ก๊าซธรรมชาติลด 6% ตามพยากรณ์อากาศใหม่

- ราคาก๊าซธรรมชาติกำลังถูกกดดันจากสภาพอากาศที่อุ่นขึ้น ทำให้ความต้องการทำความร้อนลดลง และมีแนวรับสำคัญที่ 3.2 ดอลลาร์ หากหลุด อาจลงต่อไปยังโซน 2.8–3.0 ดอลลาร์/MMBtu
ราคาก๊าซธรรมชาติลดลงมากกว่า 6% ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ เมื่อเทียบกับจุดสูงสุดของวันศุกร์ที่ผ่านมา ราคาปรับตัวลงแล้วถึง 12% ตลาดกำลังทดสอบแนวรับที่ 3.2 ดอลลาร์/MMBtu ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในสัปดาห์ก่อนหน้า หากราคาทรุดตัวต่ำกว่านี้ จะเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่กลางเดือนมกราคม และอาจลดลงต่อไปยังโซนความต้องการสำคัญที่ประมาณ 2.8–3.0 ดอลลาร์/MMBtu
ปัจจัยหลักที่กดดันราคา:
การเปลี่ยนแปลงพยากรณ์อากาศ: หลังจากอากาศเย็นจัดในเดือนมกราคม โมเดลสภาพอากาศล่าสุดแสดงแนวโน้มอุณหภูมิสูงขึ้นในภูมิภาคสำคัญของสหรัฐฯ เช่น มิดเวสต์และนอร์ทอีสต์ ลดความต้องการก๊าซสำหรับทำความร้อน
สต็อกก๊าซ: รายงานคลังล่าสุดเผยว่ามีการดึงสต็อกออกถึง 360 bcf (สัปดาห์สิ้นสุด 30 มกราคม) แต่พยากรณ์อุณหภูมิที่สูงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์จะลดความต้องการทำความร้อน
ปริมาณสำรอง: ยังคงสูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย และอยู่ใกล้ค่าเฉลี่ย 5 ปี
ความต้องการอุตสาหกรรมที่อ่อนตัว: การลดกิจกรรมตามฤดูกาลในอุตสาหกรรมเคมีและพลังงาน รวมกับประสิทธิภาพการเก็บสต็อกที่สูง กดดันราคาลง
สต็อกและฤดูกาล:
ปริมาณสต็อกยังใกล้ค่าเฉลี่ย 5 ปี คาดว่าการใช้ก๊าซตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์จะลดลงมาก ส่งผลให้การดึงสต็อกรายสัปดาห์ลดลงตามไปด้วย
ที่มา: EIA
วันความร้อนสะสม (HDD):
จำนวนวันความร้อนสะสมที่คาดการณ์สำหรับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้นใกล้ค่าเฉลี่ย 5 ปี แต่ตามฤดูกาลในอดีต ความต้องการทำความร้อนช่วงครึ่งหลังของกุมภาพันธ์จะลดลงอย่างชัดเจน
ที่มา: Bloomberg Finance LP
แนวโน้มเชิงเทคนิค:
ราคาปรับตัวลงแรงในช่วงต้นสัปดาห์ หากแนวรับใกล้ 3.2 ดอลลาร์ถูกทะลุ ราคามีแนวโน้มลงต่อไปยังโซนความต้องการถัดไปที่ 2.8–3.0 ดอลลาร์/MMBtu
ที่มา: xStation5
