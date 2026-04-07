ข่าวเด่นวันนี้ 7 เม.ย

US Futures: แกว่งลงเล็กน้อยหลังทำกำไร
ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐปรับตัวลงเล็กน้อย หลังจากช่วงก่อนหน้าได้แรงหนุนจากการรีบาวด์
- Nasdaq 100 futures ย่อตัวจากจุดสูงระหว่างวัน
- แต่ภาพรวมยังคงอยู่ในแนวโน้มเชิงบวกในกรอบใหญ่
Sentiment โดยรวมยังไม่เปลี่ยนเป็น risk-off เต็มรูปแบบ เนื่องจากตลาดยังเชื่อว่า ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังไม่กระทบระบบการเงินโดยตรง
น้ำมัน & ภูมิรัฐศาสตร์: ช่องแคบ Hormuz คือจุดเสี่ยงหลัก
ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ–อิหร่านยังเป็นตัวแปรสำคัญของตลาดพลังงาน
- อิหร่านยังไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซตามเงื่อนไขหยุดยิง
- Trump ยังคงกำหนด “deadline” สำหรับการตัดสินใจขั้นต่อไป
- ตลาดน้ำมันยังคงสะท้อนความเสี่ยง supply disruption อย่างต่อเนื่อง
👉 ภาพรวมยังคงเป็นรูปแบบ
ความเสี่ยงสูง → น้ำมันได้แรงหนุน → sentiment ระมัดระวัง
Macro: ISM Services สะท้อนภาพ “โตแต่เปราะบาง”
ข้อมูล ISM Services ล่าสุดของสหรัฐออกมาในภาพผสม:
- ดัชนี PMI ยังอยู่ในโซนขยายตัว แต่ชะลอลง
- การจ้างงานลดลงต่ำกว่าระดับ 50 (เข้าสู่โซนหดตัว)
- ด้านราคา (Prices Index) พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2022
👉 สะท้อนภาพเศรษฐกิจแบบ
ชะลอการเติบโต + แรงกดดันเงินเฟ้อกลับมา
ภาพรวมตลาด
นักวิเคราะห์มองว่า แม้ตลาดหุ้นสหรัฐยัง “ยืนได้ดี” แต่ปัจจัยพื้นฐานเริ่มซับซ้อนขึ้น:
- Valuation ถูกกดลงจาก multiple compression
- กำไรบริษัทยังไม่ถูกปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
- แต่ความเสี่ยง macro เริ่มเพิ่มขึ้นจากทั้งเงินเฟ้อและภูมิรัฐศาสตร์
จุดโฟกัสวันนี้
- ปฏิกิริยาของตลาดต่อ ISM และ US yields
- พัฒนาการ Trump–Iran deadline
- ราคาน้ำมันและความเสี่ยง Hormuz
- ทิศทาง US100 / S&P500 ในโซนแนวรับสำคัญ
