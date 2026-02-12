ราคาช็อกโกแลต (Cocoa) ร่วง 2.5% แตะระดับต่ำสุดตั้งแต่ตุลาคม 2023 📉

นี่คือเวอร์ชัน ภาษาไทยสรุป ICE Cocoa Futures (COCOA) วันนี้:
ICE Cocoa Futures (COCOA) ร่วงแตะ ระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นตุลาคม 2023 วันนี้
-
แรงกดดันมาจาก ความต้องการอ่อนตัว และ อุปทานเพิ่มขึ้น ในพื้นที่ผลิตหลัก
-
ข้อมูลชี้ให้เห็น สต็อกเพิ่มขึ้น จากผู้ส่งออกใหญ่สองประเทศ: กานา และ โกตดิวัวร์
-
สำหรับ โกตดิวัวร์ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ปริมาณการนำเข้า/ส่งออกสะสมตั้งแต่ต้นฤดูกาล 2025/26 (1 ต.ค.) ลดลง 4.5% YoY อยู่ที่ 1.263 ล้านตัน
-
ปัจจัยเหล่านี้ ทำให้พื้นฐานช็อกโกแลตร่วงหนัก และบวกกับ พยากรณ์อากาศที่เอื้ออำนวยในแอฟริกาตะวันตก → กระตุ้นให้เกิด การขายทำกำไร (liquidation) ของ Long Positions อย่างกว้างขวาง
-
ราคาปรับลง ราว $3,750 ต่อตัน วันนี้
กราฟ COCOA (D1 i) แสดงแนวโน้มปรับตัวลดลงชัดเจน 📉
Source: xStation5
Cocoa CoT Report – กิจกรรมผู้ค้าและนักเก็งกำไรชัดเจน
สรุปแนวโน้มจากรายงาน COT ล่าสุด:
-
Open Interest เพิ่มขึ้น +10,857 สัญญา → เป็น 160,254 สัญญา
→ แสดงว่ามี เงินทุนใหม่เข้าสู่ตลาด และยืนยันทิศทางแนวโน้มที่มีอยู่
Managed Money (นักเก็งกำไร)
-
Long: 22,079 สัญญา
-
Short: 32,409 สัญญา
-
Net: -10k สัญญา → ชัดเจน Bias Short / Bearish
-
การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์:
-
Shorts +2,386 > Longs +1,559
-
💡 นักลงทุนเก็งกำไรเพิ่ม ตำแหน่ง short เป็นการป้องกัน downside
Commercials (ผู้ผลิต / ผู้ค้า / ผู้ใช้ / Processor)
-
Long: 37,291 สัญญา
-
Short: 52,859 สัญญา
-
Net: ชัดเจน เป็น short → typical hedging ของผู้ผลิต
-
การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์:
-
Shorts +4,628 > Longs +2,285
-
💡 ผู้เล่นเชิงพาณิชย์กำลัง เพิ่ม hedging short ในระดับราคาปัจจุบัน
สัดส่วน Open Interest
-
Managed Money: Long 13.8% vs Short 20.2% → ชัดเจน เบรกหรือ bearish
-
Commercials: Long 23.3% vs Short 33.0% → โปรไฟล์ hedging แบบคลาสสิก ในราคาที่ค่อนข้างสูง
ความเข้มข้นของตลาด
-
8 ผู้เล่นรายใหญ่ถือ ~24–25% ของตำแหน่งทั้งหมด
→ ไม่สูงจนเสี่ยง extreme concentration แต่ชี้ว่าผู้เล่นใหญ่มีส่วนร่วมสำคัญ
ภาพรวมแนวโน้ม
-
Cocoa กำลังเข้าสู่ เฟสของการแบ่งขั้วมากขึ้น:
-
นักเก็งกำไร เพิ่ม short / bearish bets
-
ผู้เล่นเชิงพาณิชย์ เพิ่ม short hedges
-
-
Open Interest เพิ่ม + Managed Money Shorts เพิ่ม → แรงกดดันสร้าง ทิศทางราคาชัดเจน
-
หากราคายังคงสูง → การสะสม short เพิ่มขึ้น อาจทำให้ เกิด short squeeze หากมีปัจจัย bullish หรือ supply shock
-
สรุป: COT ชัดเจน แนวโน้ม bearish สอดคล้องกับ พื้นฐานอ่อนตัว (การผลิต West Africa, สภาพอากาศ, สต็อก, อุปสงค์อุตสาหกรรม)
หมายเหตุ: รายงานนี้เป็นข้อมูลต้นเดือนกุมภาพันธ์ (3 ก.พ.)
Source: CFTC
🚨📉 ด่วน: ตัวเลข CPI สหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดการณ์!
⏬ EURUSD อ่อนตัวลงก่อนตัวเลข CPI สหรัฐฯ
🧾 สรุปตลาด: ดอลลาร์เร่งตัวก่อนตัวเลข CPI ผลประกอบการจากยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศสออกมา “ผสมผสาน”
ราคาน้ำมันร่วงหนัก ท่ามกลางข่าวลือว่า OPEC อาจเพิ่มกำลังการผลิตอีกระลอก