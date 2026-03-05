ดัชนีภาคบริการ ISM ออกมาแข็งแกร่ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022

ดัชนีภาคบริการของ Institute for Supply Management (ISM)
▪️ ISM Services Index: 56.1
▪️ คาดการณ์: สูงกว่าทุกการคาดการณ์ในผลสำรวจของ Bloomberg (ค่ามัธยฐานคาดไว้ที่ 53.5)
▪️ ครั้งก่อน: 53.8
รายละเอียดภายในดัชนี:
▪️ คำสั่งซื้อใหม่ (New Orders): 58.6
▪️ กิจกรรมทางธุรกิจ (Business Activity): 51.8
▪️ การจ้างงาน (Employment): 51.8
▪️ ราคาที่จ่าย (Prices Paid): 63
บทวิเคราะห์
ภาคบริการของสหรัฐฯ ขยายตัวในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่กลางปี 2022 โดยได้รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อใหม่ที่พุ่งขึ้นและกิจกรรมทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ดัชนีหลักปรับขึ้นสู่ระดับ 56.1 สูงกว่าการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดอย่างชัดเจน ข้อมูลนี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งในวงกว้างของภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ซึ่งถูกบันทึกก่อนเหตุการณ์การโจมตีระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่าน
ประเด็นสำคัญจากรายงานของ Institute for Supply Management (ISM) คือความแตกต่างของแรงกดดันเงินเฟ้อระหว่างภาคการผลิตและภาคบริการ โดยแบบสำรวจภาคการผลิตก่อนหน้านี้ชี้ว่าต้นทุนวัตถุดิบพุ่งขึ้นเร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022 ขณะที่แรงกดดันด้านราคาในภาคบริการกลับชะลอตัวลง ดัชนีราคาที่จ่ายลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบหนึ่งปี แม้ว่าคำสั่งซื้อค้างส่งจะเพิ่มขึ้นถึง 11.9 จุด ซึ่งถือว่าสูงสุดในรอบ 4 ปี
ตลาดแรงงานก็ส่งสัญญาณแข็งแกร่งเช่นกัน การจ้างงานในภาคบริการขยายตัวดี สอดคล้องกับข้อมูลจาก ADP ที่ระบุว่าบริษัทเอกชนในสหรัฐฯ เพิ่มการจ้างงาน 63,000 ตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม โดย 14 จาก 18 อุตสาหกรรมภาคบริการรายงานการเติบโต นำโดยกลุ่มเหมืองแร่ ข้อมูลข่าวสาร และอสังหาริมทรัพย์
อย่างไรก็ตาม มุมมองของภาคธุรกิจยังคงระมัดระวังจากปัจจัยภายนอก หลายอุตสาหกรรมระบุว่า แม้สภาพแวดล้อมปัจจุบันจะยังแข็งแกร่ง แต่ “ความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนอย่างมีนัยสำคัญ” จากมาตรการภาษีนำเข้าที่อาจเกิดขึ้นจากรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังกดดันการลงทุนระยะยาว ขณะเดียวกัน ภาคเหมืองแร่และเกษตรกรรมชี้ว่าความผันผวนของภาษีและข้อตกลงการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ได้เริ่มส่งผลกระทบต่อต้นทุนการนำเข้าและกระบวนการจัดซื้อแล้ว
