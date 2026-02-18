ราคาซิลเวอร์พุ่ง 4% 📈

- โลหะมีค่าแข็งแกร่ง!
วันนี้ โลหะมีค่า ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดย ทองคำขึ้น 1.6% และ เงินพุ่งมากกว่า 4% แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้น ซึ่งตามทฤษฎีควรเป็นแรงกดดันต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ทั้งตลาดที่อยู่อาศัยและคำสั่งซื้อสินค้าคงทน ก็ไม่สามารถหยุดการฟื้นตัวของโลหะมีค่าในวันนี้ได้
กราฟ SILVER และ GOLD (กรอบเวลา D1)
เงิน (Silver) กำลังซื้อขายอยู่ระหว่าง EMA 50 วัน และ EMA 200 วัน
หากราคาทะลุ USD 82 ต่อออนซ์ จะเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง และสะท้อนการกลับมาของ แนวโน้มตลาดเชิงบวก อย่างชัดเจน
Gold appears to be heading toward a test of the USD 5,000 per ounce area. A decisive break above this level would increase the likelihood of a sentiment shift and a renewed surge in buying activity. The metal remains relatively close to the EMA50 (orange line); in recent weeks, gold has already rebounded twice after dipping below this average, which has acted as strong momentum support since August.
ศาลสูงสหรัฐฯ ตัดสินยกเลิกภาษีโลกของทรัมป์
BREAKING: US GDP growth rate collapse🚨📉
Market Wrap: ยุโรปกลับมาเป็นบวก 🇪🇺 📈 กิจกรรมทางธุรกิจเริ่มเร่งตัวอีกครั้ง ❓
BREAKING: PMI เบื้องต้นยุโรปออกมาดีกว่าคาด 📈 EUR/USD ขยับขึ้นทันที