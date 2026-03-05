ปฏิทินเศรษฐกิจ: ธนาคารกลางปะทะความเสี่ยงเงินเฟ้อทั่วโลก

แม้สายตาของตลาดยังจับจ้องไปที่ตะวันออกกลาง แต่วันพฤหัสบดีนี้จะมีข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการที่อาจตัดผ่าน “เสียงรบกวน” ของตลาด เพราะเป็นเรื่องกดดันทั้งธนาคารกลางและความเสี่ยงเงินเฟ้อจากราคาพลังงาน
ในยุโรป จะมีการเผยแพร่ รายงานการประชุม ECB ล่าสุด จุดสนใจสูงสุดอยู่ที่การหารือเกี่ยวกับค่าเงินยูโร เนื่องจากสมดุลความเสี่ยงก่อนสงครามตะวันออกกลางแทบไม่มีผลแล้ว ท่าทีของคณะกรรมการบริหารต่อยูโรที่แข็งค่าเกินไป—ซึ่งกลับจากระดับใกล้ 1.20 ลงมาเหลือ 1.16—อาจเป็นเบาะแสสำคัญเพียงอย่างเดียวสำหรับทิศทางอนาคต ก่อนรายงานนี้ จะมี ยอดขายปลีกยูโรโซน ให้จับตา และ ประธาน ECB Christine Lagarde จะกล่าวสุนทรพจน์ในช่วงเย็น
สำหรับ โซต์ลี่ย์โปแลนด์ (PLN) จุดสนใจอยู่ที่การแถลงของผู้ว่าการ NBP Prof. Adam Glapiński หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินลดดอกเบี้ยลง 25 bps เหลือ 3.75% ตามคาด แม้เผชิญแรงกระแทกจากภูมิรัฐศาสตร์และความกังวลเงินเฟ้อโลก
ฝั่งอเมริกา ข้อมูลสำคัญจากมุมมองนโยบาย Federal Reserve คือ จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน (jobless claims) ขณะที่ สต็อกก๊าซ (gas inventories) อาจได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
ผลประกอบการบริษัทที่จะประกาศ ได้แก่ Costco และ JD.com
กรองตามประเทศ/ภูมิภาค: สหราชอาณาจักร, สหรัฐฯ, โปแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, ยูโรโซน, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์
แหล่งข้อมูล: xStation5
