ข่าวเด่นวันนี้ 6 พ.ค.

- Wall Street ทำสถิติใหม่ ขณะที่ราคาน้ำมันเริ่มคลายความร้อนแรง
ดัชนีตลาดทำจุดสูงสุดใหม่
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดย Wall Street ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง จากความคาดหวังเชิงบวกต่อการหยุดยิงในตะวันออกกลาง
- US100 +1.5% จากแรงซื้อมหาศาลในหุ้น Intel
- US500 +0.9% ใกล้ระดับ 7,300 จุด
ความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซ
สัปดาห์เริ่มต้นด้วยเหตุปะทะระยะสั้นในช่องแคบฮอร์มุซ โดยกองทัพเรือสหรัฐฯ คุ้มกันเรือ 2 ลำและสกัดการโจมตีจากอิหร่าน
- สื่อ FARS ของอิหร่านอ้างว่ามีการยิงขีปนาวุธใส่เรือรบสหรัฐฯ
- แต่สหรัฐฯ ออกมาปฏิเสธรายงานดังกล่าวอย่างเป็นทางการ
สัญญาณทางการทูต
- อิหร่านเตรียมตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อดูแลการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ
- ประธานาธิบดีอิหร่านส่งสัญญาณพร้อมหารือกับประเทศอาหรับ
- อิสราเอลมองว่าการโจมตี UAE เป็นเพียง “สัญญาณเตือน” และไม่คาดว่าจะบานปลาย
ราคาน้ำมันปรับตัวลง
เมื่อการหยุดยิงยังคงอยู่ ราคาน้ำมันเริ่มย่อตัวจากจุดสูงล่าสุด
- Brent -3% อยู่ที่ ~$110/บาร์เรล
- WTI ลดลงสู่ ~$102/บาร์เรล
🇺🇸 มุมมองเศรษฐกิจจาก Trump
Donald Trump ระบุว่าการคุ้มกันเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซจะช่วยกดราคาพลังงานลง พร้อมกล่าวว่าหลายประเทศต้องการซื้อน้ำมันจากสหรัฐฯ และมองว่าอิหร่านยังต้องการข้อตกลงมากกว่าการยกระดับความขัดแย้ง
หุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์
- Intel +14% จากกระแสคาดหวังความร่วมมือใหม่กับ Apple และพุ่งรวมกว่า 440% ใน 12 เดือน
- AMD +4% ก่อนรายงานผลประกอบการ
หุ้นรายตัวผสมผสาน
- PayPal -10% แม้กำไรดี แต่ guidance ไม่ชัดเจน
- Pinterest ผันผวนสูง
- GameStop ยังคงปรับตัวลงต่อ จากความกังวลดีลซื้อ eBay
ผลประกอบการ Palantir
Palantir รายงาน:
- รายได้ 1.63 พันล้านดอลลาร์ (+85% YoY)
- EPS 33 เซนต์ (+250% YoY)
แต่หุ้น -6% จากความกังวลการเติบโตในตลาดเชิงพาณิชย์สหรัฐฯ ชะลอตัว
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ
- ISM Services: 53.6 ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
- New Orders ลดลงชัดเจน
- JOLTS อยู่ที่ 6.86 ล้าน ตรงตามคาด
ธนาคารกลาง & ค่าเงิน
- Reserve Bank of Australia ขึ้นดอกเบี้ย 25 bps เป็น 4.35% (ตามคาด) → AUDUSD +0.32%
- EURUSD อ่อนเล็กน้อยต่ำกว่า 1.1700
- USDJPY ฟื้นตัวต่อเนื่อง ใกล้ระดับ 158
สรุปภาพรวม
ตลาดอยู่ในโหมด “risk-on” จากความหวังหยุดยิง + น้ำมันอ่อนตัว + หุ้นเทคแรงหนุน
แต่ความเสี่ยงยังอยู่ที่ภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนของพลังงานที่ยังไม่จบง่าย ๆ
Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้นแล้วประมาณ 25% จากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม
🛢️⬇️ Brent crude oil ลดลงมากกว่า 11%
Good results, weak reaction. Arista Networks ปรับตัวลงแม้ผลประกอบการออกมาดีกว่าคาด
