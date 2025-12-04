ข่าวเด่น: ตัวเลขการจ้างงานเอกชน ADP ติดลบ EURUSD พุ่งทะลุ 1.167 📈

01:15 PM BST, สหรัฐอเมริกา – ข้อมูลการจ้างงาน พ.ย.:
ADP Nonfarm Employment Change: ตัวเลขจริง –32,000; คาดการณ์ +5,000; ก่อนหน้า +42,000
รายงานจาก ADP เผยว่า ภาคเอกชนในสหรัฐฯ สูญเสียตำแหน่งงานถึง 32,000 ตำแหน่ง ในเดือนพฤศจิกายน — ตัวเลขที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2016
“การจ้างงานช่วงหลังมานี้ไม่สม่ำเสมอ เพราะนายจ้างต้องเผชิญกับภาวะผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย และสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคที่ไม่มีความแน่นอน” — ดร. Nela Richardson, Chief Economist ที่ ADP
แม้การชะลอตัวเกิดขึ้นทั่วทั้งตลาด แต่กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กได้รับผลกระทบหนักที่สุด
ผลจากข่าวนี้:
คู่เงิน EURUSD ดีดตัวกลับขึ้นเหนือ 1.167 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม โดยแรงซื้อได้รับแรงหนุนจากทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น — ตลาดมีแนวโน้มคาดการณ์ว่า Federal Reserve (Fed) จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
รายงานนี้มีน้ำหนักโดยเฉพาะ เพราะการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ครั้งถัดไป จะเกิดขึ้นก่อนวันประกาศตัวเลขอย่างเป็นทางการของการจ้างงาน (NFP) ที่มีกำหนดปล่อยวันที่ 16 ธันวาคม
