ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: 🔎 รายงานตลาดแรงงาน ADP (ADP Labor Market Report)

แน่นอนว่าตลาดวันนี้จะยังคงจับตามองความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด แต่ก็มีรายงานเศรษฐกิจมหภาคที่น่าสนใจหลายตัวที่จะถูกเผยแพร่ควบคู่ไปด้วย

จุดสนใจสำคัญวันนี้อยู่ที่ รายงานตลาดแรงงานภาคเอกชน (ADP) และ ดัชนีภาคบริการ ISM นอกจากนี้ หลังตลาดปิด Broadcom จะรายงานผลประกอบการของบริษัท

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ละเอียด:

  • ตลอดวัน — การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินโปแลนด์ (RPP)

  • ตลอดวัน — ข้อมูล PMI ภาคบริการของเดือนกุมภาพันธ์

  • 12:30 AM GMT — รายงาน GDP ของออสเตรเลีย

  • 01:30 AM GMT — ข้อมูล PMI ภาคการผลิตและบริการของจีน

  • 07:30 AM GMT — ดัชนี CPI ของสวิตเซอร์แลนด์ (อัตราเงินเฟ้อ)

  • 09:00 AM GMT — สรุปดัชนี PMI ของยูโรโซน (ตัวสุดท้าย)

  • 01:15 PM GMT — รายงานการจ้างงาน ADP ของสหรัฐ

  • 03:00 PM GMT — ข้อมูลดัชนีภาคบริการ ISM ของสหรัฐ

  • 03:30 PM GMT — สต็อกน้ำมันดิบของ US DoE

  • หลังตลาดปิด — ผลประกอบการของ Broadcom Inc.

