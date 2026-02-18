อ่านเพิ่มเติม
22:49 · 18 กุมภาพันธ์ 2026

🚨 ราคาคาโก้ร่วงหนัก 45% ปีนี้

ประเด็นหลัก
-
-
ประเด็นหลัก
  • การขายทำกำไรเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ICE Cocoa Futures – ภาพรวมตลาดล่าสุด

  • ราคาฟิวเจอร์ ICE Cocoa (COCOA) ร่วงกว่า 6% ในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อใน โคต์ดิวัวร์ และ กานา แม้กานาจะลดราคาที่จ่ายให้เกษตรกรอย่างหนัก

  • ฟิวเจอร์คาโก้ นิวยอร์กร่วงต่อเนื่องเป็นวันที่ 7 และตั้งแต่ต้นปี ทั้งลอนดอนและนิวยอร์กร่วงประมาณ 45%

  • ราคาต่ำสุดตั้งแต่ กันยายน 2023 และแทบลบล้างการปรับตัวขึ้นเชิงเก็งกำไรในปี 2024

ปัจจัยสำคัญ:

  • กานา ลดราคาที่จ่ายให้เกษตรกรเกือบ 30% สัปดาห์ก่อน

  • โคต์ดิวัวร์ ยังไม่ปรับราคาก่อนสิ้นฤดูกาลหลัก (31 มี.ค.) แต่มีรายงานว่าสำรวจการปรับลดราคา

  • แรงกดดันยังอยู่สูง เพราะผู้ซื้อไม่เต็มใจจ่ายราคาที่กำหนดอย่างเป็นทางการในทั้งสองประเทศ

  • การลดราคากานาและความต้องการที่อ่อนตัว อาจบังคับให้โคต์ดิวัวร์ปรับราคาเช่นกัน

แนวโน้มตลาด:

  • ราคายังคงถูกกดดันจาก ความต้องการอ่อนตัว และ คาดการณ์ผลผลิตที่ดีขึ้นในแอฟริกาตะวันตก ทำให้คาดว่ามี อุปทานเกินความต้องการยาวจนถึงปี 2027

  • อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเชิงโครงสร้างการผลิต อาจจำกัดการปรับตัวลงหนักเกินไป

  • การฟื้นตัวของความต้องการหากราคาลดลง อาจพลิกมุมมองตลาดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ ความผันผวนสูงต่อเนื่อง

เชิงเทคนิค:

  • RSI รายวันของคาโก้ ลดลงเหลือประมาณ 20 แสดงถึง สภาพ oversold รุนแรง ซึ่งไม่ปกติสำหรับตลาดคาโก้

  • แนวโน้มระยะยาวยังเป็น ขาลง (bearish) โดยผู้ขายยังคุมตลาดอยู่

Source: xStation5

20 กุมภาพันธ์ 2026, 22:59

