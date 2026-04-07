อ่านเพิ่มเติม
09:17 · 7 เมษายน 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 7 เม.ย

-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app

US Futures: แกว่งลงเล็กน้อยหลังทำกำไร

ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐปรับตัวลงเล็กน้อย หลังจากช่วงก่อนหน้าได้แรงหนุนจากการรีบาวด์

  • Nasdaq 100 futures ย่อตัวจากจุดสูงระหว่างวัน
  • แต่ภาพรวมยังคงอยู่ในแนวโน้มเชิงบวกในกรอบใหญ่

Sentiment โดยรวมยังไม่เปลี่ยนเป็น risk-off เต็มรูปแบบ เนื่องจากตลาดยังเชื่อว่า ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังไม่กระทบระบบการเงินโดยตรง

น้ำมัน & ภูมิรัฐศาสตร์: ช่องแคบ Hormuz คือจุดเสี่ยงหลัก

ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ–อิหร่านยังเป็นตัวแปรสำคัญของตลาดพลังงาน

  • อิหร่านยังไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซตามเงื่อนไขหยุดยิง
  • Trump ยังคงกำหนด “deadline” สำหรับการตัดสินใจขั้นต่อไป
  • ตลาดน้ำมันยังคงสะท้อนความเสี่ยง supply disruption อย่างต่อเนื่อง

👉 ภาพรวมยังคงเป็นรูปแบบ
ความเสี่ยงสูง → น้ำมันได้แรงหนุน → sentiment ระมัดระวัง

Macro: ISM Services สะท้อนภาพ “โตแต่เปราะบาง”

ข้อมูล ISM Services ล่าสุดของสหรัฐออกมาในภาพผสม:

  • ดัชนี PMI ยังอยู่ในโซนขยายตัว แต่ชะลอลง
  • การจ้างงานลดลงต่ำกว่าระดับ 50 (เข้าสู่โซนหดตัว)
  • ด้านราคา (Prices Index) พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2022

👉 สะท้อนภาพเศรษฐกิจแบบ
ชะลอการเติบโต + แรงกดดันเงินเฟ้อกลับมา

ภาพรวมตลาด

นักวิเคราะห์มองว่า แม้ตลาดหุ้นสหรัฐยัง “ยืนได้ดี” แต่ปัจจัยพื้นฐานเริ่มซับซ้อนขึ้น:

  • Valuation ถูกกดลงจาก multiple compression
  • กำไรบริษัทยังไม่ถูกปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
  • แต่ความเสี่ยง macro เริ่มเพิ่มขึ้นจากทั้งเงินเฟ้อและภูมิรัฐศาสตร์

จุดโฟกัสวันนี้

  • ปฏิกิริยาของตลาดต่อ ISM และ US yields
  • พัฒนาการ Trump–Iran deadline
  • ราคาน้ำมันและความเสี่ยง Hormuz
  • ทิศทาง US100 / S&P500 ในโซนแนวรับสำคัญ
สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก