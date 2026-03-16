BlackRock มีปัญหา… แต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤต ⚖️

ตลาดสินเชื่อภาคเอกชน (private credit) และไพรเวทอิควิตี้ (private equity) ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่สิ่งที่ค่อนข้างใหม่คือวิธีที่ตลาดมองพวกเขา และระดับความชัดเจนที่เพิ่มขึ้นในสายตาของนักลงทุนในวงกว้าง ปัญหาในภาคส่วนนี้ในปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
บริษัทในกลุ่ม private credit และ private equity เผชิญกับการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดย BlackRock ซึ่งเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของโลก ได้สูญเสียมูลค่าตลาดไปมากกว่า 20% ภายในสองเดือนที่ผ่านมา นี่ไม่ใช่กรณีเฉพาะตัว แต่เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นในระดับอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน
แหล่งที่มา: Bloomberg Finance LP
การปรับตัวลดลงและข่าวลือมาจากไหน?
บริษัทในกลุ่ม private equity และ private credit เป็นที่รู้จักจากหลายลักษณะสำคัญ หนึ่งในนั้นคือระดับความโปร่งใสและการกำกับดูแลที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินประเภทอื่น รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อความเสี่ยงรวมกับการกำกับดูแลที่อ่อนแอกว่า บ่อยครั้งอาจส่งผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงต่อการประเมินมูลค่า
อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ ไม่ควรคาดหวังว่าจะเกิดวิกฤตการเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่ตลาดบางส่วนกังวล การลดลงของมูลค่าส่วนใหญ่สะท้อนถึงการประเมินโมเดลธุรกิจใหม่ ซึ่งเคยอิงกับสมมติฐานที่ไม่สามารถคงอยู่ได้อีกต่อไป รวมถึงการตีความข้อมูลเกินความจำเป็นจากผู้เล่นบางรายในตลาด
เหตุการณ์หลายประการ เช่น การจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยบริษัทอย่าง BlackRock หรือ Blue Owl รวมถึงการปรับลดมูลค่าสินทรัพย์ในกองทุนเป็นครั้งคราว ได้กระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องและคุณภาพของสินทรัพย์
ประเด็นสำคัญคือ นี่เป็น การปรับแก้ในมุมมองของตลาด มากกว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินทรัพย์พื้นฐานโดยตรง
ตลาด private credit และสินทรัพย์เอกชน รวมถึงนักลงทุนในตลาดนี้ เคยพยายามมองว่านี่เป็นวิธีการจัดสรรเงินทุน “เหมือนกับสินทรัพย์ประเภทอื่น” คือไม่มีความเสี่ยงหรือข้อจำกัดที่มีนัยสำคัญ แต่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า อย่างไรก็ตาม ตลาดไม่ได้ทำงานในลักษณะนั้น ปัจจุบัน private credit และสินทรัพย์เอกชนกำลังแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติที่แท้จริงของตน: ตลาดนี้ถูกออกแบบมาให้มีสภาพคล่องต่ำโดยโครงสร้าง และสินทรัพย์ที่ถืออยู่ในงบดุลของกองทุนมักมีเหตุผลรองรับเสมอ
แหล่งที่มา: Bloomberg Finance LP
การปรับประเมินความเสี่ยงใหม่ครั้งนี้ยังถูกตอกย้ำจากการเปิดรับความเสี่ยงในภาคเทคโนโลยี ตามรายงานของ Finch บริษัทในกลุ่ม private credit/private equity (PC/PE) อาจมีการเปิดรับบริษัทเทคโนโลยีในสัดส่วนที่สูงกว่าที่เปิดเผยต่อลูกค้า การประเมินมูลค่าหุ้นเทคโนโลยีเองไม่ได้บ่งชี้ถึงวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่การรับรู้ความเสี่ยงของตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และความเสี่ยงที่สูงขึ้นย่อมต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อชดเชย
การจ่ายผลตอบแทนสำหรับความเสี่ยงคือเหตุผลพื้นฐานที่อธิบายการปรับตัวลดลงของมูลค่า บริษัทเหล่านี้พิสูจน์แล้วว่ามีความเสี่ยงในหลายมิติสูงกว่าที่นักลงทุนเคยคาดการณ์ไว้ หลังจากข้อเท็จจริงเกิดขึ้น นักลงทุนจึงเริ่มเรียกร้องผลตอบแทนที่สูงขึ้น หรือพยายามถอนเงินทุนออก ซึ่งขัดแย้งกับโครงสร้างและกลยุทธ์ของกองทุนส่วนใหญ่ในภาคส่วนนี้
ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ไหน?
ประเด็นสำคัญที่สุดเกี่ยวข้องกับ BlackRock และ Blue Owl ไม่ใช่เพราะบริษัทเหล่านี้มีสัญญาณของปัญหาสภาพคล่องหรือความเสี่ยงล้มละลาย แต่เนื่องจากผลกระทบจากการขยายตลาดเกินขอบเขตที่เหมาะสม โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างความเสี่ยงซึ่งโดยพื้นฐานแล้วไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของการลงทุนในตลาด “private”
ถึงเวลาพิจารณาตัวเลขพื้นฐานของบริษัท ปัจจุบันค่า P/E ของ BlackRock อยู่ที่ประมาณ 26 เมื่อเทียบกับ S&P 500 ที่ประมาณ 28 อัตราผลตอบแทนเงินปันผลอยู่ที่ราว 2.5% (จ่ายรายไตรมาส) และอัตรากำไรขั้นต้นมากกว่า 47% หลายแง่มุมสามารถอภิปรายได้เกี่ยวกับ BlackRock แต่ไม่สามารถกล่าวได้อย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทมีมูลค่าสูงเกินไปหรืออยู่ในภาวะวิกฤต
ขนาดและความหมายเชิงระบบ
ควรพิจารณาขนาดของบริษัทและ “ปัญหา” ที่อาจเกิดขึ้น BlackRock บริหารสินทรัพย์มูลค่าประมาณ 14 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตลาด private credit มีมูลค่าประมาณ 3–5 ล้านล้านดอลลาร์
ตลาด private assets ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 10–20 ล้านล้านดอลลาร์ (โดยบางส่วนของตลาดมีการทับซ้อนกัน)
หากตลาดกำลังตั้งราคาความเสี่ยงในลักษณะที่สะท้อนการสูญเสียมูลค่าในระดับที่อาจกระทบสภาพคล่องอย่างรุนแรง ตลาดอนุพันธ์ควรจะแสดงสัญญาณใกล้เคียงกับภาวะวิกฤตรุนแรง แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เกิดขึ้น
ความคาดหวังยังคงทรงตัว ความผันผวนอยู่ในระดับปานกลาง และค่า CDS ยังอยู่ในระดับปกติที่ค่อนข้างต่ำ
กล่าวโดยสรุป สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นการปรับมุมมองต่อความเสี่ยงและโมเดลธุรกิจ มากกว่าจะเป็นสัญญาณของวิกฤตเชิงระบบในทันที
