14:48 · 5 มีนาคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ธนาคารกลางปะทะความเสี่ยงเงินเฟ้อทั่วโลก

แม้สายตาของตลาดยังจับจ้องไปที่ตะวันออกกลาง แต่วันพฤหัสบดีนี้จะมีข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการที่อาจตัดผ่าน “เสียงรบกวน” ของตลาด เพราะเป็นเรื่องกดดันทั้งธนาคารกลางและความเสี่ยงเงินเฟ้อจากราคาพลังงาน

ในยุโรป จะมีการเผยแพร่ รายงานการประชุม ECB ล่าสุด จุดสนใจสูงสุดอยู่ที่การหารือเกี่ยวกับค่าเงินยูโร เนื่องจากสมดุลความเสี่ยงก่อนสงครามตะวันออกกลางแทบไม่มีผลแล้ว ท่าทีของคณะกรรมการบริหารต่อยูโรที่แข็งค่าเกินไป—ซึ่งกลับจากระดับใกล้ 1.20 ลงมาเหลือ 1.16—อาจเป็นเบาะแสสำคัญเพียงอย่างเดียวสำหรับทิศทางอนาคต ก่อนรายงานนี้ จะมี ยอดขายปลีกยูโรโซน ให้จับตา และ ประธาน ECB Christine Lagarde จะกล่าวสุนทรพจน์ในช่วงเย็น

สำหรับ โซต์ลี่ย์โปแลนด์ (PLN) จุดสนใจอยู่ที่การแถลงของผู้ว่าการ NBP Prof. Adam Glapiński หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินลดดอกเบี้ยลง 25 bps เหลือ 3.75% ตามคาด แม้เผชิญแรงกระแทกจากภูมิรัฐศาสตร์และความกังวลเงินเฟ้อโลก

ฝั่งอเมริกา ข้อมูลสำคัญจากมุมมองนโยบาย Federal Reserve คือ จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน (jobless claims) ขณะที่ สต็อกก๊าซ (gas inventories) อาจได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

ผลประกอบการบริษัทที่จะประกาศ ได้แก่ Costco และ JD.com

 

กรองตามประเทศ/ภูมิภาค: สหราชอาณาจักร, สหรัฐฯ, โปแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, ยูโรโซน, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์
แหล่งข้อมูล: xStation5

📉 BREAKING: US100 ร่วงเล็กน้อย หลังรายงาน NFP ต่ำกว่าคาด
📉 Market Wrap: เงินทุนไหลออกจากยุโรป 🇪🇺
📈 ราคาน้ำมันพุ่ง 6% – จะเกิดซ้ำเหมือนปี 2022 หรือไม่? 🛢️
🚩 US500 ร่วงก่อนตลาดสหรัฐเปิด ขณะที่ดัชนี VIX พุ่งขึ้น 6%
