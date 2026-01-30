ปฏิทินเศรษฐกิจ 30 ม.ค.

เหตุการณ์สำคัญวันนี้คือการ เสนอชื่อประธาน Fed คนใหม่โดย Donald Trump ขณะนี้ยังไม่แน่ชัดว่า Trump จะประกาศอย่างเป็นทางการในวันนี้หรือไม่ แต่รายงานระบุว่าผู้มีแนวโน้มสูงสุดคือ Kevin Warsh ซึ่งถูกมองว่าเป็น “hawkish”
Trump อาจประกาศการเสนอชื่อในช่วงเช้าของสหรัฐฯ (30 มกราคม) บนแพลตฟอร์มการเดิมพัน Polymarket ความน่าจะเป็นที่ Warsh จะถูกเลือกพุ่งจากประมาณ 30% เป็นสูงสุด 94% เพียงเมื่อวาน ผู้สมัครที่เป็นตัวเต็งคือ Rick Rieder ซึ่งตลาดประเมินโอกาสไว้เกือบ 48%
ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่สุดของวันนี้คือ ดัชนี PPI ของสหรัฐฯ ครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านั้นจะมีการประกาศ CPI ของเยอรมนี
ในขณะเดียวกัน ฤดูกาลรายงานผลประกอบการยังดำเนินต่อไป โดยวันนี้เน้นไปที่ กลุ่มพลังงาน Chevron และ Exxon Mobil จะรายงานผลประกอบการรายไตรมาส
ปฏิทินเศรษฐกิจโดยละเอียดของวันนี้:
-
09:00 GMT – GDP ของสเปน, เยอรมนี และยูโรโซน
-
13:00 GMT – German CPI inflation
-
13:30 GMT – US PPI inflation
