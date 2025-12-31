ก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ ปรับลด 4% 🌡️ สภาพอากาศเย็นลงกดดันในวันทำการสุดท้ายของปี 2025

ราคาก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในวันทำการสุดท้ายของปี
การปรับตัวลดลงเกิดจาก แรงทำกำไร (profit-taking) หลังจากที่ราคาฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
แม้ว่าช่วงต้นเดือนนี้มี ภาวะอุปทานตึงตัวอย่างผิดปกติ โดยช่วงสามสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม การถอนก๊าซจากคลังเกิน 160 bcf ซึ่งถือว่าเกิดขึ้นยากในช่วงเวลาเดียวกัน
ตามรายงานสินค้าคงคลังล่าสุดสำหรับสัปดาห์สิ้นสุด 19 ธันวาคม ปริมาณสำรองต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายน
อย่างไรก็ตาม ตลาดได้โฟกัสไปที่สภาพอากาศอุ่นปลายเดือนธันวาคม ซึ่งคาดว่าจะยาวไปจนถึง อย่างน้อย 13 มกราคม
ส่งผลให้การถอนก๊าซจากคลังใน สามรอบรายงานถัดไปคาดว่าจะยังอยู่ในระดับต่ำ
⚠️ แนวโน้มในอนาคต
-
การคาดการณ์ฤดูกาลจาก NOAA ยังไม่ชี้สัญญาณความเย็นจัดจาก Arctic ในทันที
-
แต่ นักอุตุนิยมวิทยา ระบุมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิด cold front หลังกลางเดือนมกราคม
-
การส่งออก LNG แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทำให้ อุปสงค์รวมยังแข็งแกร่ง
มุมมองราคาตลาด:
-
บริษัทคาดการณ์ราคาสหรัฐฯ คาดว่าราคาจะ นิ่งหรือปรับลดใน 7–10 วันข้างหน้า
-
หลังจากนั้นมี โอกาสฟื้นตัวในช่วง 30–45 วันข้างหน้า
-
Forward curve ยังคงอยู่ใน steep backwardation จนถึงเดือนเมษายน
Current weather models indicate temperatures will remain above seasonal norms for the next fortnight.
Technical Analysis
Prices are enduring a significant pullback today which, coupled with yesterday’s price action, suggests the formation of a "shooting star" pattern. A close at these depressed levels may signal the end of the recent corrective rally within the broader downtrend. In such a scenario, the market may look to test critical support near the 100- and 200-day moving averages at the $3.6/MMBtu mark.