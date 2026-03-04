ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: 🔎 รายงานตลาดแรงงาน ADP (ADP Labor Market Report)

แน่นอนว่าตลาดวันนี้จะยังคงจับตามองความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด แต่ก็มีรายงานเศรษฐกิจมหภาคที่น่าสนใจหลายตัวที่จะถูกเผยแพร่ควบคู่ไปด้วย
จุดสนใจสำคัญวันนี้อยู่ที่ รายงานตลาดแรงงานภาคเอกชน (ADP) และ ดัชนีภาคบริการ ISM นอกจากนี้ หลังตลาดปิด Broadcom จะรายงานผลประกอบการของบริษัท
ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ละเอียด:
-
ตลอดวัน — การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินโปแลนด์ (RPP)
-
ตลอดวัน — ข้อมูล PMI ภาคบริการของเดือนกุมภาพันธ์
-
12:30 AM GMT — รายงาน GDP ของออสเตรเลีย
-
01:30 AM GMT — ข้อมูล PMI ภาคการผลิตและบริการของจีน
-
07:30 AM GMT — ดัชนี CPI ของสวิตเซอร์แลนด์ (อัตราเงินเฟ้อ)
-
09:00 AM GMT — สรุปดัชนี PMI ของยูโรโซน (ตัวสุดท้าย)
-
01:15 PM GMT — รายงานการจ้างงาน ADP ของสหรัฐ
-
03:00 PM GMT — ข้อมูลดัชนีภาคบริการ ISM ของสหรัฐ
-
03:30 PM GMT — สต็อกน้ำมันดิบของ US DoE
-
หลังตลาดปิด — ผลประกอบการของ Broadcom Inc.
