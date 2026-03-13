ข่าวเด่นวันนี้ 13 มี.ค.

08:28 · 13 มีนาคม 2026

ประเด็นหลัก
  • หุ้นยุโรปและสหรัฐฯ กลับมาอ่อนตัว; น้ำมัน Brent ขยับเหนือ 100 ดอลลาร์อีกครั้ง

เซสชันการซื้อขายในตลาดหุ้น ยุโรป สหรัฐฯ และเอเชีย นำมาซึ่งคลื่นการขายอีกครั้งในตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่
ปัจจัยหลักที่กดดันมูลค่าหุ้นคือ:

  1. ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้น

  2. ปัญหาสภาพคล่องในภาคการเงินของสหรัฐฯ

ในตลาด หุ้น cash market ปัจจุบัน Nasdaq ร่วง 1.45% และ Dow Jones ลดลง 1.3% ในยุโรป DAX ลดลง 0.29%, CAC40 ของฝรั่งเศสร่วง 0.71% และ WIG20 ของโปแลนด์ลดลง 0.65%

ด้าน ราคาน้ำมันดิบ ปรับตัวขึ้น โดย Brent กลับมาสูงกว่า 101 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
แม้กระนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันวันนี้ยังมีความขัดแย้งสูง

  • ผู้นำอิหร่านประกาศว่าจะตอบโต้ด้วยไฟหากถูกโจมตี และเตรียมรับมือกับแนวรบใหม่หากอิสราเอลและสหรัฐฯ ยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศ

  • Donald Trump กล่าวว่าวัตถุประสงค์หลักคือ การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ส่วนราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเป็นเรื่องรอง

  • ในเวลาเดียวกัน มีรายงานว่าทำเนียบขาวมีแผน ชั่วคราวยกเว้นการบังคับใช้ Jones Act กฎหมายปี 1920 ที่กำหนดให้สินค้าระหว่างท่าเรือของสหรัฐฯ ต้องใช้เรือที่สร้างในสหรัฐฯ เป็นเจ้าของโดยบริษัทอเมริกัน และลูกเรือชาวอเมริกัน

  • คำตอบจากรองเจ้าหน้าที่อิหร่านที่ระบุว่าไม่มีแผนวางทุ่นระเบิดใน ช่องแคบฮอร์มุซ ก็ช่วยลดแรงกดดันด้านความขัดแย้ง

กลับมาที่ตลาดหุ้น ส่วนที่อ่อนแอที่สุดในช่วงต้นเซสชันสหรัฐฯ คือ กลุ่มธนาคารและการเงินโดยรวม

  • ความกดดันมาจาก 2 แหล่ง: ความกังวลเกี่ยวกับ ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นท่ามกลางราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น และปัญหาที่เพิ่มขึ้นใน ภาคสินเชื่อเอกชน

  • Morgan Stanley จำกัดความเป็นไปได้ในการไถ่ถอนหน่วยลงทุนใน North Haven Private Income Fund หลังนักลงทุนร้องขอไถ่ถอนประมาณ 11% ของหุ้น ในขณะที่กฎของกองทุนอนุญาตให้จ่ายออกได้เพียง 5% ต่อไตรมาส

  • ความไม่ไว้วางใจยังเพิ่มขึ้นจากการวิจารณ์ของบริษัทอย่าง Glendon Capital ที่กล่าวหา Blue Owl ว่าประเมินการขาดทุนในพอร์ตต่ำเกินไป ซึ่งตลาดตีความว่า ปัญหาอาจลึกกว่าที่มูลค่าทางการแสดงให้เห็น

ในตลาด Forex ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งที่สุด รองลงมาคือดอลลาร์แคนาดาที่ปรับตัวขึ้น ขณะที่สกุลเงินของกลุ่ม Antipodean ปรับตัวลดลงมากที่สุด

ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ส่งผลต่อ โลหะมีค่า

  • ทองคำ (GOLD) ลดลง 0.8% อยู่ที่ 5,100 ดอลลาร์

  • ขณะเดียวกัน Bitcoin สะท้อน Sentiment ของ Wall Street สูญเสียประมาณ 0.7% แต่ยังคง ยืนเหนือแนวจิตวิทยาที่ 70,000 ดอลลาร์

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก