Czechoslovak Group: ผู้ผลิตอาวุธระดับตำนานถูกตั้งข้อสงสัยและเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข้อกล่าวหาใหม่ ๆ

Czechoslovak Group สูญเสียมูลค่าตลาดมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ในช่วงการซื้อขายวันจันทร์ และในจุดต่ำสุดของการปรับฐานร่วงลงถึงราว 20% ทำให้หนึ่งใน IPO ที่ถูกมองว่าน่าจับตามองที่สุดในอุตสาหกรรมช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเริ่มถูกตั้งคำถามมากขึ้นว่า “ความน่าสนใจลดลงหรือไม่” และนักลงทุนกำลังกังวลอะไรอยู่
แม้ก่อนเหตุการณ์ล่าสุด บริษัทก็มีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ส่วนหนึ่งเกิดจาก “ความคาดหวังที่สูงเกินจริง” ของนักลงทุน มากกว่าปัญหาการบริหารของบริษัทโดยตรง
CSG ผลิตอาวุธขนาดเล็กและยานพาหนะเบาเป็นหลัก ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีข้อจำกัดในการเติบโตทั้งด้านอัตราการขยายตัวและอัตรากำไร ทำให้ยากที่จะไล่ทันผู้นำตลาด
สิ่งนี้สะท้อนในราคาหุ้นด้วย โดยก่อนเหตุการณ์ล่าสุด ราคาหุ้นยังซื้อขายต่ำกว่าราคา IPO มากกว่า 40%
สถานการณ์เลวร้ายลงอย่างหนักจากรายงานของ “Hunterbrook Media”
สถานการณ์ยิ่งแย่ลงหลังการเผยแพร่รายงานจากกองทุนชอร์ตเซล “Hunterbrook Media” ซึ่งตั้งข้อกล่าวหาหลายประเด็นเกี่ยวกับบริษัท
ประเด็นหลักได้แก่:
1) โครงสร้างผู้ลงทุนและคู่ค้าที่ยังไม่ชัดเจน
- บริษัท FMG ของสเปนถูกหน่วยจัดซื้อของ NATO ระงับการใช้งาน
- CSG ระบุว่า FMG ไม่ได้มีปัญหา และการระงับกระทบเฉพาะกระบวนการจัดซื้อของ NSPA เท่านั้น
- อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้ชี้แจงข้อกล่าวหาจาก NATO อย่างละเอียด และไม่ได้เปิดเผยข้อมูลนี้ในเอกสาร IPO
นอกจากนี้ Hunterbrook ยังตั้งคำถามเกี่ยวกับ
- เครือข่ายธุรกรรมและผู้ถือหุ้นรายย่อย
- ความเชื่อมโยงกับนักการเมืองและนักธุรกิจบางราย (บางส่วนเชื่อมโยงกับรัสเซีย) ซึ่งถือเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรง
แม้ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการกระทำผิดโดยเจตนา แต่มี “เหตุผลเพียงพอที่จะตั้งข้อสงสัย” เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2) กำลังการผลิตอาวุธที่อาจถูก “ประเมินเกินจริง”
รายงานยังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับกำลังการผลิตกระสุนของบริษัท โดยเฉพาะกระสุน 155 มม. ซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้กว่า 60%
- CSG ระบุความสามารถผลิตมากกว่า 600,000 นัด
- แต่การตรวจสอบของ Hunterbrook ประเมินว่าความสามารถจริงอยู่ที่ประมาณ 100,000–300,000 นัด
หากข้อกล่าวหานี้เป็นจริง อาจหมายความว่าบริษัทพึ่งพาการ “ซื้อขายต่อ/รีเฟอร์บิช” มากกว่าการผลิตจริง
สิ่งนี้อาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่หากมีอุปทานในตลาด แต่ในสภาวะปัจจุบันที่คลังอาวุธทั่วโลกเริ่มตึงตัว อาจส่งผลต่อ
- อัตรากำไร
- รายได้ในอนาคต
CSG ออกมาตอบโต้ว่า “ข้อกล่าวหาไม่มีมูล” แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคง เนื่องจากบริษัทอยู่ในระบบนิเวศด้านความมั่นคงของ NATO และโครงสร้างพื้นฐานอาจตกเป็นเป้าหมายของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย
มุมมองของตลาด
แม้รายงานของ Hunterbrook จะมีเป้าหมายเชิงชอร์ตเซลและไม่ใช่ผู้เล่นที่เป็นกลาง แต่ข้อโต้แย้งที่นำเสนอมีความสอดคล้องและเพียงพอที่จะทำให้นักลงทุนตั้งคำถามต่อโมเดลธุรกิจของบริษัท
อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอคำชี้แจงเพิ่มเติมจาก CSG ซึ่งบริษัทระบุว่าจะมีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง
จนกว่าจะถึงตอนนั้น ความไม่แน่นอนยังคงกดดันราคาหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ
Czechoslovak Group ความเชื่อมั่นต่อมูลค่าบริษัทดูเหมือนจะยิ่งแย่ลงต่อเนื่อง ส่งผลให้แนวโน้มราคาหุ้นเริ่มเข้าสู่ทิศทางขาลงที่ชันมากขึ้น 📉
