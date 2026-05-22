📈 Market Wrap: หุ้นเทคโนโลยียังเป็นแรงพยุงหลักให้ตลาดยุโรป 💡

ดัชนีหุ้นยุโรปเคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทางชัดเจนในวันศุกร์ โดย Euro Stoxx 50 ปรับตัวลง 0.13% และ DAX (DE40) ลดลง 0.16% ขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สของ S&P 500 (US500) ยังเคลื่อนไหวในแดนบวกเล็กน้อยที่ +0.12% 📊
ปัจจัยหลักที่กดดันบรรยากาศการลงทุนยังคงเป็นความขัดแย้งกับอิหร่าน ซึ่งส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น และเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ รวมถึงทำให้ตลาดเริ่มปรับคาดการณ์แนวโน้มดอกเบี้ยในยูโรโซนใหม่อีกครั้ง ⚠️
นักวิเคราะห์หลายฝ่ายเริ่มเตือนว่า หากช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิดเป็นเวลานาน ความเสี่ยงที่ตลาดหุ้นยุโรปจะเข้าสู่ภาวะขาลงก็อาจเกิดขึ้นได้จริง 📉
แม้ว่าเป้าหมายเฉลี่ยสิ้นปีของนักวิเคราะห์ต่อดัชนี Stoxx Europe 600 จะอยู่ที่เพียง 624 จุด ซึ่งสะท้อนอัพไซด์ต่ำกว่า 1% แต่ภาพของการปรับประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) ยังคงเป็นบวก 📈
EPS ล่วงหน้าของ Stoxx 600 ยังคงปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา และตลาดคาดว่า EPS ในปี 2026 จะเติบโตระดับเลขสองหลัก โดยได้รับแรงหนุนจากกลุ่มพลังงานและการฟื้นตัวของการบริโภค หากแนวโน้มนี้ยังดำเนินต่อไป นักวิเคราะห์อาจต้องปรับราคาเป้าหมายขึ้น ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างระหว่างราคาปัจจุบันกับประมาณการในอนาคต
- ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบ WTI ยังคงยืนเหนือระดับ 98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (+0.20%) เพิ่มความกังวลต่อมาร์จิ้นของบริษัทและกำลังซื้อของผู้บริโภค
- ดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) เคลื่อนไหวทรงตัว เพิ่มขึ้นเพียง 0.08% ขณะที่ EURUSD ปรับตัวลง 0.13% มาอยู่ที่ 1.1604
- ด้านทองคำอ่อนตัวเล็กน้อย (-0.21%) สะท้อนว่าตลาดยังไม่ได้เข้าสู่โหมดหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างเต็มตัว
- กลุ่มเทคโนโลยียังคงเป็นดาวเด่นของ Euro Stoxx 50 โดยปรับตัวขึ้นมากถึง +2.07% และเป็นแรงหนุนสำคัญต่อดัชนีในวันนี้
Source: XTB
นอกจากกลุ่มเทคโนโลยีแล้ว กลุ่มอุตสาหกรรม (+0.75%) และกลุ่มการเงิน (+0.56%) ก็ปรับตัวได้ดีเช่นกัน 📈
ขณะที่ฝั่งอ่อนแอที่สุดของตลาดวันนี้คือกลุ่มพลังงาน ซึ่งร่วงลงถึง -1.48% โดยถูกกดดันจากหุ้น TotalEnergies (-1.51%) และ Eni (-1.41%) ที่ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง 🛢️📉
ด้านกลุ่ม Health Care (-0.22%) และ Utilities (-0.15%) ก็เคลื่อนไหวในแดนลบเช่นกัน
Source: XTB
Company Update | หุ้นยุโรปเคลื่อนไหวแรงหลังประกาศงบและข่าวดีลใหญ่
Richemont เจ้าของแบรนด์ Cartier เผยผลประกอบการประจำปีออกมา “ดีกว่าคาด” แต่ตลาดตอบรับผันผวน
หุ้นพุ่งกว่า 5% ก่อนพลิกกลับมาปิดลบ 1.9%
• รายได้แตะ €22.42 พันล้าน (+4.8% YoY)
• ยอดขายที่ไม่รวมผลกระทบค่าเงินโต +11% สูงกว่าคาด
• กลุ่มเครื่องประดับทำผลงานโดดเด่น ยอดขายโต +14%
อย่างไรก็ตาม ค่าเงินที่ผันผวนกดดันกำไรจากการดำเนินงาน ทำให้ margin ลดลงเหลือ 20.0% จาก 20.9% ปีก่อน
Deutsche Post (DHL) พุ่งกว่า 4% หลัง Deutsche Bank ปรับเพิ่มคำแนะนำ โดยมองว่ารอบการปรับลดคาดการณ์กำไรใกล้จบลง และความกังวลเรื่อง AI รวมถึงการแข่งขันอาจถูกประเมินสูงเกินไป
Puig บริษัทเครื่องสำอางจากสเปน ร่วงแรงถึง 15% หลังดีลควบรวมกับ Estée Lauder ล่ม
ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า Estée Lauder เตรียมวงเงินกว่า €5 พันล้านผ่าน JPMorgan เพื่อใช้สำหรับการเข้าซื้อกิจการ
Julius Baer ดิ่งกว่า 10% หลังรายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาด โดยเฉพาะเงินทุนไหลเข้าสุทธิที่อ่อนแอ แม้ว่าหุ้นจะยังบวกกว่า 9% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันพฤหัสฯ
Softcat พุ่งสูงสุด 12% หลังบริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรทั้งปี นักวิเคราะห์มองว่าออเดอร์เริ่มเร่งตัว และอาจมีการปรับประมาณการขึ้นเพิ่มเติม
