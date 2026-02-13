ข่าวเด่นวันนี้

- โลหะเงินร่วงแรง 9% 🚨 ดัชนีหุ้น คริปโต และโลหะมีค่าถูกกดดันหนัก
🇺🇸 ตลาดค่าเงิน (Forex / USD)
ชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่งต่อเนื่องช่วย ชะลอแรงขายดอลลาร์ ส่งผลให้เงินดอลลาร์หยุดอ่อนค่า และกดดันสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงโลหะมีค่า
📊 ตลาดหุ้นสหรัฐ (US Equities)
ฟิวเจอร์สของ Nasdaq 100 (US100) ลดลงเกือบ 1.5%
ขณะที่ S&P 500 (US500) ฟิวเจอร์สร่วงมากกว่า 1%
หุ้นเทคโนโลยีถูกกดดันจาก Apple ที่ดิ่งกว่า 5% หลังนักลงทุนผิดหวังกับการอัปเกรด AI ของ Siri
ข้อมูลจาก Counterpoint Research ยังชี้ว่าความต้องการสมาร์ทโฟนในจีนอ่อนแอลง ทำให้แนวโน้มธุรกิจยังไม่แน่นอน
หุ้นที่อ่อนแอสุดวันนี้ ได้แก่
• Cisco Systems
• AppLovin
• DoorDash
แรงขายกระจายทั่วกลุ่ม IT services, เซมิคอนดักเตอร์, ธนาคาร-การเงิน และหุ้นเหมืองแร่/สินค้าโภคภัณฑ์
🥇 ตลาดโลหะมีค่า (Precious Metals)
• Silver ร่วงแรงถึง 9% ทดสอบระดับ 76 ดอลลาร์ต่อออนซ์
• Gold ลดลงเกือบ 3% มาแถว 4,950 ดอลลาร์
แรงกดดันหลักมาจากดอลลาร์ที่แข็งค่าและนักลงทุนลดความเสี่ยง
📉 ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ (Macro Data)
• ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก: 227,000 ราย (สูงกว่าคาด 223,000)
• ผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
• ยอดขายบ้านลดลงกว่า 8% แย่กว่าที่คาดว่าจะลดราว 4%
สะท้อนสัญญาณเศรษฐกิจที่ยังผสมผสาน
🌾 ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)
• Cocoa futures ร่วง 4% ทำจุดต่ำสุดตั้งแต่ ก.ย. 2023 ใกล้ 3,700 ดอลลาร์/ตัน จากอุปทานแอฟริกาตะวันตกเพิ่มขึ้น และยอดส่งออกจากโกตดิวัวร์ลดลง
• ก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ (รายงานจาก Energy Information Administration) ลดลง 249 bcf ใกล้เคียงคาดการณ์ ราคาก๊าซอ่อนตัวเล็กน้อย
• ฟิวเจอร์สน้ำมัน Brent Crude Oil ร่วงเกือบ 3%
• Donald Trump และ Benjamin Netanyahu ส่งสัญญาณว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านยังมีโอกาสเกิดขึ้น กดดันราคาน้ำมัน
₿ ตลาดคริปโต (Crypto)
• Bitcoin ลดลง 2% เหลือราว 65,500 ดอลลาร์ จากแรงขายหุ้นเทคและดอลลาร์แข็งค่า
• Ethereum ลดลงเกือบ 1% เหลือ 1,900 ดอลลาร์
Standard Chartered คาดว่า
• Bitcoin อาจลงแตะ 50,000 ดอลลาร์ในปีนี้ ก่อนขึ้นสู่ 100,000 ดอลลาร์ในปี 2026
• Ethereum อาจลงทดสอบ 1,400 ดอลลาร์ ก่อนฟื้นสู่ 4,000 ดอลลาร์ปลายปี
