08:44 · 6 พฤษภาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 6 พ.ค.

ประเด็นหลัก
  • Wall Street ทำสถิติใหม่ ขณะที่ราคาน้ำมันเริ่มคลายความร้อนแรง

 

 ดัชนีตลาดทำจุดสูงสุดใหม่

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดย Wall Street ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง จากความคาดหวังเชิงบวกต่อการหยุดยิงในตะวันออกกลาง

  • US100 +1.5% จากแรงซื้อมหาศาลในหุ้น Intel
  • US500 +0.9% ใกล้ระดับ 7,300 จุด

 ความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซ

สัปดาห์เริ่มต้นด้วยเหตุปะทะระยะสั้นในช่องแคบฮอร์มุซ โดยกองทัพเรือสหรัฐฯ คุ้มกันเรือ 2 ลำและสกัดการโจมตีจากอิหร่าน

  • สื่อ FARS ของอิหร่านอ้างว่ามีการยิงขีปนาวุธใส่เรือรบสหรัฐฯ
  • แต่สหรัฐฯ ออกมาปฏิเสธรายงานดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

 สัญญาณทางการทูต

  • อิหร่านเตรียมตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อดูแลการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ
  • ประธานาธิบดีอิหร่านส่งสัญญาณพร้อมหารือกับประเทศอาหรับ
  • อิสราเอลมองว่าการโจมตี UAE เป็นเพียง “สัญญาณเตือน” และไม่คาดว่าจะบานปลาย

 ราคาน้ำมันปรับตัวลง

เมื่อการหยุดยิงยังคงอยู่ ราคาน้ำมันเริ่มย่อตัวจากจุดสูงล่าสุด

  • Brent -3% อยู่ที่ ~$110/บาร์เรล
  • WTI ลดลงสู่ ~$102/บาร์เรล

🇺🇸 มุมมองเศรษฐกิจจาก Trump

Donald Trump ระบุว่าการคุ้มกันเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซจะช่วยกดราคาพลังงานลง พร้อมกล่าวว่าหลายประเทศต้องการซื้อน้ำมันจากสหรัฐฯ และมองว่าอิหร่านยังต้องการข้อตกลงมากกว่าการยกระดับความขัดแย้ง

 หุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์

  • Intel +14% จากกระแสคาดหวังความร่วมมือใหม่กับ Apple และพุ่งรวมกว่า 440% ใน 12 เดือน
  • AMD +4% ก่อนรายงานผลประกอบการ

 หุ้นรายตัวผสมผสาน

  • PayPal -10% แม้กำไรดี แต่ guidance ไม่ชัดเจน
  • Pinterest ผันผวนสูง
  • GameStop ยังคงปรับตัวลงต่อ จากความกังวลดีลซื้อ eBay

 ผลประกอบการ Palantir

Palantir รายงาน:

  • รายได้ 1.63 พันล้านดอลลาร์ (+85% YoY)
  • EPS 33 เซนต์ (+250% YoY)
    แต่หุ้น -6% จากความกังวลการเติบโตในตลาดเชิงพาณิชย์สหรัฐฯ ชะลอตัว

 ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

  • ISM Services: 53.6 ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
  • New Orders ลดลงชัดเจน
  • JOLTS อยู่ที่ 6.86 ล้าน ตรงตามคาด

 ธนาคารกลาง & ค่าเงิน

  • Reserve Bank of Australia ขึ้นดอกเบี้ย 25 bps เป็น 4.35% (ตามคาด) → AUDUSD +0.32%
  • EURUSD อ่อนเล็กน้อยต่ำกว่า 1.1700
  • USDJPY ฟื้นตัวต่อเนื่อง ใกล้ระดับ 158

 สรุปภาพรวม

ตลาดอยู่ในโหมด “risk-on” จากความหวังหยุดยิง + น้ำมันอ่อนตัว + หุ้นเทคแรงหนุน
แต่ความเสี่ยงยังอยู่ที่ภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนของพลังงานที่ยังไม่จบง่าย ๆ

6 พฤษภาคม 2026, 19:22

Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้นแล้วประมาณ 25% จากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม
6 พฤษภาคม 2026, 19:21

🛢️⬇️ Brent crude oil ลดลงมากกว่า 11%
6 พฤษภาคม 2026, 19:18

Good results, weak reaction. Arista Networks ปรับตัวลงแม้ผลประกอบการออกมาดีกว่าคาด
6 พฤษภาคม 2026, 19:16

Market Wrap: รายงานจาก Axios หนุนตลาดยุโรป; Novo Nordisk โดดเด่นที่สุดของวัน❓🚀
