ข่าวเด่นวันนี้ ตลาดกลับมามีความมั่นใจช่วงท้ายสัปดาห์

📈 สรุปภาวะตลาด – ฟื้นตัวและกลับมามีมุมมองเชิงบวกช่วงท้ายสัปดาห์
📊 ตลาดหุ้นสหรัฐ (US Session)
-
ตลาดเริ่มต้น ไม่แน่นอน แต่เมื่อวันดำเนินไป ดัชนีหลักของสหรัฐ กลับมาบวกทั้งหมด
-
Nasdaq 100 โดดเด่นที่สุด ปรับตัวขึ้นกว่า +0.7%
-
Russell 2000 ก็ทำผลงานได้ดี
-
S&P 500 และ Dow Jones เพิ่มขึ้น แต่ระดับการขึ้นยังไม่แรงมาก (~+0.4%)
➤ ภาพนี้สอดคล้องกับแนวฟื้นตัวในตลาดหุ้นสหรัฐที่นักลงทุนเริ่มกลับเข้ามาซื้อหลังแรงขายก่อนหน้า
📈 ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ
-
ตัวเลข การจ้างงานเพิ่มขึ้น 50,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดและต่ำกว่าเดือนก่อน
-
อัตราการว่างงานลดลงจาก 4.5% → 4.4%
➤ แม้ตัวเลขงานต่ำกว่าคาด แต่อัตราว่างงานที่ลดลงช่วยให้ภาพตลาดแรงงานดูไม่แย่มากนัก (ข้อมูล NFP ล่าสุด)
⚖️ ปัจจัยนโยบายและความไม่แน่นอน
-
ตลาดคาดว่าจะมี คำตัดสินจากศาลสูงเกี่ยวกับนโยบายภาษีศุลกากรของ Trump แต่ถูกเลื่อนไป ซึ่งยังเป็น ปัจจัยความไม่แน่นอน
➤ ปัจจัยการเมืองและนโยบายยังคงเป็นจุดที่นักลงทุนจับตาอย่างใกล้ชิด
📌 หุ้นรายตัวเด่นในวันนี้
-
Intel: พุ่งเกือบ +10% จากคำพูดเชิงบวกจาก Donald Trump ต่อบริษัทและ CEO
-
Meta & Oklo/Vistra: ข่าวความร่วมมือใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อจ่ายพลังงานแก่ศูนย์ข้อมูล ทำให้หุ้นทั้ง Meta และหุ้นที่เกี่ยวข้องขึ้นใกล้ +10%
-
General Motors: ขาดทุน ~6 พันล้านดอลลาร์จากการเปลี่ยนนโยบาย EV ของสหรัฐ และราคา ลง ~3%
➤ ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นหุ้นรายตัวที่ได้รับแรงกระเพื่อมจากข่าวเศรษฐกิจและนโยบายเชิงโครงสร้าง
📈 ตลาดยุโรปฟื้นตัวดี
-
ตลาดยุโรปส่วนใหญ่ ปิดบวก เช่น
-
ดัชนี AEX (เนเธอร์แลนด์) +เกือบ 2%
-
DAX (เยอรมนี), CAC40 (ฝรั่งเศส), WIG20 (โปแลนด์) ขยับขึ้นกว่า 1%
➤ ตลาดยุโรปรับตัวขึ้นสะท้อนการไหลเข้าซื้อในสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุนยุโรป
-
📊 ภูมิภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
-
สเปน: การผลิตภาคอุตสาหกรรมพ.ย. โตแรง ~4.5%
-
เยอรมนี: หลังหักฤดูกาล การผลิตอุตสาหกรรมเพิ่ม ~0.8%
-
ASML: ปรับขึ้นกว่า 3% หลัง HSBC ปรับขึ้นราคาเป้าหมายหุ้น
➤ แสดงว่าดัชนีเศรษฐกิจยุโรปรายเดือนและมุมมองนักวิเคราะห์ยังสนับสนุนบรรยากาศเชิงบวก
💱 ตลาดค่าเงินและสินค้าโภคภัณฑ์
-
เงินเยนญี่ปุ่น: อ่อนค่าประมาณ -0.6% เทียบกับดอลลาร์ เป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 2024
-
ต้องจับตาการสื่อสารจาก Bank of Japan
-
-
ดอลลาร์: มีแนวแข็งขึ้นเล็กน้อย ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่ผสมกัน
-
โกโก้: ราคาพุ่งดิ่ง ~-11% จากฝนตกมากในแอฟริกาตะวันตกคาดการณ์ผลผลิตสูง
-
น้ำมัน: ฟื้นตัวบางส่วน หลังมีความกังวลเกี่ยวกับการขยายกำลังผลิตในเวเนซุเอลา และความตึงเคลื่อนในตะวันออกกลาง
-
ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS): ปรับลดกว่า -6% จากการคาดการณ์ว่าอากาศจะอุ่นขึ้น
-
โลหะอุตสาหกรรม:
-
สังกะสี (zinc) นำตลาด +4%
-
ทองแดงและอะลูมิเนียม ขยับขึ้น ~2%
-
-
โลหะมีค่า: โดยรวมมีความผันผวนน้อย
-
เงิน (Silver) พยายามฟื้นตัวและขึ้นกว่า +3%
➤ ภาพการเคลื่อนไหวของสินค้าโภคภัณฑ์สะท้อนทั้งข่าวอุปสงค์โลกและปัจจัยภูมิอากาศ/ภูมิรัฐศาสตร์ของตลาด
-
📉 ตลาดคริปโต
-
Bitcoin: ลดลงประมาณ -0.4% แต่ยังคงอยู่เหนือระดับ 90,000 USD
-
Ethereum: ลดลงกว่า -0.7% อยู่ราว 3,090 USD
➤ ตลาดคริปโตยังผันผวนและได้แรงกดดันจากปัจจัยความเสี่ยง/อัตราดอกเบี้ย
📌 สรุปภาพรวมตลาดวันนี้
✔ ตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรป ฟื้นตัวและมีแรงซื้อกลับ
✔ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐยังผสม แต่อัตราว่างงานลดช่วยหนุนมุมมอง
✔ ข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับหุ้นรายตัวและการรายงานผลเศรษฐกิจร่วมหนุน Sentiment
✔ สินค้าโภคภัณฑ์มีการเคลื่อนไหวเด่นโดยเฉพาะ โกโก้ น้ำมัน ก๊าซ โลหะอุตสาหกรรม
✔ ตลาดคริปโตผันผวนแต่ยังไม่หลุดเทรนด์ใหญ่
