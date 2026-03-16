08:56 · 16 มีนาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 16 มี.ค.

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • สัปดาห์ที่แล้วปิดตลาดด้วย Brent ที่ 100 ดอลลาร์ และดัชนีหุ้นอยู่ในแดนลบ 📉🛢️

แม้ช่วงต้นการซื้อขายจะมีความหวังเชิงบวกเล็กน้อย แต่บรรยากาศในวอลล์สตรีทปรับตัวแย่ลงตลอดทั้งวัน กำไรเล็กน้อยกลายเป็นการปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ

ฟิวเจอร์ส Nasdaq และ Russell ปรับลงมากที่สุด ประมาณ -0.8% ขณะที่ S&P 500 และ Dow Jones ปิดสัปดาห์ในแดนลบเช่นกัน โดยลดลงราว -0.7% และ -0.4% ตามลำดับ

สหรัฐฯ ตัดสินใจระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรชั่วคราว ผ่านกระทรวงการคลัง ต่อเรือบรรทุกน้ำมันรัสเซียบางลำ

ถ้อยแถลงของรัฐบาลสหรัฐฯ เกี่ยวกับสถานการณ์อิหร่านยังคงไม่สอดคล้องกัน ตลาดส่วนหนึ่งยังคงคาดหวังว่ากระทรวงกลาโหมจะควบคุมสถานการณ์ได้ และการปิดช่องแคบฮอร์มุซจะเป็นเพียงชั่วคราว ในบริบทนี้ การคาดการณ์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการปฏิบัติการภาคพื้นดินในอิหร่านเริ่มถูกพูดถึงบ่อยขึ้น

เงินเฟ้อและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

  • Core PCE: เพิ่มขึ้นสู่ 3.1%

  • PCE ทั่วไป: ชะลอลงที่ 2.8%

  • การใช้จ่ายผู้บริโภค: เพิ่มขึ้น 0.4% (สูงกว่าคาด)

  • GDP ไตรมาส 4: โตเพียง 0.7% (ครึ่งหนึ่งของที่คาดไว้ 1.4%)

  • Durable goods orders: โต 0% ในเดือนมกราคม

ข้อมูลสะท้อนภาพเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัว ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่

หุ้นรายตัวและยุโรป

  • Adobe ปรับลงประมาณ 6% หลังซีอีโอประกาศเตรียมลงจากตำแหน่งโดยยังไม่ระบุผู้สืบทอด

  • ดัชนียุโรปได้รับแรงกดดันจากความกังวลด้านพลังงานและความเสี่ยงดอกเบี้ย

    • STOXX 600 ปิดลบ 0.6%

  • สหราชอาณาจักร:

    • การเติบโตชะลอที่ 0.8% YoY

    • ผลผลิตอุตสาหกรรมและการผลิตต่ำกว่าคาด

  • ฝรั่งเศส: เงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าคาดที่ 0.9% YoY

  • Zalando บวก 6% จากผลประกอบการและแนวโน้มที่ดีกว่าคาด

ตลาด FX

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าชัดเจน นักลงทุนให้น้ำหนักกับความกังวลเงินเฟ้อมากกว่าความกังวลการเติบโต

  • NZD และ AUD อ่อนค่ามากสุด ราว -1%

  • EUR, CAD, GBP ลดลงใกล้ -0.7%

สินค้าโภคภัณฑ์

  • น้ำมัน:

    • Brent ปิดสัปดาห์เหนือ $100/บาร์เรล

    • WTI อยู่แถว $95/บาร์เรล

  • ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS): ลดลงมากกว่า 3%

  • โลหะอุตสาหกรรม: ปรับตัวลง

    • อะลูมิเนียม -2.8%

    • นิกเกิล -2%+

  • โลหะมีค่า:

    • แพลทินัมและเงินลดลงมากสุด ราว -4%

    • เงินใกล้ $80/oz

    • ทองคำใกล้ $5,000

    • แพลทินัมใกล้ $2,000

คริปโต

บรรยากาศความเสี่ยงยังพอสนับสนุนตลาดคริปโต

  • Bitcoin +1% พยายามแตะระดับ $71,000

  • Ethereum +1.7% แถว $2,100

  • Solana +3% อยู่ราว $88

