🚨 ราคาคาโก้ร่วงหนัก 45% ปีนี้

- การขายทำกำไรเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ICE Cocoa Futures – ภาพรวมตลาดล่าสุด
ราคาฟิวเจอร์ ICE Cocoa (COCOA) ร่วงกว่า 6% ในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อใน โคต์ดิวัวร์ และ กานา แม้กานาจะลดราคาที่จ่ายให้เกษตรกรอย่างหนัก
ฟิวเจอร์คาโก้ นิวยอร์กร่วงต่อเนื่องเป็นวันที่ 7 และตั้งแต่ต้นปี ทั้งลอนดอนและนิวยอร์กร่วงประมาณ 45%
ราคาต่ำสุดตั้งแต่ กันยายน 2023 และแทบลบล้างการปรับตัวขึ้นเชิงเก็งกำไรในปี 2024
ปัจจัยสำคัญ:
กานา ลดราคาที่จ่ายให้เกษตรกรเกือบ 30% สัปดาห์ก่อน
โคต์ดิวัวร์ ยังไม่ปรับราคาก่อนสิ้นฤดูกาลหลัก (31 มี.ค.) แต่มีรายงานว่าสำรวจการปรับลดราคา
แรงกดดันยังอยู่สูง เพราะผู้ซื้อไม่เต็มใจจ่ายราคาที่กำหนดอย่างเป็นทางการในทั้งสองประเทศ
การลดราคากานาและความต้องการที่อ่อนตัว อาจบังคับให้โคต์ดิวัวร์ปรับราคาเช่นกัน
แนวโน้มตลาด:
ราคายังคงถูกกดดันจาก ความต้องการอ่อนตัว และ คาดการณ์ผลผลิตที่ดีขึ้นในแอฟริกาตะวันตก ทำให้คาดว่ามี อุปทานเกินความต้องการยาวจนถึงปี 2027
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเชิงโครงสร้างการผลิต อาจจำกัดการปรับตัวลงหนักเกินไป
การฟื้นตัวของความต้องการหากราคาลดลง อาจพลิกมุมมองตลาดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ ความผันผวนสูงต่อเนื่อง
เชิงเทคนิค:
RSI รายวันของคาโก้ ลดลงเหลือประมาณ 20 แสดงถึง สภาพ oversold รุนแรง ซึ่งไม่ปกติสำหรับตลาดคาโก้
แนวโน้มระยะยาวยังเป็น ขาลง (bearish) โดยผู้ขายยังคุมตลาดอยู่
Source: xStation5
