🚀 Alphabet เข้าสโมสรหรู! มูลค่าตลาดแตะ $3 ล้านล้าน

Alphabet ก้าวสู่มูลค่าตลาด 3 ล้านล้านดอลลาร์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2025 บริษัท Alphabet บริษัทแม่ของ Google ทำสถิติ มูลค่าตลาดเกิน 3 ล้านล้านดอลลาร์ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และกลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายที่สามที่ทำสถิตินี้ ร่วมกับ Apple และ Microsoft การทำลายสถิตินี้ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของความสำเร็จในตลาดหุ้น แต่ยังสะท้อนถึง ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ต่อทิศทางกลยุทธ์ของบริษัททั้งด้าน ปัญญาประดิษฐ์ (AI), โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์, และ บริการดิจิทัล
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่หนุนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งคือ คำตัดสินของศาลสหรัฐฯ ที่ยกเลิกความเป็นไปได้ในการบังคับแยก Alphabet ออกเป็นหน่วยงานเล็ก ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ เช่น เบราว์เซอร์ Chrome และ ระบบปฏิบัติการ Android การตัดสินใจนี้ถูกมองว่าเป็นสัญญาณที่สร้างเสถียรภาพให้กับนักลงทุน ทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจต่อไปโดยไม่เสี่ยงต่อการลดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเทคโนโลยี
อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของมูลค่าบริษัทระดับสถิติคือ ผลการเงินไตรมาสต่อไตรมาสที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ การพัฒนาบริการ AI อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ โมเดลภาษา Gemini ซึ่งกำลังถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพต่อ ChatGPT Alphabet ประสบความสำเร็จในการบูรณาการ Gemini เข้ากับผลิตภัณฑ์และบริการสำคัญ ได้แก่ เครื่องมือค้นหา (Search Engine), ชุดผลิตภาพ Workspace, แพลตฟอร์มโฆษณา, และ โซลูชันคลาวด์
ระหว่างต้นปี 2023 ถึงไตรมาส 2 ของ 2025 รายได้ของ Alphabet เพิ่มขึ้นจากราว 70 พันล้านดอลลาร์ เป็นมากกว่า 95 พันล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจากไม่ถึง 20 พันล้านดอลลาร์ เป็นเกือบ 35 พันล้านดอลลาร์ ในไตรมาส 1 ของปี 2025 ซึ่งถือเป็น สถิติสูงสุดของบริษัท ส่วนไตรมาส 2 กำไรสุทธิยังคงแข็งแกร่งอยู่ราว 30 พันล้านดอลลาร์ และบริษัทยังคงเห็น แนวโน้มความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อัตรากำไรและประสิทธิภาพทางการเงินของ Alphabet
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Margin) ของ Alphabet ทะลุ 30% ตั้งแต่ปลายปี 2023 และปรับตัวอยู่ราว 34–35% ในปี 2025 สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือ อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่พุ่งขึ้นเกือบ 38% ในไตรมาส 1 ปี 2025 ซึ่งหมายความว่า Alphabet สามารถแปลงรายได้เกือบ 4 ใน 10 ดอลลาร์ ให้กลายเป็นกำไรบริสุทธิ์
ข้อมูลระยะยาวยืนยันความยั่งยืนของการปรับปรุงนี้ โดยเฉพาะบริษัทยังคงมี ประสิทธิภาพการใช้ทุนสูง ด้วยอัตราส่วน EV/EBITDA = 21.15 และ ต้นทุนเงินทุน (WACC) ที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งในไตรมาสล่าสุดทรงตัวต่ำกว่า 10% ในทางปฏิบัติ หมายความว่า Alphabet สามารถสร้าง กำไรสูงขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำลง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับ นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนระยะยาว
Alphabet สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างแข็งแกร่ง
ตั้งแต่ต้นปี 2020 จนถึงปัจจุบัน ผลตอบแทนสะสม (Cumulative Return) ของ Alphabet เกิน 250% ทำให้เทียบเท่ากับ Microsoft และ Apple ทั้งสามบริษัททำผลตอบแทนเหนือ Nasdaq 100 ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงราว 150% ในช่วงเวลาเดียวกัน สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า Alphabet ไม่เพียงแค่ตามทันคู่แข่ง แต่ยังค่อย ๆ สร้างสถานะเป็นหนึ่งในผู้ได้ประโยชน์หลักจาก การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน Alphabet ไม่ใช่บริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของโลก ชื่อดังกล่าวตกเป็นของ Nvidia ซึ่งมูลค่าตลาดเกิน 4 ล้านล้านดอลลาร์ ในฐานะผู้ให้บริการ โครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับโมเดล AI รวมถึง GPU และโซลูชันศูนย์ข้อมูล Nvidia กลายเป็นเสาหลักของการปฏิวัติทางดิจิทัลครั้งใหม่ แนวโน้มการเติบโตของ Nvidia ทำให้เป็นคู่แข่งหลักต่อผู้นำตลาดก่อนหน้า แม้ว่า Alphabet จะยังคงเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่ง แต่ก็ต้องเผชิญกับ การครอบงำที่เพิ่มขึ้นของ Nvidia ในการแข่งขันด้าน AI
สุดท้าย ความสำเร็จของ Alphabet ไม่ใช่แค่ผลจากความคึกคักของตลาดชั่วคราว แต่เป็น กระบวนการเปลี่ยนแปลงระยะยาว บริษัทได้พัฒนาจาก เครื่องมือค้นหา (Search Engine) สู่ แพลตฟอร์มเทคโนโลยีแบบหลายมิติ ครอบคลุมทั้ง ปัญญาประดิษฐ์ (AI), คลาวด์คอมพิวติ้ง, ระบบมือถือ, สื่อดิจิทัล, โซลูชันสำหรับองค์กรและผู้บริโภค รวมถึงโครงการอนาคตอย่าง รถยนต์ไร้คนขับ และ คอมพิวเตอร์ควอนตัม หาก Alphabet สามารถรักษา ความเร็วในการสร้างนวัตกรรม และบริหารจัดการ ความท้าทายด้านกฎระเบียบและการแข่งขันใน AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีศักยภาพที่จะ คงสถานะเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไปอีกทศวรรษ