⏳ 4 วันสุดท้ายเพื่อรับสิทธิ์!

- เทรดทองคำและโลหะเงิน รับเงินคืนสูงสุด $30 ทุก 10 Lot
📅 โปรโมชั่นตั้งแต่ วันนี้ - 16 ก.พ 2026
- เข้าร่วมโปรโมชั่น รับ Cashback ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน:
- 1️⃣ ตกลงรับสิทธิ์:ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขผ่านอีเมลคำเชิญหรือแชทกับเรา
- 2️⃣ ฝากเงิน: ยอดฝากสุทธิขั้นต่ำ $500
- 3️⃣ สะสม Lot: เทรด GOLD, GOLD FUTURES, และ SILVER รับเงินคืนสูงสุด $30/10 Lot
💰 ยิ่งเทรดมาก ยิ่งได้รับคืนมาก เริ่มเทรดวันนี้กับ XTB!
📌 ข้อมูลเพิ่มเติม: [Link]
📌 เงื่อนไขและข้อกำหนด: [T&C]
หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
ราคาน้ำมันร่วงหนัก ท่ามกลางข่าวลือว่า OPEC อาจเพิ่มกำลังการผลิตอีกระลอก
สรุปข่าวเช้า
ข่าวเด่นวันนี้
🚨 ทองคำร่วง 3% ขณะที่ตลาดเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงหยุดตรุษจีน