อ่านเพิ่มเติม
20:50 · 5 พฤษภาคม 2026

Czechoslovak Group: ผู้ผลิตอาวุธระดับตำนานถูกตั้งข้อสงสัยและเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข้อกล่าวหาใหม่ ๆ

Czechoslovak Group สูญเสียมูลค่าตลาดมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ในช่วงการซื้อขายวันจันทร์ และในจุดต่ำสุดของการปรับฐานร่วงลงถึงราว 20% ทำให้หนึ่งใน IPO ที่ถูกมองว่าน่าจับตามองที่สุดในอุตสาหกรรมช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเริ่มถูกตั้งคำถามมากขึ้นว่า “ความน่าสนใจลดลงหรือไม่” และนักลงทุนกำลังกังวลอะไรอยู่

แม้ก่อนเหตุการณ์ล่าสุด บริษัทก็มีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ส่วนหนึ่งเกิดจาก “ความคาดหวังที่สูงเกินจริง” ของนักลงทุน มากกว่าปัญหาการบริหารของบริษัทโดยตรง

CSG ผลิตอาวุธขนาดเล็กและยานพาหนะเบาเป็นหลัก ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีข้อจำกัดในการเติบโตทั้งด้านอัตราการขยายตัวและอัตรากำไร ทำให้ยากที่จะไล่ทันผู้นำตลาด

สิ่งนี้สะท้อนในราคาหุ้นด้วย โดยก่อนเหตุการณ์ล่าสุด ราคาหุ้นยังซื้อขายต่ำกว่าราคา IPO มากกว่า 40%

สถานการณ์เลวร้ายลงอย่างหนักจากรายงานของ “Hunterbrook Media”

สถานการณ์ยิ่งแย่ลงหลังการเผยแพร่รายงานจากกองทุนชอร์ตเซล “Hunterbrook Media” ซึ่งตั้งข้อกล่าวหาหลายประเด็นเกี่ยวกับบริษัท

ประเด็นหลักได้แก่:

1) โครงสร้างผู้ลงทุนและคู่ค้าที่ยังไม่ชัดเจน

  • บริษัท FMG ของสเปนถูกหน่วยจัดซื้อของ NATO ระงับการใช้งาน
  • CSG ระบุว่า FMG ไม่ได้มีปัญหา และการระงับกระทบเฉพาะกระบวนการจัดซื้อของ NSPA เท่านั้น
  • อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้ชี้แจงข้อกล่าวหาจาก NATO อย่างละเอียด และไม่ได้เปิดเผยข้อมูลนี้ในเอกสาร IPO

นอกจากนี้ Hunterbrook ยังตั้งคำถามเกี่ยวกับ

  • เครือข่ายธุรกรรมและผู้ถือหุ้นรายย่อย
  • ความเชื่อมโยงกับนักการเมืองและนักธุรกิจบางราย (บางส่วนเชื่อมโยงกับรัสเซีย) ซึ่งถือเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรง

แม้ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการกระทำผิดโดยเจตนา แต่มี “เหตุผลเพียงพอที่จะตั้งข้อสงสัย” เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2) กำลังการผลิตอาวุธที่อาจถูก “ประเมินเกินจริง”

รายงานยังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับกำลังการผลิตกระสุนของบริษัท โดยเฉพาะกระสุน 155 มม. ซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้กว่า 60%

  • CSG ระบุความสามารถผลิตมากกว่า 600,000 นัด
  • แต่การตรวจสอบของ Hunterbrook ประเมินว่าความสามารถจริงอยู่ที่ประมาณ 100,000–300,000 นัด

หากข้อกล่าวหานี้เป็นจริง อาจหมายความว่าบริษัทพึ่งพาการ “ซื้อขายต่อ/รีเฟอร์บิช” มากกว่าการผลิตจริง

สิ่งนี้อาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่หากมีอุปทานในตลาด แต่ในสภาวะปัจจุบันที่คลังอาวุธทั่วโลกเริ่มตึงตัว อาจส่งผลต่อ

  • อัตรากำไร
  • รายได้ในอนาคต

CSG ออกมาตอบโต้ว่า “ข้อกล่าวหาไม่มีมูล” แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคง เนื่องจากบริษัทอยู่ในระบบนิเวศด้านความมั่นคงของ NATO และโครงสร้างพื้นฐานอาจตกเป็นเป้าหมายของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย

มุมมองของตลาด

แม้รายงานของ Hunterbrook จะมีเป้าหมายเชิงชอร์ตเซลและไม่ใช่ผู้เล่นที่เป็นกลาง แต่ข้อโต้แย้งที่นำเสนอมีความสอดคล้องและเพียงพอที่จะทำให้นักลงทุนตั้งคำถามต่อโมเดลธุรกิจของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอคำชี้แจงเพิ่มเติมจาก CSG ซึ่งบริษัทระบุว่าจะมีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

จนกว่าจะถึงตอนนั้น ความไม่แน่นอนยังคงกดดันราคาหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

 

Czechoslovak Group ความเชื่อมั่นต่อมูลค่าบริษัทดูเหมือนจะยิ่งแย่ลงต่อเนื่อง ส่งผลให้แนวโน้มราคาหุ้นเริ่มเข้าสู่ทิศทางขาลงที่ชันมากขึ้น 📉

แหล่งที่มา: xStation5

6 พฤษภาคม 2026, 19:21

🛢️⬇️ Brent crude oil ลดลงมากกว่า 11%
5 พฤษภาคม 2026, 08:16

ข่าวเด่นวันนี้ 5 พ.ค.
5 พฤษภาคม 2026, 08:12

อิหร่านละเมิดข้อตกลงหยุดยิง 🚨 ดัชนีหุ้นทั่วโลกเผชิญแรงกดดัน
4 พฤษภาคม 2026, 19:52

🔴 Iran โจมตีเรือสหรัฐฯ? ราคาน้ำมันพุ่งแรง
หุ้น
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก