ราคาช็อกโกแลต (Cocoa) ร่วง 2.5% แตะระดับต่ำสุดตั้งแต่ตุลาคม 2023 📉

นี่คือเวอร์ชัน ภาษาไทยสรุป ICE Cocoa Futures (COCOA) วันนี้:

ICE Cocoa Futures (COCOA) ร่วงแตะ ระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นตุลาคม 2023 วันนี้

  • แรงกดดันมาจาก ความต้องการอ่อนตัว และ อุปทานเพิ่มขึ้น ในพื้นที่ผลิตหลัก

  • ข้อมูลชี้ให้เห็น สต็อกเพิ่มขึ้น จากผู้ส่งออกใหญ่สองประเทศ: กานา และ โกตดิวัวร์

  • สำหรับ โกตดิวัวร์ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ปริมาณการนำเข้า/ส่งออกสะสมตั้งแต่ต้นฤดูกาล 2025/26 (1 ต.ค.) ลดลง 4.5% YoY อยู่ที่ 1.263 ล้านตัน

  • ปัจจัยเหล่านี้ ทำให้พื้นฐานช็อกโกแลตร่วงหนัก และบวกกับ พยากรณ์อากาศที่เอื้ออำนวยในแอฟริกาตะวันตก → กระตุ้นให้เกิด การขายทำกำไร (liquidation) ของ Long Positions อย่างกว้างขวาง

  • ราคาปรับลง ราว $3,750 ต่อตัน วันนี้

กราฟ COCOA (D1 i) แสดงแนวโน้มปรับตัวลดลงชัดเจน 📉


Source: xStation5

Cocoa CoT Report – กิจกรรมผู้ค้าและนักเก็งกำไรชัดเจน

สรุปแนวโน้มจากรายงาน COT ล่าสุด:

  • Open Interest เพิ่มขึ้น +10,857 สัญญา → เป็น 160,254 สัญญา
    → แสดงว่ามี เงินทุนใหม่เข้าสู่ตลาด และยืนยันทิศทางแนวโน้มที่มีอยู่

Managed Money (นักเก็งกำไร)

  • Long: 22,079 สัญญา

  • Short: 32,409 สัญญา

  • Net: -10k สัญญา → ชัดเจน Bias Short / Bearish

  • การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์:

    • Shorts +2,386 > Longs +1,559

💡 นักลงทุนเก็งกำไรเพิ่ม ตำแหน่ง short เป็นการป้องกัน downside

Commercials (ผู้ผลิต / ผู้ค้า / ผู้ใช้ / Processor)

  • Long: 37,291 สัญญา

  • Short: 52,859 สัญญา

  • Net: ชัดเจน เป็น short → typical hedging ของผู้ผลิต

  • การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์:

    • Shorts +4,628 > Longs +2,285

💡 ผู้เล่นเชิงพาณิชย์กำลัง เพิ่ม hedging short ในระดับราคาปัจจุบัน

สัดส่วน Open Interest

  • Managed Money: Long 13.8% vs Short 20.2% → ชัดเจน เบรกหรือ bearish

  • Commercials: Long 23.3% vs Short 33.0% → โปรไฟล์ hedging แบบคลาสสิก ในราคาที่ค่อนข้างสูง

ความเข้มข้นของตลาด

  • 8 ผู้เล่นรายใหญ่ถือ ~24–25% ของตำแหน่งทั้งหมด
    → ไม่สูงจนเสี่ยง extreme concentration แต่ชี้ว่าผู้เล่นใหญ่มีส่วนร่วมสำคัญ

ภาพรวมแนวโน้ม

  • Cocoa กำลังเข้าสู่ เฟสของการแบ่งขั้วมากขึ้น:

    1. นักเก็งกำไร เพิ่ม short / bearish bets

    2. ผู้เล่นเชิงพาณิชย์ เพิ่ม short hedges

  • Open Interest เพิ่ม + Managed Money Shorts เพิ่ม → แรงกดดันสร้าง ทิศทางราคาชัดเจน

  • หากราคายังคงสูง → การสะสม short เพิ่มขึ้น อาจทำให้ เกิด short squeeze หากมีปัจจัย bullish หรือ supply shock

  • สรุป: COT ชัดเจน แนวโน้ม bearish สอดคล้องกับ พื้นฐานอ่อนตัว (การผลิต West Africa, สภาพอากาศ, สต็อก, อุปสงค์อุตสาหกรรม)

หมายเหตุ: รายงานนี้เป็นข้อมูลต้นเดือนกุมภาพันธ์ (3 ก.พ.)

Source: CFTC

13 กุมภาพันธ์ 2026, 21:23

