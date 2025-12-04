ข่าวเด่นวันนี้: หุ้นขนาดเล็กบูมแรง; ทองแดงทำจุดสูงสุดใหม่ 🚀

สรุปประจำวัน: หุ้นขนาดเล็กบูมแรง, ทองแดงทำจุดสูงสุดใหม่ 🚀
ดัชนีหลักสหรัฐฯ เปิดตลาดอย่างระมัดระวัง แต่จบวัน ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
-
US2000 (Russell 2000 – หุ้นขนาดเล็ก): +1.50% เป็นผู้นำการปรับขึ้นวันนี้
-
US500: +0.28%
-
US100 (หุ้นเทคโนโลยี): +0.07% โดยแรงกดดันหลักมาจาก Nvidia, Microsoft, Eli Lilly และ Netflix
แรงหนุนจากหุ้นขนาดเล็กมาจาก:
-
ตัวเลข PMI และ ISM Services ที่ออกมาดีกว่าคาด
-
ตัวเลข ADP อ่อนแอ ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่า Fed อาจลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
ทองแดง:
ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ทำจุดสูงสุดใหม่ที่ เหนือ 11,400 ดอลลาร์ต่อตัน ตลาดกังวลเรื่อง ภาวะขาดแคลนทองแดง เนื่องจากโรงกลั่นจีนลดกำลังผลิต และเกิดอุบัติเหตุในเหมืองหลายครั้ง ส่งผลให้ปริมาณทองแดงดิบลดลง
ตลาดแรงงานสหรัฐฯ:
-
ADP ภาคเอกชน: ลดลง 32,000 ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน ส่วนใหญ่เกิดจากการลดพนักงานในธุรกิจขนาดเล็ก ขณะที่บริษัทขนาดกลางและใหญ่ยังเพิ่มการจ้างงาน สะท้อนความไม่สมดุลของตลาดแรงงาน
-
ISM Services พฤศจิกายน: 52.6 แสดงการเติบโตปานกลางแต่ยังมั่นคง ดัชนีราคาปรับลดลงจาก 70.0 → 65.4 บ่งชี้แรงกดดันเงินเฟ้อลดลง แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง
-
การผลิตภาคอุตสาหกรรมรายเดือน: ปรับขึ้นเล็กน้อยจาก -0.1% → +0.1% เกินคาด 0%
-
อัตราการใช้กำลังการผลิต: ใกล้เคียงเดิม ต่ำกว่าคาด
Microsoft:
ปฏิเสธรายงานจาก The Information ที่ระบุว่าปรับลดเป้าหมายการเติบโตยอดขายและโควต้าผลิตภัณฑ์ AI หลังทีมขายบางส่วนไม่สามารถทำตามเป้า หุ้นร่วงเกือบ -3% เหลือ 475 USD แต่ฟื้นตัวบางส่วนเป็น -1.65% ใกล้ 481 USD
คริปโตเคอร์เรนซี:
-
Bitcoin: +2.00% ทะลุ 93,000 USD
-
Ethereum: +4.50% ที่ 3,133 USD
-
Altcoins อื่น ๆ: มูลค่าตลาดรวมเพิ่มขึ้น 1.91% อยู่ที่ 892 พันล้าน USD
ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีเดือนตุลาคมออกมาสูงกว่าคาด ส่งผลให้ EURUSD ขยับขึ้น 📌
ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน PCE (ประกาศล่าช้า) คือไฮไลต์สำคัญของวันนี้ 🔎
สรุปข่าวเข้า
ข่าวเด่น: ยอดขอสวัสดิการว่างงานต่ำกว่าคาด! 🚨 EURUSD ร่วงลงต่อเนื่อง 📉