อ่านเพิ่มเติม
08:26 · 4 ธันวาคม 2025

ข่าวเด่นวันนี้: หุ้นขนาดเล็กบูมแรง; ทองแดงทำจุดสูงสุดใหม่ 🚀

สรุปประจำวัน: หุ้นขนาดเล็กบูมแรง, ทองแดงทำจุดสูงสุดใหม่ 🚀

ดัชนีหลักสหรัฐฯ เปิดตลาดอย่างระมัดระวัง แต่จบวัน ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

  • US2000 (Russell 2000 – หุ้นขนาดเล็ก): +1.50% เป็นผู้นำการปรับขึ้นวันนี้

  • US500: +0.28%

  • US100 (หุ้นเทคโนโลยี): +0.07% โดยแรงกดดันหลักมาจาก Nvidia, Microsoft, Eli Lilly และ Netflix

แรงหนุนจากหุ้นขนาดเล็กมาจาก:

  • ตัวเลข PMI และ ISM Services ที่ออกมาดีกว่าคาด

  • ตัวเลข ADP อ่อนแอ ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่า Fed อาจลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

ทองแดง:
ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ทำจุดสูงสุดใหม่ที่ เหนือ 11,400 ดอลลาร์ต่อตัน ตลาดกังวลเรื่อง ภาวะขาดแคลนทองแดง เนื่องจากโรงกลั่นจีนลดกำลังผลิต และเกิดอุบัติเหตุในเหมืองหลายครั้ง ส่งผลให้ปริมาณทองแดงดิบลดลง

ตลาดแรงงานสหรัฐฯ:

  • ADP ภาคเอกชน: ลดลง 32,000 ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน ส่วนใหญ่เกิดจากการลดพนักงานในธุรกิจขนาดเล็ก ขณะที่บริษัทขนาดกลางและใหญ่ยังเพิ่มการจ้างงาน สะท้อนความไม่สมดุลของตลาดแรงงาน

  • ISM Services พฤศจิกายน: 52.6 แสดงการเติบโตปานกลางแต่ยังมั่นคง ดัชนีราคาปรับลดลงจาก 70.0 → 65.4 บ่งชี้แรงกดดันเงินเฟ้อลดลง แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง

  • การผลิตภาคอุตสาหกรรมรายเดือน: ปรับขึ้นเล็กน้อยจาก -0.1% → +0.1% เกินคาด 0%

  • อัตราการใช้กำลังการผลิต: ใกล้เคียงเดิม ต่ำกว่าคาด

Microsoft:
ปฏิเสธรายงานจาก The Information ที่ระบุว่าปรับลดเป้าหมายการเติบโตยอดขายและโควต้าผลิตภัณฑ์ AI หลังทีมขายบางส่วนไม่สามารถทำตามเป้า หุ้นร่วงเกือบ -3% เหลือ 475 USD แต่ฟื้นตัวบางส่วนเป็น -1.65% ใกล้ 481 USD

คริปโตเคอร์เรนซี:

  • Bitcoin: +2.00% ทะลุ 93,000 USD

  • Ethereum: +4.50% ที่ 3,133 USD

  • Altcoins อื่น ๆ: มูลค่าตลาดรวมเพิ่มขึ้น 1.91% อยู่ที่ 892 พันล้าน USD

5 ธันวาคม 2025, 15:43

ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีเดือนตุลาคมออกมาสูงกว่าคาด ส่งผลให้ EURUSD ขยับขึ้น 📌
5 ธันวาคม 2025, 15:42

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน PCE (ประกาศล่าช้า) คือไฮไลต์สำคัญของวันนี้ 🔎
5 ธันวาคม 2025, 15:41

สรุปข่าวเข้า
5 ธันวาคม 2025, 08:30

ข่าวเด่น: ยอดขอสวัสดิการว่างงานต่ำกว่าคาด! 🚨 EURUSD ร่วงลงต่อเนื่อง 📉

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก