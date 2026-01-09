อ่านเพิ่มเติม
08:36 · 9 มกราคม 2026

ความคึกคักในหุ้นกองทัพสหรัฐ 🗽 จะเพิ่มงบอีก 500 พันล้านดอลลาร์ให้กระทรวงกลาโหมหรือไม่?

Raytheon Tech
หุ้น
RTX.US, Raytheon Technologies Corp
-
-

เมื่อวานนี้ ความเห็นของโดนัลด์ ทรัมป์สร้างความผันผวนอย่างรุนแรงให้กับหุ้นกองทัพสหรัฐฯ หลังจากการขายทำกำไรเริ่มต้น หุ้นใหญ่เช่น Lockheed Martin (LMT.US) และ RTX Corp (RTX.US, เดิมคือ Raytheon) ปรับตัวลดลงหลายเปอร์เซ็นต์ แต่หลังจากที่ทรัมป์วิพากษ์วิจารณ์ผ่าน Truth Social หุ้นเหล่านี้ก็พุ่งขึ้นอีกกว่า 5% หลังจากตลาดสดปิดแล้ว วันนี้แรงขึ้นขยายตัวในทุกกลุ่ม ทั้งหุ้นบริษัทใหญ่และผู้เล่นกองทัพขนาดเล็ก

เกิดอะไรขึ้น?

ช่วงแรก ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่าจะไม่อนุญาตให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างอาวุธรายใหญ่ดำเนินนโยบายจ่ายเงินปันผลสูงและซื้อหุ้นคืนแพง ๆ แต่จะผลักดันให้ลงทุนในสร้างโรงงานผลิตอาวุธรุ่นใหม่ นักลงทุนมองว่าการแทรกแซงประเภทนี้เป็นความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการต่อบริษัท อาจกระทบโมเดลการคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้น และบ่งชี้ถึงค่าใช้จ่ายลงทุน (CapEx) ที่สูงขึ้นซึ่งอาจกดดันกำไร

ประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อมา ทรัมป์เสริมว่า ด้วยรายได้จากอัตราภาษีการค้า งบกลาโหมสหรัฐฯ ในปี 2026 ควรจะอยู่ที่ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ แทนที่จะเป็น 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐตามแผนเดิม ความเห็นนี้ทำให้หุ้นกองทัพฟื้นตัวทันที

ก่อนหน้านั้น ทรัมป์ยังกล่าวถึง RTX Corp ว่าเป็นบริษัทที่ต่อต้านคำแนะนำของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ มากที่สุด เลือกที่จะรักษานโยบายจ่ายปันผลและซื้อหุ้นคืนสูง ซึ่งทำให้หุ้นเผชิญแรงกดดันเพิ่มเติม แต่ขณะนี้ความสูญเสียดังกล่าวถูกฟื้นคืนหมดแล้ว และก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ หุ้นเพิ่มขึ้นเกือบ 5% ซื้อขายราว 194 ดอลลาร์ต่อหุ้น

RTX Corp (RTX.US), กรอบเวลา H1

Source: xStation5

11 มกราคม 2026, 20:00

