สรุปข่าวเช้า 5 ก.ม.

Alphabet ทำผลประกอบการเกินคา
ตลาดเทคโนโลยีมีแรงกดดั
ตลาดเอเชียปรับตัวลงตาม Wall Street
- ผลประกอบการของ Alphabet และแผน CAPEX ในระดับสูงสุดช่วยลดการขาดทุนของหุ้นเทคโนโลยีในช่วงหลังตลาดปิด แม้ว่าฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ จะยังคงติดลบอยู่ ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 กลับขึ้นเหนือ 25,000 หลังจากการปรับตัวลงเมื่อวานนี้ (US100: -0.3%; US500: -0.3%) ขณะที่ฟิวเจอร์ส Dow Jones ยังทรงตัว ดัชนี EU50 เพิ่มขึ้น 0.15% ก่อนเปิดตลาดยุโรป
- Alphabet ทำผลประกอบการเกินคาด รายได้แตะ 113.8 พันล้านดอลลาร์ สอดคล้องกับการสร้างรายได้จาก AI อย่างแข็งแกร่ง และการเติบโตของ Google Cloud (+48% เมื่อเทียบปีต่อปี) อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงประมวลผลแผนการใช้จ่าย CAPEX ในปี 2026 ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ($175–$185 พันล้าน) ซึ่งมุ่งเสริมความแข็งแกร่งของบริษัทในโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ แม้จะกดดันอัตรากำไรระยะสั้น ข้อมูลนี้ส่งผลดีต่อผู้จำหน่ายของบริษัท เช่น Nvidia (+1.7% ในช่วงหลังตลาดปิด) ส่วน Alphabet เองลดลง 1.9% ในช่วงพรีมาร์เก็ต
- ตลาดเอเชียกำลังตามทิศทางการปรับตัวลงของวอลล์สตรีท เนื่องจากเกิดการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ในกลุ่มเทคโนโลยี นักลงทุนกำลังค้นหา “ผู้ชนะที่ชัดเจน” ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ลดลง 4% จากแรงกดดันของ Samsung และ SK Hynix (-5.8% และ -6.8% ตามลำดับ) ดัชนี JP225 ร่วงลง 1.4% แต่แรงขาดทุนถูกชดเชยบางส่วนจากผลประกอบการบวกของ Panasonic และ Renesas ขณะเดียวกัน CHN.cash และ HK.cash อยู่ในแดนบวก (+0.9% และ +0.5% ตามลำดับ)
- ดอลลาร์ยังคงแข็งค่าต่อทุกสกุลเงิน G10 (GBPUSD: -0.3%, USDJPY: +0.1%) ความกังวลความเสี่ยงยังคงกดดันสกุลเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (AUDUSD: -0.35%, NZDUSD: -0.2%) ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงกดดันโครนานอร์เวย์ (USDNOK: +0.5%) ส่วน EURUSD ลดลงประมาณ 0.15% ซื้อขายอยู่ใกล้ 1.1788
- โลหะมีค่าเริ่มปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง: เงิน (Silver) ลดลง 10% ไปที่ $78.80 ลบล้างการฟื้นตัวของสองวันก่อนหน้า ขณะที่ทอง (Gold) ลดลงอีก 0.7% ไปที่ $4,926 และฟิวเจอร์สแพลตตินัมลดลง 6%
- ราคาน้ำมัน Brent และ WTI ลบล้างการปรับขึ้นของเมื่อวาน (-1%) ขณะที่ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) เพิ่มขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน (+2%)
- ตลาดคริปโตยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ขณะที่เหรียญหลักใกล้ระดับแนวรับทางจิตวิทยา Bitcoin ลดลง 2.1% ไปที่ $70,900 และ Ethereum ลดลงอีก 1.3% ไปที่ $2,090
