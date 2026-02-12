อ่านเพิ่มเติม
23:55 · 12 กุมภาพันธ์ 2026

🚨 ทองคำร่วง 3% ขณะที่ตลาดเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงหยุดตรุษจีน

ทองคำ (GOLD) ร่วง 3% วันนี้ ปรับตัวลงไปอยู่ราว 4,930 ดอลลาร์ต่อออนซ์ การปรับตัวลงนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐออกมาดีเกินคาด ขณะที่ จีน  หนึ่งในตลาดความต้องการทองคำสำคัญ  จะปิดทำการตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 24 กุมภาพันธ์ เนื่องในช่วง เทศกาลตรุษจีน

หลังรายงาน NFP ที่แข็งแกร่งของสหรัฐเมื่อวานนี้ ตลาดได้ปรับมุมมองต่อโอกาสการ ลดดอกเบี้ยของ Fed ในปีนี้ลง ซึ่งสนับสนุนให้ค่า เงินดอลลาร์สหรัฐ ฟื้นตัวจากช่วงที่ถูกขายเกินไป ในขณะที่ โลหะมีค่า สูญเสียโมเมนตัมบางส่วน

ตัวเลข ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ (Jobless Claims) ที่ต่ำกว่าคาดในวันนี้ ยังช่วยย้ำว่าความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของตลาดแรงงานในระยะสั้นอาจถูกประเมินสูงเกินไป และว่าข้อมูล JOLTS และรายงาน Challenger ของสัปดาห์ก่อน ไม่ได้สะท้อนภาพรวมทั้งหมด

มุมมองเชิงเทคนิค:

  • ทองคำกำลังปรับตัวลงสู่ 50-day EMA

  • หากเส้นค่าเฉลี่ยนี้ถูกทดสอบเป็นครั้งที่สาม จะมีโอกาสปรับตัวไปยัง ประมาณ 4,700-4,740 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นโซนแนวรับสำคัญ  ได้รับการสนับสนุนจากการตอบสนองของราคาในช่วงที่ผ่านมา

  • หากราคาหลุดแนวรับนี้ ความเป็นไปได้ที่จะทดสอบ 4,350 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จะเพิ่มขึ้น

ประวัติศาสตร์:

  • ทองคำมักทำผลงานดีใน 10 วันก่อนตรุษจีน ของจีน และมักปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงเทศกาล

  • แต่ครั้งนี้ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสภาพสภาพคล่อง ระหว่างช่วงปิดทำการ และความเสี่ยงที่อารมณ์ตลาดอาจปรับตัวใหม่เมื่อกองทุนและนักลงทุนรายย่อยจีนกลับมา อาจกดดันราคาทองคำในระยะสั้นได้

Source: xStation5

13 กุมภาพันธ์ 2026, 21:23

13 กุมภาพันธ์ 2026, 21:21

13 กุมภาพันธ์ 2026, 21:19

13 กุมภาพันธ์ 2026, 21:16

