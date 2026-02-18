อ่านเพิ่มเติม
22:47 · 18 กุมภาพันธ์ 2026

ราคาซิลเวอร์พุ่ง 4% 📈

  • โลหะมีค่าแข็งแกร่ง!

วันนี้ โลหะมีค่า ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดย ทองคำขึ้น 1.6% และ เงินพุ่งมากกว่า 4% แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้น ซึ่งตามทฤษฎีควรเป็นแรงกดดันต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ทั้งตลาดที่อยู่อาศัยและคำสั่งซื้อสินค้าคงทน ก็ไม่สามารถหยุดการฟื้นตัวของโลหะมีค่าในวันนี้ได้

กราฟ SILVER และ GOLD (กรอบเวลา D1)

  • เงิน (Silver) กำลังซื้อขายอยู่ระหว่าง EMA 50 วัน และ EMA 200 วัน

  • หากราคาทะลุ USD 82 ต่อออนซ์ จะเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง และสะท้อนการกลับมาของ แนวโน้มตลาดเชิงบวก อย่างชัดเจน

Source: xStation5

Gold appears to be heading toward a test of the USD 5,000 per ounce area. A decisive break above this level would increase the likelihood of a sentiment shift and a renewed surge in buying activity. The metal remains relatively close to the EMA50 (orange line); in recent weeks, gold has already rebounded twice after dipping below this average, which has acted as strong momentum support since August.

Source: xStation5

