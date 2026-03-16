ข่าวเด่นวันนี้ 16 มี.ค.

- สัปดาห์ที่แล้วปิดตลาดด้วย Brent ที่ 100 ดอลลาร์ และดัชนีหุ้นอยู่ในแดนลบ 📉🛢️
แม้ช่วงต้นการซื้อขายจะมีความหวังเชิงบวกเล็กน้อย แต่บรรยากาศในวอลล์สตรีทปรับตัวแย่ลงตลอดทั้งวัน กำไรเล็กน้อยกลายเป็นการปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ
ฟิวเจอร์ส Nasdaq และ Russell ปรับลงมากที่สุด ประมาณ -0.8% ขณะที่ S&P 500 และ Dow Jones ปิดสัปดาห์ในแดนลบเช่นกัน โดยลดลงราว -0.7% และ -0.4% ตามลำดับ
สหรัฐฯ ตัดสินใจระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรชั่วคราว ผ่านกระทรวงการคลัง ต่อเรือบรรทุกน้ำมันรัสเซียบางลำ
ถ้อยแถลงของรัฐบาลสหรัฐฯ เกี่ยวกับสถานการณ์อิหร่านยังคงไม่สอดคล้องกัน ตลาดส่วนหนึ่งยังคงคาดหวังว่ากระทรวงกลาโหมจะควบคุมสถานการณ์ได้ และการปิดช่องแคบฮอร์มุซจะเป็นเพียงชั่วคราว ในบริบทนี้ การคาดการณ์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการปฏิบัติการภาคพื้นดินในอิหร่านเริ่มถูกพูดถึงบ่อยขึ้น
เงินเฟ้อและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ
Core PCE: เพิ่มขึ้นสู่ 3.1%
PCE ทั่วไป: ชะลอลงที่ 2.8%
การใช้จ่ายผู้บริโภค: เพิ่มขึ้น 0.4% (สูงกว่าคาด)
GDP ไตรมาส 4: โตเพียง 0.7% (ครึ่งหนึ่งของที่คาดไว้ 1.4%)
Durable goods orders: โต 0% ในเดือนมกราคม
ข้อมูลสะท้อนภาพเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัว ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่
หุ้นรายตัวและยุโรป
Adobe ปรับลงประมาณ 6% หลังซีอีโอประกาศเตรียมลงจากตำแหน่งโดยยังไม่ระบุผู้สืบทอด
ดัชนียุโรปได้รับแรงกดดันจากความกังวลด้านพลังงานและความเสี่ยงดอกเบี้ย
STOXX 600 ปิดลบ 0.6%
สหราชอาณาจักร:
การเติบโตชะลอที่ 0.8% YoY
ผลผลิตอุตสาหกรรมและการผลิตต่ำกว่าคาด
ฝรั่งเศส: เงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าคาดที่ 0.9% YoY
Zalando บวก 6% จากผลประกอบการและแนวโน้มที่ดีกว่าคาด
ตลาด FX
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าชัดเจน นักลงทุนให้น้ำหนักกับความกังวลเงินเฟ้อมากกว่าความกังวลการเติบโต
NZD และ AUD อ่อนค่ามากสุด ราว -1%
EUR, CAD, GBP ลดลงใกล้ -0.7%
สินค้าโภคภัณฑ์
น้ำมัน:
Brent ปิดสัปดาห์เหนือ $100/บาร์เรล
WTI อยู่แถว $95/บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS): ลดลงมากกว่า 3%
โลหะอุตสาหกรรม: ปรับตัวลง
อะลูมิเนียม -2.8%
นิกเกิล -2%+
โลหะมีค่า:
แพลทินัมและเงินลดลงมากสุด ราว -4%
เงินใกล้ $80/oz
ทองคำใกล้ $5,000
แพลทินัมใกล้ $2,000
คริปโต
บรรยากาศความเสี่ยงยังพอสนับสนุนตลาดคริปโต
Bitcoin +1% พยายามแตะระดับ $71,000
Ethereum +1.7% แถว $2,100
Solana +3% อยู่ราว $88
ข่าวเด่นวันนี้ 19 มี.ค.
FOMC: สมาชิกน้อยคนอยากลดดอกเบี้ย: EUR/USD ดิ่งต่ำกว่า 1.15
🔴ข่าวเด่น: Fed คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม พร้อมคงประมาณการปรับลดอัตราในอนาคต
แรงขายในวอลล์สตรีทเร่งตัวขึ้น🚩