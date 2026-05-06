BREAKING: ข้อมูล ISM ของสหรัฐฯ เปิดทางให้ FED มีแนวโน้มใช้นโยบายผ่อนคลายมากขึ้น 💡

US ISM Services PMI ออกมาที่ 53.6 (คาดการณ์ 53.7, ก่อนหน้า 54.0)
- US ISM Services Prices Paid ออกมาที่ 70.7 (คาดการณ์ 73.5, ก่อนหน้า 70.7)
- US ISM Services Employment ออกมาที่ 48 (คาดการณ์ 48.3, ก่อนหน้า 45.2)
- US ISM Services New Orders ออกมาที่ 53.5 (คาดการณ์ 57.3, ก่อนหน้า 60.6)
คู่เงิน EURUSD ขยับขึ้นเล็กน้อย หลังข้อมูล FED มีโทนผ่อนคลายมากขึ้นเล็กน้อย
แหล่งที่มา: xStation
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่ในช่วงบ่ายวันนี้สะท้อนภาพที่ “ผสมผสาน” แต่โดยรวมยังคงอยู่ในทิศทางเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ยอดขายบ้านใหม่ในเดือนมีนาคมออกมาดีกว่าคาดอย่างชัดเจน โดยอยู่ที่ 682,000 ยูนิต เทียบกับคาดการณ์ที่ 652,000 ยูนิต เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากก่อนหน้านี้ร่วงแรงถึง 17.6% ในเดือนกุมภาพันธ์ การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งนี้สะท้อนว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีความยืดหยุ่น แม้อัตราดอกเบี้ยจะยังอยู่ในระดับสูง
ขณะเดียวกัน ดัชนี ISM ภาคบริการในเดือนเมษายนอยู่ที่ 53.6 จุด ลดลงเล็กน้อยจาก 54.0 จุดในเดือนมีนาคม และต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 53.7 จุดเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 จุด ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างการขยายตัวและการหดตัว
อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบคำสั่งซื้อใหม่ (New Orders) อาจเป็นสัญญาณที่น่ากังวล โดยลดลงมาอยู่ที่ 53.5 จุด ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 57.3 จุด ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของอุปสงค์ในช่วงเดือนข้างหน้า
ด้านข้อมูล JOLTS เดือนมีนาคม แสดงจำนวนตำแหน่งงานว่างที่ 6.866 ล้านตำแหน่ง สูงกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ 6.835 ล้านตำแหน่ง สะท้อนว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง แต่เริ่มมีสัญญาณชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
