ตลาดปิดลบ! หุ้นและโลหะร่วง หลังการประชุม Trump-Xi ยังไร้ทางออกประเด็นอิหร่าน 📉

Markets & Companies:
บรรยากาศตลาด:
แรงขายในตลาดเริ่มรุนแรงขึ้น หลังนักลงทุนให้น้ำหนักกับความเสี่ยงจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยังไร้ทางออก มากกว่าผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูงและตัวเลขเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น กลับมาจุดกระแสความกังวลเศรษฐกิจถดถอยอีกครั้ง โดยเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรมหลักของยุโรปอย่างเยอรมนีและฝรั่งเศส
ดัชนี:
ฟิวเจอร์สดัชนียุโรปปรับตัวลงแรง
WIG20 (โปแลนด์): -1.8%
FTSE MIB (อิตาลี): -1.6%
CAC40 (ฝรั่งเศส): -1.6%
Euro Stoxx 50 และ FTSE100 อังกฤษ: -1.4%
ขณะที่ตลาดสวิตเซอร์แลนด์ปรับลงเพียง -0.2% จากแรงหนุนของหุ้นกลุ่ม Defensive อย่าง Healthcare และ Consumer Goods
หุ้นเด่น:
แรงขายนำโดยหุ้นกลุ่มวัสดุและเทคโนโลยี โดยหุ้นเซมิคอนดักเตอร์อย่าง ASML และ Aixtron ร่วงสูงสุด 4.6% และ 7.3% ตามลำดับ ขณะที่หุ้นธนาคารและลักชัวรี่อย่าง LVMH ก็ถูกเทขายเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม Technoprobe ผู้ผลิตชิปจากอิตาลีกลับพุ่งแรงถึง 35% หลังบริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์แนวโน้มปี 2026
HSBC:
HSBC ยังเดินหน้าแผนลงทุน 4 พันล้านดอลลาร์ในกองทุน Private Credit ได้ไม่มากนัก และกำลังเผชิญความเสียหายราว 400 ล้านดอลลาร์จากสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับบริษัทอังกฤษที่ล้มละลาย แม้ตลาดจะผันผวน แต่ธนาคารยังยืนยันเดินหน้าธุรกิจนี้ต่อ
Delivery Hero:
หุ้น Delivery Hero พุ่งกว่า 40% หลัง CEO Niklas Östberg ประกาศลาออก และมีนักลงทุน activist เข้ามาถือหุ้น ตลาดคาดบริษัทอาจขายธุรกิจหลักในเกาหลีใต้เพื่อปลดล็อกมูลค่าและลดแรงกดดันจากหนี้พันธบัตรมูลค่า 2.25 พันล้านยูโร
BP:
BP กำลังพิจารณาขายสินทรัพย์ก๊าซธรรมชาติในอียิปต์ หลัง CEO คนใหม่ Meg O'Neill เดินหน้าลดหนี้และโฟกัสโครงการที่ทำกำไรสูง แม้ BP จะลงทุนในอียิปต์มากกว่า 35 พันล้านดอลลาร์ตลอด 60 ปีที่ผ่านมา แต่กำลังการผลิตในประเทศลดลงเกือบ 60% ตั้งแต่ปี 2023
FX:
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) แข็งค่าต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 หลังการประชุม Trump-Xi ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องสงครามอิหร่าน
AUDUSD: -0.8%
NZDUSD: -0.7%
USDJPY: +0.07%
EURUSD ลดลงสู่ 1.165
Precious Metals:
แรงกดดันจากดอลลาร์แข็งค่าทำให้โลหะมีค่าปรับฐานแรง
GOLD ร่วง 2% สู่ 4,560 USD/oz
SILVER ดิ่ง 5.7% สู่ประมาณ 79 USD/oz
Crypto:
ตลาดคริปโทถูกเทขายทั่วกระดาน
Bitcoin: -0.8% เหลือ 80,800 USD
Ethereum: -1.5% เหลือ 2,265 USD
Economics & Politics:
เส้นทางใหม่ของน้ำมัน:
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) กำลังเร่งสร้างท่อส่งน้ำมันสายใหม่ฝั่งตะวันตก-ตะวันออก เพื่อหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ โครงการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญนี้มีเป้าหมายเพื่อรักษาความมั่นคงในการส่งออกน้ำมัน ท่ามกลางการปิดล้อมจากอิหร่าน โดยจะช่วยให้ UAE สามารถขนส่งน้ำมันดิบตรงสู่ Gulf of Oman ได้โดยไม่ต้องผ่านเส้นทางเดินเรือที่มีความเสี่ยงสูง
ภาวะชะงักงันทางการทูต:
Donald Trump และ Xi Jinping ปิดฉากการประชุมที่ปักกิ่ง พร้อมย้ำว่าทั้งสองฝ่ายต้องการยุติสงครามอิหร่านและรักษาช่องแคบฮอร์มุซให้เปิดใช้งานต่อไป อย่างไรก็ตาม จีนยังไม่ต้องการรับบทบาทนำในการจัดการวิกฤตดังกล่าว โดย Trump ระบุว่าสหรัฐฯ ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาช่องแคบนี้อีกต่อไป ขณะที่จีนยังให้ความสำคัญกับ “เสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์” และการค้า มากกว่าการแทรกแซงโดยตรง
การเปลี่ยนทิศทางด้านพลังงาน:
Scott Bessent รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ คาดว่าจีนจะใช้บทบาทในตลาดน้ำมันตะวันออกกลางและอิทธิพลทางเศรษฐกิจ กดดันอิหร่าน “เบื้องหลัง” ไปพร้อมกัน ขณะเดียวกัน จีนกำลังหันไปนำเข้า LNG จากสหรัฐฯ มากขึ้น เนื่องจากมองว่าเป็นแหล่งพลังงานที่ “เสถียร” กว่า ซึ่งกำลังทำให้ความสัมพันธ์ด้านพลังงานระหว่างสองประเทศแน่นแฟ้นขึ้นโดยไม่ตั้งใจ
ผู้ว่าการ Fed ลาออก:
Stephen Miran ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ประกาศลาออก พร้อมสนับสนุนแนวทาง “narrow mandate” และนโยบายลดขนาดงบดุลอย่างจริงจังของ Kevin Warsh ว่าที่ประธาน Fed คนใหม่ Miran เป็นหนึ่งในผู้ที่เรียกร้องให้ Fed ลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นมาโดยตลอด และเชื่อว่าปัจจัยอย่างการลดกฎระเบียบและการอพยพแรงงาน มีผลช่วยชะลอเงินเฟ้อ ซึ่ง Fed ควรนำมาปรับใช้ในโมเดลนโยบายการเงินมากขึ้น
ประธาน Fed คนใหม่:
Kevin Warsh จะเข้ารับตำแหน่งประธาน Fed ต่อจาก Jerome Powell ในช่วงเวลาที่ตลาดการเงินทั่วโลกมีความผันผวนสูง เงินเฟ้อสหรัฐฯ ล่าสุดอยู่ที่ 3.8% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปีทะลุ 5% แล้ว Warsh ต้องรับมือกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ควบคู่กับภาระหนี้สาธารณะขนาดมหาศาล และความท้าทายที่สืบทอดมาจากยุค Powell
