สรุปข่าวเช้า 30 มกราคม

ตลาดการเงินผันผวนจากข่าว Fed และแรงขายทั่วโล
Apple ฟื้นความเชื่อมั่นจากผลประกอบการไตรมาสล่าสุ
ในตลาดการเงินโดยรวม การขายทำกำลังเกิดขึ้นและแนวโน้มล่าสุดกำลังกลับทิศทาง เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างมาบรรจบกัน — รวมถึงผู้สมัครชิงตำแหน่งประธาน Fed คนใหม่ที่ไม่คาดคิด
ดัชนีจีนปรับตัวลงระหว่าง 0.85% – 1.40%
ดัชนี AU200.cash ของออสเตรเลียลดลง 1.10%
ดัชนี JP225 ของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.05%
โลหะมีค่า เช่น ทองคำและเงิน กำลังปรับตัวลงอย่างรุนแรง:
ทองคำ: ลดลงเกือบ 4.00% มาที่ 5,160 ดอลลาร์/ออนซ์
เงิน: ลดลง 5.70% มาที่ 109 ดอลลาร์/ออนซ์
ในตลาด FX แนวโน้มต่อต้านดอลลาร์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้กำลังกลับตัว จากการเกิดขึ้นของผู้สมัคร Fed คนใหม่ — Kevin Warsh
USDIDX: เพิ่มขึ้น 0.45% และฟื้นตัวแล้ว 1.06% จากจุดต่ำสุดของวันอังคาร
EURUSD: ลดลง 0.34%
USDJPY: เพิ่มขึ้น 0.55%
สกุลเงินดิจิทัลก็เผชิญแรงขายเช่นกัน:
Bitcoin: ลดลงมากกว่า 3.00% มาที่ 81,000 ดอลลาร์
Ethereum: ลดลงเกือบ 4.00% มาที่ 2,700 ดอลลาร์
การปรับตัวลดนี้เกิดจากการทำกำไรระยะสั้นและความคาดหวังเกี่ยวกับการเสนอชื่อ Warsh ซึ่งตลาดมองว่าเป็นผู้สมัครที่ไม่เป็นมิตรต่อคริปโตมากที่สุดในบรรดาผู้สมัครชั้นนำ
รายงานระบุว่า Trump อาจประกาศการตัดสินใจเรื่องผู้ได้รับการเสนอชื่อในวันนี้ช่วงเช้าของสหรัฐฯ (30 มกราคม) บนแพลตฟอร์มการเดิมพัน Polymarket ความน่าจะเป็นที่ Warsh จะถูกเลือกโดย Trump พุ่งจากประมาณ 30% เป็นสูงสุด 94%
เพียงเมื่อวาน ผู้มีแนวโน้มสูงสุดคือ Rick Rieder ซึ่งตลาดประเมินโอกาสไว้ที่เกือบ 48%
ตลาดตีความ Warsh ว่าเป็นตัวเลือก “hawkish” สนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ แม้จะมีข้อถกเถียงว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อจาก Trump จริง ๆ จะรักษาท่าทีแข็งกร้าวหรือไม่
ในโตเกียว ดัชนี CPI ปรับตัวลดลงเหลือ 1.5% ต่อปี (จาก 2.0%) ขณะที่ core inflation ลดลงเหลือ 2.0% (จาก 2.3%) แสดงถึงการเย็นตัวชัดเจน ซึ่งลดแรงกดดันให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นขึ้นดอกเบี้ยอีก หลังจากขึ้นไปที่ 0.75% ในเดือนธันวาคม แม้ USDJPY จะปรับตัวขึ้นมากกว่าเนื่องจากปัจจัย USD/Warsh มากกว่าการประกาศ CPI
หุ้น Apple เพิ่มขึ้น 0.55% หลังรายงานผลประกอบการรายไตรมาส บริษัทคาดการณ์รายได้ไตรมาสมีนาคมเพิ่มประมาณ 16% สูงกว่าคาดการณ์ตลาดมาก โดย Apple ชี้ถึงการฟื้นตัวของ iPhone และยอดขายที่ดีขึ้นในจีน ซึ่งสนับสนุน sentiment ของหุ้น mega-cap
ศาลปานามายกเลิกสัญญาท่าเรือของ CK Hutchison เปิดความกังวลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานจีนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ แม้จะยังไม่มีผลกระทบทันที แต่เพิ่มความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อโลจิสติกส์และการขนส่งทั่วโลก
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ Starmer เยือนปักกิ่ง — เป็นครั้งแรกของนายกฯ อังกฤษตั้งแต่ปี 2018 — และได้ข้อตกลงการค้าปฏิบัติได้จริง ขณะที่ Trump เตือนสหราชอาณาจักรไม่ให้ลึกซึ้งกับจีน
การสำรวจของ Reuters แสดงว่า 24 จาก 31 นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า RBA จะขึ้นดอกเบี้ย 25 bps เป็น 3.85% ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ เทียบกับกว่า 85% ที่คาดว่าจะคงที่ที่ 3.60% ในเดือนธันวาคม ส่วนใหญ่ยังมองว่าเป็นการปรับเพียงครั้งเดียว ไม่ใช่การเริ่มวงจร tightening
Wall Street Journal รายงานแผนการระดมทุนหน่วยงานสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ในระยะยาว โดยมีการจัดสรรชั่วคราวสำหรับ DHS เพียงสองสัปดาห์ ผลักดันประเด็นขัดแย้งเรื่องการเข้าเมืองและ ICE ลดความเสี่ยง shutdown ในระยะสั้น
Trump ประกาศความเป็นไปได้ในการเจรจากับอิหร่าน พร้อมกล่าวถึง “เรือรบทรงพลัง” เคลื่อนเข้าพื้นที่ ตลาดตีความว่าเป็นการแสดงกำลังพร้อมช่องทางลดความตึงเครียด — มีผลต่อ risk premia น้ำมัน น้ำมันปรับตัวลดประมาณ 2.00% วันนี้
UBS ปรับเป้าทองคำขึ้นเป็น 6,200 ดอลลาร์/ออนซ์ สำหรับมีนาคม/มิถุนายน/กันยายน 2026 (จาก 5,000) และระบุ scenario bullish ที่ 7,200 ดอลลาร์ พร้อม downside case ที่ 4,600 ดอลลาร์ ธนาคารคาดว่าการซื้อของธนาคารกลางจะอยู่ที่ประมาณ 950 ตันในปี 2026 และ base case อยู่ที่ 5,900 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2026
ปฏิทินเศรษฐกิจ 30 ม.ค.
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดุลการค้าเดือนพฤศจิกายนและคำสั่งซื้อโรงงานสหรัฐ 📈
สรุปข่าวเช้า
แถลงข่าว FOMC 🚨