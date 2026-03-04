อ่านเพิ่มเติม
4 มีนาคม 2026

สรุปข่าวเช้า 4 มี.ค.

📉 ตลาดหุ้นเอเชีย

ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นวันที่สาม ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐ อิสราเอล และอิหร่าน

  • ดัชนี JP225 (ญี่ปุ่น) ลดลง 1.50% สู่ 54,400 จุด

  • ดัชนีหุ้น จีน ปรับตัวลดลงประมาณ 0.70–1.50%

  • AU200cash (ออสเตรเลีย) ลดลง 0.75%

  • ดัชนี Kospi (เกาหลีใต้) ร่วงหนักถึง 12% ในวันนี้ หลังจากที่นักลงทุนใช้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นโอกาสทำกำไร แต่ยังคงสูงขึ้น 18% ตั้งแต่ต้นปี

🛢️ ตลาดน้ำมัน

ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นราว 2%

  • WTI ซื้อขายที่ 76.25 USD ต่อบาร์เรล

  • Brent อยู่ที่ 83.50 USD ต่อบาร์เรล
    ราคาพุ่งขึ้นหลังจากเกิดการโจมตีในพื้นที่ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งกระทบต่อการเดินเรือน้ำมัน
    เมื่อวานนี้ ทรัมป์ ประกาศให้การคุ้มกันทางเรือและสนับสนุนประกันภัยสำหรับการขนส่งพลังงาน เพื่อพยายามควบคุมสถานการณ์

💱 ตลาดฟอเร็กซ์ (Forex)

สภาพตลาดวันนี้เป็นแบบ ผสม

  • สกุลที่อ่อนค่าที่สุด: ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

  • สกุลที่แข็งกว่า: ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และ ฟรังก์สวิส (CHF)

🪙 โลหะมีค่า

หลังการเทขายเมื่อวานนี้ โลหะมีค่าฟื้นตัว

  • ทองคำ เพิ่มขึ้น 1.20% สู่ 5,120 USD ต่อออนซ์

  • เงิน เพิ่ม 3.20% สู่ 83.30 USD ต่อออนซ์

🇨🇳 จีน – PMI (ตัวชี้วัดภาคการผลิต)

ดัชนี PMI ของจีน:

  • PMI อย่างเป็นทางการ อยู่ที่ 49.5 (ยังอยู่ในโซนหดตัว)

  • PMI Caixin (ภาคเอกชน) ปรับตัวขึ้นเป็น 52.1 (สูงสุดนับตั้งแต่โควิด)

📌 ข้อมูลที่ขัดกันทำให้การประเมินทิศทางฟื้นตัวของจีนซับซ้อนขึ้น
สาเหตุที่ PMI Caixin เพิ่มขึ้น เพราะ คำสั่งซื้อใหม่และการส่งออกเติบโตต่อเนื่อง

🇯🇵 ญี่ปุ่น – ค่าเงินเยน & การแทรกแซง

ทางการญี่ปุ่นประกาศ ความพร้อมในการแทรกแซงค่าเงิน
– แม้จะมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่ เงินเยนไม่สามารถทำหน้าที่สินทรัพย์ปลอดภัยได้
– ปัจจัยลบคือ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ซึ่งกระทบดุลการค้าของญี่ปุ่น

🇦🇺 ออสเตรเลีย – GDP

เศรษฐกิจออสเตรเลียเติบโตเกินคาด:

  • GDP ขยายตัว 0.8% q/q และ 2.6% y/y

  • โมเมนตัมการเติบโตฟื้นตัวเมื่อเทียบกับช่วงกลางปี 2024
    📍 แต่การบริโภคของครัวเรือนยังคงระมัดระวัง

