงกดดัน
แม้พื้นฐานยังตึงตัว แต่ราคาที่สูงขึ้นทำให้ความสามารถในการแข่งขันของข้าวสาลีสหรัฐฯ ลดลง
- ราคาสูงกว่ารัสเซียในตลาดส่งออก
- USDA คาดการส่งออกปี 2026/27 จะลดลง 15% เหลือ 762 ล้านบุชเชล
ในขณะเดียวกัน ราคาข้าวสาลีเฉลี่ยที่เกษตรกรได้รับจะเพิ่มขึ้นเป็น 6.50 ดอลลาร์/บุชเชล (+1.50 YoY) ซึ่งเป็นจุดขายที่ดีสำหรับผู้ผลิต
บทสรุป
การเคลื่อนไหวของราคาช่วงนี้ถูกขับเคลื่อนหลักจาก “กองทุนเก็งกำไร”
- มีการถือ short จำนวนมากก่อนหน้านี้
- การปิด short (short covering) ทำให้ราคาผันผวนแรง
- แต่ในอดีต การ rally ของข้าวสาลีมักไม่ยั่งยืน หากไม่มีปัจจัยพื้นฐานหนุนต่อเนื่อง
ภาพรวม: ตลาดยังอยู่ในโหมด “สู้กันระหว่างความเสี่ยงผลผลิต vs สภาพอากาศที่ดีขึ้น”
WHEAT (D1 interval)
Source: xStation5
Source: NOAA
