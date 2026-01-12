อ่านเพิ่มเติม
08:25 · 12 มกราคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ ตลาดกลับมามีความมั่นใจช่วงท้ายสัปดาห์

-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app

📈 สรุปภาวะตลาด – ฟื้นตัวและกลับมามีมุมมองเชิงบวกช่วงท้ายสัปดาห์

📊 ตลาดหุ้นสหรัฐ (US Session)

  • ตลาดเริ่มต้น ไม่แน่นอน แต่เมื่อวันดำเนินไป ดัชนีหลักของสหรัฐ กลับมาบวกทั้งหมด

  • Nasdaq 100 โดดเด่นที่สุด ปรับตัวขึ้นกว่า +0.7%

  • Russell 2000 ก็ทำผลงานได้ดี

  • S&P 500 และ Dow Jones เพิ่มขึ้น แต่ระดับการขึ้นยังไม่แรงมาก (~+0.4%)
    ➤ ภาพนี้สอดคล้องกับแนวฟื้นตัวในตลาดหุ้นสหรัฐที่นักลงทุนเริ่มกลับเข้ามาซื้อหลังแรงขายก่อนหน้า

📈 ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ

  • ตัวเลข การจ้างงานเพิ่มขึ้น 50,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดและต่ำกว่าเดือนก่อน

  • อัตราการว่างงานลดลงจาก 4.5% → 4.4%
    ➤ แม้ตัวเลขงานต่ำกว่าคาด แต่อัตราว่างงานที่ลดลงช่วยให้ภาพตลาดแรงงานดูไม่แย่มากนัก (ข้อมูล NFP ล่าสุด)

⚖️ ปัจจัยนโยบายและความไม่แน่นอน

  • ตลาดคาดว่าจะมี คำตัดสินจากศาลสูงเกี่ยวกับนโยบายภาษีศุลกากรของ Trump แต่ถูกเลื่อนไป ซึ่งยังเป็น ปัจจัยความไม่แน่นอน
    ➤ ปัจจัยการเมืองและนโยบายยังคงเป็นจุดที่นักลงทุนจับตาอย่างใกล้ชิด

📌 หุ้นรายตัวเด่นในวันนี้

  • Intel: พุ่งเกือบ +10% จากคำพูดเชิงบวกจาก Donald Trump ต่อบริษัทและ CEO

  • Meta & Oklo/Vistra: ข่าวความร่วมมือใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อจ่ายพลังงานแก่ศูนย์ข้อมูล ทำให้หุ้นทั้ง Meta และหุ้นที่เกี่ยวข้องขึ้นใกล้ +10%

  • General Motors: ขาดทุน ~6 พันล้านดอลลาร์จากการเปลี่ยนนโยบาย EV ของสหรัฐ และราคา ลง ~3%
    ➤ ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นหุ้นรายตัวที่ได้รับแรงกระเพื่อมจากข่าวเศรษฐกิจและนโยบายเชิงโครงสร้าง

📈 ตลาดยุโรปฟื้นตัวดี

  • ตลาดยุโรปส่วนใหญ่ ปิดบวก เช่น

    • ดัชนี AEX (เนเธอร์แลนด์) +เกือบ 2%

    • DAX (เยอรมนี), CAC40 (ฝรั่งเศส), WIG20 (โปแลนด์) ขยับขึ้นกว่า 1%
      ➤ ตลาดยุโรปรับตัวขึ้นสะท้อนการไหลเข้าซื้อในสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุนยุโรป

📊 ภูมิภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

  • สเปน: การผลิตภาคอุตสาหกรรมพ.ย. โตแรง ~4.5%

  • เยอรมนี: หลังหักฤดูกาล การผลิตอุตสาหกรรมเพิ่ม ~0.8%

  • ASML: ปรับขึ้นกว่า 3% หลัง HSBC ปรับขึ้นราคาเป้าหมายหุ้น
    ➤ แสดงว่าดัชนีเศรษฐกิจยุโรปรายเดือนและมุมมองนักวิเคราะห์ยังสนับสนุนบรรยากาศเชิงบวก

💱 ตลาดค่าเงินและสินค้าโภคภัณฑ์

  • เงินเยนญี่ปุ่น: อ่อนค่าประมาณ -0.6% เทียบกับดอลลาร์ เป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 2024

    • ต้องจับตาการสื่อสารจาก Bank of Japan

  • ดอลลาร์: มีแนวแข็งขึ้นเล็กน้อย ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่ผสมกัน

  • โกโก้: ราคาพุ่งดิ่ง ~-11% จากฝนตกมากในแอฟริกาตะวันตกคาดการณ์ผลผลิตสูง

  • น้ำมัน: ฟื้นตัวบางส่วน หลังมีความกังวลเกี่ยวกับการขยายกำลังผลิตในเวเนซุเอลา และความตึงเคลื่อนในตะวันออกกลาง

  • ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS): ปรับลดกว่า -6% จากการคาดการณ์ว่าอากาศจะอุ่นขึ้น

  • โลหะอุตสาหกรรม:

    • สังกะสี (zinc) นำตลาด +4%

    • ทองแดงและอะลูมิเนียม ขยับขึ้น ~2%

  • โลหะมีค่า: โดยรวมมีความผันผวนน้อย

    • เงิน (Silver) พยายามฟื้นตัวและขึ้นกว่า +3%
      ➤ ภาพการเคลื่อนไหวของสินค้าโภคภัณฑ์สะท้อนทั้งข่าวอุปสงค์โลกและปัจจัยภูมิอากาศ/ภูมิรัฐศาสตร์ของตลาด

📉 ตลาดคริปโต

  • Bitcoin: ลดลงประมาณ -0.4% แต่ยังคงอยู่เหนือระดับ 90,000 USD

  • Ethereum: ลดลงกว่า -0.7% อยู่ราว 3,090 USD
    ➤ ตลาดคริปโตยังผันผวนและได้แรงกดดันจากปัจจัยความเสี่ยง/อัตราดอกเบี้ย

📌 สรุปภาพรวมตลาดวันนี้

✔ ตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรป ฟื้นตัวและมีแรงซื้อกลับ
✔ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐยังผสม แต่อัตราว่างงานลดช่วยหนุนมุมมอง
✔ ข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับหุ้นรายตัวและการรายงานผลเศรษฐกิจร่วมหนุน Sentiment
✔ สินค้าโภคภัณฑ์มีการเคลื่อนไหวเด่นโดยเฉพาะ โกโก้ น้ำมัน ก๊าซ โลหะอุตสาหกรรม
✔ ตลาดคริปโตผันผวนแต่ยังไม่หลุดเทรนด์ใหญ่

15 มกราคม 2026, 18:29

บริษัทแม่ของ Cartier และ IWC รายงานผลประกอบการ 💡 นักลงทุนจะจับตาอะไรในปี 2026❓
15 มกราคม 2026, 18:26

TSMC ทุบทุกสถิติ! ผลประกอบการระเบิดแรง ยืนยันบูลรัน AI ยังไม่จบ 🚀🤖
15 มกราคม 2026, 18:20

US100: Nasdaq ฟื้นตัว ขานรับคลื่นความหวังใหม่ของ AI 🤖🚀
15 มกราคม 2026, 18:18

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก