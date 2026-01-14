บิตคอยน์ปรับขึ้นแตะ 92,000 ดอลลาร์ 📈 หุ้นกลยุทธ์จะฟื้นตัวได้หรือไม่?

หุ้น Strategy (MSTR.US) ฟื้นตัว หลังซื้อบิตคอยน์เพิ่ม 📈
เมื่อวานนี้ Strategy ประกาศซื้อ 13.6k BTC ทำให้ยอดถือครองบิตคอยน์รวมของบริษัทใกล้ 687k BTC ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น กว่า 3% ในการซื้อขายช่วงสหรัฐฯ เมื่อวาน และปรับเพิ่ม กว่า 1% ในวันนี้ก่อนตลาดเปิด ซึ่งถือเป็นการซื้อครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัทตั้งแต่ฤดูร้อนปี 2025
หุ้น Strategy ขณะนี้ซื้อขาย ใกล้เคียงมูลค่าของ BTC ที่ถือครองอยู่ แสดงถึงการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนที่ราคาหุ้นมักต่ำกว่ามูลค่าของสำรอง BTC
จุดเด่นสำคัญ:
-
ราคาซื้อเฉลี่ย BTC ของ Strategy อยู่ราว 75,000 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ทำให้บริษัทมี “เบาะรองรับ” ในกรณีราคาลงต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับจุดต่ำสุดของเดือนเมษายน 2025 ที่เกิดจากความตึงเครียดทางภาษีของทรัมป์
-
แม้ดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่า แต่บิตคอยน์ยังคง ทรงตัวราว 90,000 ดอลลาร์ และสามารถดีดตัวกลับขึ้น ใกล้ 92,000 ดอลลาร์ หลังจากมีการปรับลดล่าสุด
-
ความต้องการสินทรัพย์แข็ง (hard assets) โดยเฉพาะ โลหะมีค่า ยังคงอยู่สูงในปี 2026 ซึ่งอาจส่งผลบวกต่อบิตคอยน์เช่นกัน
สรุป: การซื้อ BTC ครั้งใหญ่ของ Strategy พร้อมราคาซื้อเฉลี่ยที่เหมาะสม ทำให้หุ้นมีความมั่นคงมากขึ้น และการฟื้นตัวของ Bitcoin ช่วยหนุนมุมมองบวกต่อหุ้นในระยะสั้น–กลาง
Source: xStation5
หุ้น MSTR ปรับตัวลดลง เกือบ 70% จากจุดสูงสุด ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงตลาด Bitcoin ขาลงลึก
ปัจจัยที่กดดัน:
-
หุ้นต้องแข่งขันกับ Spot Bitcoin ETFs ซึ่งทำหน้าที่เป็น “ตัวแทน” ของการถือครอง BTC โดยตรง ทำให้ความต้องการซื้อหุ้นของ MSTR ในตลาดทั่วไปลดลง
ปัจจัยที่หนุน:
-
หากเกิด ตลาดกระทิงของ BTC หุ้น MSTR มีโอกาสฟื้นตัวอย่างชัดเจนจากระดับ oversold ลึก
-
ดัชนี RSI และ MACD เริ่มส่งสัญญาณขึ้น
-
หาก Bitcoin สามารถ ทะลุ USD 95,000 การเร่งตัวของราคาหุ้น MSTR อาจเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
สรุป: หุ้น MSTR อยู่ในระดับลึกแต่พร้อมฟื้นตัว หากบิตคอยน์กลับมามีโมเมนตัมบวก หุ้นอาจกลับมารีบาวด์แรงได้ในระยะสั้น–กลาง
Source: xStation5
