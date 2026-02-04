Alphabet Q4 2025 Preview: การทำเงินจาก AI จะยังยั่งยืนต่อไปได้ไหม?

-
Alphabet ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าการเติบโตของรายได้จาก AI และ Cloud ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นโครงสร้างการเติบโตเชิงกลยุทธ์
-
Google Cloud และ AI เป็นหัวใจของกลยุทธ์และเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลักนอกเหนือจากโฆษณา
-
การลงทุน CapEx สูงเป็นบททดสอบความสามารถของบริษัทในการขยาย AI และ Cloud อย่างมีกำไร
-
กลุ่มโฆษณาที่มั่นคงและ YouTube ช่วยลดความเสี่ยงระยะสั้น ทำให้บริษัทมีพื้นที่สำหรับการขยายอย่างก้าวกระโดด
-
การกำกับดูแลและการแข่งขันยังคงเป็นปัจจัยความเสี่ยงสำคัญที่อาจส่งผลต่อผลประกอบการในไตรมาสถัดไป
- ผลประกอบการ Q4 2025 อาจเป็น ช่วงเวลาสำคัญที่ตลาดยืนยันว่า Alphabet กำลังเข้าสู่ยุคของการเติบโต AI อย่างยั่งยืนจริงหรือไม่
-
ทำไมผลประกอบการของ Alphabet ถึงสำคัญ
Alphabet เข้าสู่ฤดูกาลประกาศผลกำไรในฐานะหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดและถูกจับตามองมากที่สุดในโลก หลังจากหลายไตรมาสที่เติบโตอย่างรวดเร็วในคลาวด์ คอมพิวติ้ง การนำ AI มาใช้ในวงกว้าง และรายได้จากโฆษณาที่แข็งแกร่ง ตลาดตอนนี้ต้องการยืนยันว่าผลประกอบการล่าสุดไม่ใช่ผลลัพธ์ชั่วครั้งชั่วคราว แต่เป็นแนวโน้มการเติบโตเชิงโครงสร้างที่ยั่งยืน
ผลประกอบการในวันนี้จะเป็นบททดสอบคุณภาพกลยุทธ์ของบริษัท นักลงทุนจะไม่ดูเพียงตัวเลขเท่านั้น แต่จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความสามารถของ Alphabet ในการทำเงินจาก Gemini และผลิตภัณฑ์ AI อื่น ๆ รักษาการเติบโตของ Google Cloud และ YouTube ให้ต่อเนื่อง และควบคุมต้นทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและพลังงานที่เพิ่มขึ้น
คาดการณ์ Q4 2025 (Consensus)
-
EPS: $2.65
-
รายได้รวม: $111.4 พันล้าน
-
Google Services: $94.9 พันล้าน
-
Google Ads: $80.89 พันล้าน
-
Google Search & Other: $61.37 พันล้าน
-
YouTube Ads: $11.78 พันล้าน
-
Google Cloud: $16.2 พันล้าน (+30–35% YoY)
-
กำไรจากการดำเนินงาน: $36.95 พันล้าน
-
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 33.1%
-
CapEx: $28.17 พันล้าน
สำหรับตลาด สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ตรงกับความคาดหมาย แต่ยังรวมถึงโครงสร้างรายได้และอัตราการเติบโตของแต่ละส่วนธุรกิจ
คำถามสำคัญ ได้แก่ AI และรายได้จาก Google Cloud จะยังคงเติบโตสูงต่อเนื่องหรือไม่ ซึ่งจะสะท้อนถึงความสามารถในการทำเงินจากเทคโนโลยี Generative AI อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาสัดส่วนรายได้จากโฆษณา YouTube และ Search ต่อการเติบโตของรายได้ โดยเฉพาะท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ ตลาดยังจับตาว่าการลงทุนในศูนย์ข้อมูล, GPU และพลังงาน จะสอดคล้องกับรายได้ AI หรือไม่ และแรงกดดันด้านต้นทุนอาจส่งผลต่ออัตรากำไรหรือไม่
AI และการขยาย Cloud เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต
Gemini และการผสานเข้ากับผลิตภัณฑ์ Google ต่าง ๆ กลายเป็นตัวชี้วัดสำคัญของรายได้ในอนาคต การนำ AI มาใช้เร็วใน Search, Chrome และ Workspace แสดงให้เห็นว่า Alphabet ไม่เพียงแต่พัฒนาเทคโนโลยี แต่ยังสามารถสร้างรายได้จาก AI จริง
Google Cloud ยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักของการเติบโตนอกเหนือจากโฆษณา โดยรายได้เติบโตเร็วกว่าอุตสาหกรรม IT โดยรวม ตลาดจะตีความแนวโน้มการเติบโตของ Cloud และ AI เป็นสัญญาณของความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนของ Alphabet
YouTube ยังคงสร้างรายได้จากโฆษณาอย่างมีนัยสำคัญ และกำลังเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อ AI ถูกนำมาใช้ในระบบแนะนำและการกำหนดเป้าหมายโฆษณา
การลงทุนและอัตรากำไร เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพกลยุทธ์
Alphabet ลงทุนอย่างหนักใน AI และศูนย์ข้อมูล การใช้จ่ายสูงส่งผลกดดันต่ออัตรากำไรจากการดำเนินงาน แม้ว่ารายได้จะเติบโตแข็งแกร่ง
ตลาดจับตาความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดสรร CapEx, การควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน และผลตอบแทนจากการลงทุนใน AI และ Cloud
ผลประกอบการวันนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่า Alphabet สามารถขยาย AI และ Cloud อย่างมีกำไร พร้อมแข่งขันกับ AWS และ Microsoft และยังคงรักษาอัตรากำไรจากโฆษณาได้หรือไม่
ความมั่นคงของกลุ่มธุรกิจหลักและการกระจายรายได้
นอกเหนือจาก Cloud และ AI, Alphabet มีส่วนโฆษณาที่แข็งแกร่งซึ่งสร้างกระแสเงินสดต่อเนื่อง Google Search, YouTube และเครือข่ายโฆษณายังคงเป็นรากฐานทางการเงินที่ช่วยรองรับความเสี่ยงจากการลงทุนระยะสั้นและค่าใช้จ่ายวัฏจักรใน Cloud และ AI
Other Bets และโครงการใหม่
ยังสร้างรายได้น้อย แต่เป็นตัวเลือกสำหรับอนาคตระยะยาว บริษัทมีพื้นที่สำหรับการขยาย AI และ Cloud อย่างก้าวกระโดด ในขณะเดียวกันยังลดความเสี่ยงที่จะทำให้ผลการเงินไม่มั่นคง
ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อผลประกอบการของ Alphabet
Alphabet เผชิญความท้าทายหลายด้าน กฎระเบียบและแรงกดดันด้านต่อต้านการผูกขาดในสหรัฐฯ อาจส่งผลต่อโครงสร้างรายได้และสภาพตลาด การแข่งขันด้าน AI และ Cloud จาก Microsoft และ AWS ยังคงเข้มข้น ต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานและพลังงานสูงอาจจำกัดอัตรากำไร ความคาดหวังของตลาดสูง และความอดทนต่อผลลัพธ์หรืออัตรากำไรที่ผิดหวังมีจำกัด กระบวนการอุทธรณ์เรื่องการต่อต้านการผูกขาดอาจมีผลต่อข้อตกลงกับพันธมิตร เช่น Apple ซึ่งอาจส่งผลต่อ Search และ Chrome
Alphabet สามารถแปลงกลยุทธ์เป็นผลลัพธ์ทางการเงินได้หรือไม่?
ผลประกอบการวันนี้จะทดสอบว่า Alphabet สามารถเปลี่ยนการลงทุนใน AI และ Cloud ให้เป็นผลลัพธ์ทางการเงินที่จับต้องได้หรือไม่ การเติบโตของรายได้ใน Cloud อย่างต่อเนื่อง โมเมนตัมของ AI การบริหารจัดการ CapEx อย่างมีประสิทธิภาพ และการรักษาอัตรากำไร จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของกลยุทธ์
Alphabet อยู่ในจุดที่กลยุทธ์ชัดเจน ความต้องการของตลาดมีจริง และความได้เปรียบในการแข่งขันโดดเด่น ตลาดจะประเมินไม่เพียงตัวเลข แต่ยังรวมถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาผู้นำด้านเทคโนโลยี AI และ Cloud ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดมูลค่าในอนาคต
