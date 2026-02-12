อ่านเพิ่มเติม
⏳ 4 วันสุดท้ายเพื่อรับสิทธิ์!

เทรดทองคำและโลหะเงิน รับเงินคืนสูงสุด $30 ทุก 10 Lot
  • เทรดทองคำและโลหะเงิน รับเงินคืนสูงสุด $30 ทุก 10 Lot

📅 โปรโมชั่นตั้งแต่ วันนี้ - 16 ก.พ 2026

  • เข้าร่วมโปรโมชั่น รับ Cashback ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน: 
    • 1️⃣ ตกลงรับสิทธิ์:ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขผ่านอีเมลคำเชิญหรือแชทกับเรา 
    • 2️⃣ ฝากเงิน: ยอดฝากสุทธิขั้นต่ำ $500 
    • 3️⃣ สะสม Lot: เทรด GOLD, GOLD FUTURES, และ SILVER รับเงินคืนสูงสุด $30/10 Lot 

💰 ยิ่งเทรดมาก ยิ่งได้รับคืนมาก เริ่มเทรดวันนี้กับ XTB! 

📌 ข้อมูลเพิ่มเติม: [Link]  

📌 เงื่อนไขและข้อกำหนด: [T&C] 

หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ 


 
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก