AMD พุ่ง 14% หลังปิดดีล AI มหาศาลกับ Meta Platforms 📈

Meta Platforms ประกาศโครงการซื้อโครงสร้างพื้นฐาน AI จาก AMD เป็นระยะเวลา 5 ปี รวมความจุสูงสุด 6 กิกะวัตต์ เริ่มในครึ่งหลังของปี 2026 ถือเป็นหนึ่งในดีลโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ใหญ่ที่สุดในรอบวงจร Capex ปัจจุบัน และยืนยันว่า AMD ก้าวเข้าสู่กลุ่ม “Tier-1” ของผู้ให้บริการ hyperscaler คู่กับ Nvidia หุ้น AMD ปรับตัวขึ้นกว่า 14% ในการซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ หลังข่าวนี้
- ตามข้อตกลง Meta จะซื้อคอมพิวต์ AI มูลค่ามากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์จาก AMD ครอบคลุมความจุสูงสุด 6 GW ใน 5 ปี และอาจถือหุ้น AMD ประมาณ 10% ดีลนี้ช่วยเสริมตำแหน่ง AMD เทียบกับ Nvidia ในตลาดชิป AI ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว รวมทั้งประกอบด้วยชิป AI แบบกำหนดเองและสิทธิในการซื้อหุ้น AMD ในอนาคต (equity warrants)
- CEO ของ AMD Lisa Su ระบุว่ามูลค่ารวมของดีลนี้คาดว่าจะอยู่ในระดับ “หลักสิบพันล้านดอลลาร์ต่อกิกะวัตต์” ซึ่งหมายความว่า Capex หลายปีของ Meta สำหรับโครงการนี้อาจสูงถึงหลักสิบพันล้าน หรือเกิน 100 พันล้านดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าและส่วนผสมของฮาร์ดแวร์
- โครงสร้างดีลนี้เกินกว่าการซื้อขายมาตรฐาน: Meta จะได้รับสิทธิซื้อหุ้น AMD 160 ล้านหุ้น โดยการถือสิทธิจะเป็นขั้นตอนตามเป้าหมายของโครงการและเงื่อนไขราคาหุ้น หากใช้สิทธิครบทั้งหมด Meta จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายสำคัญ สะท้อนว่าทั้งสองฝ่ายมองความสัมพันธ์นี้เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาว
- ตลาดตอบรับทันทีและเป็นบวก หุ้น AMD พุ่งขึ้นในการซื้อขายล่วงหน้า แสดงถึงความคาดหวังต่อรายได้ AI ที่เพิ่มขึ้นและความน่าเชื่อถือของ AMD ในตลาดตัวเร่งความเร็ว (accelerator) ขณะที่หุ้น Meta ปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย นักลงทุนมองว่าดีลนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายขนาดคอมพิวต์ที่ประกาศไว้ก่อนหน้า ไม่ใช่การเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่คาดคิด
- เหตุผลของ Meta ชัดเจน: ส่วนประกอบจะปรับแต่งตามความต้องการของบริษัท และจะได้อิทธิพลต่อแผนงานและการออกแบบชิปรุ่นใหม่ การออกแบบร่วม (co-design) ช่วยปรับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายต่อคำสั่งงานให้เหมาะสม
- Santosh Janardhan ระบุว่าฮาร์ดแวร์ AMD จะรองรับหลัก ๆ ในด้าน inference—การนำโมเดลที่ฝึกแล้วไปใช้งานจริง ซึ่งด้านนี้การใช้พลังงานต่ำและความพร้อมของความจุมีความสำคัญมากกว่าประสิทธิภาพสูงสุดในฝึกโมเดล
- Meta ยืนยันแนวทาง multi-sourcing โดยยังพัฒนาชิป AI ภายในบริษัทต่อไป รักษาการซื้อจาก Nvidia และเพิ่ม AMD เข้าไป ซึ่งสะท้อนว่าผู้ให้บริการ hyperscaler มองตัวเร่งความเร็ว (accelerator) เป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ ไม่ใช่สินค้าโภคภัณฑ์ และลดความเสี่ยงด้านซัพพลายเชนและการพึ่งพาผู้ขายรายเดียว
- สำหรับ AMD ดีลนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องปริมาณการขาย แต่ยังเป็นจุดเปลี่ยนด้านชื่อเสียง: Meta เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดอันดับสองของ AMD และข้อตกลงใหม่อาจกลายเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตหลักในปีต่อ ๆ ไป เมื่อเทียบกับรายได้ของ AMD ราว 34.6 พันล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา แม้เพียงยอดขายเพิ่มเติมหลักสิบพันล้านต่อปี ก็สามารถเปลี่ยนเส้นทางการเติบโตของ AMD ในตลาด accelerator ได้อย่างมีนัยสำคัญ
- โดยรวม โครงสร้างและขนาดของพันธมิตรชี้ว่า Meta และ AMD กำลังสร้างกรอบที่การทำกำไรจาก AI ของ hyperscaler อาจกลายเป็น supercycle การลงทุนหลายปี แม้จะมีการถกเถียงเกี่ยวกับความเสี่ยงฟองสบู่ Capex AI ก็ตาม
AMD.US (D1 timeframe)
AMD shares have recently fallen nearly 25% from the highs and are now testing the ~$191 area (EMA200). The Meta agreement appears to provide near-term relief and helps re-anchor the stock to a fundamentally supported uptrend.
Source: xStation5
